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Η Γαλλία ετοιμάζει νέο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με σκοπό να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε διπλωματική πηγή σε δημοσιογράφους.

Το Παρίσι «θέλει να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς και (σ.σ. άλλους) εταίρους της» στην κατάρτιση σχεδίου «απόφασης του Συμβουλίου (Ασφαλείας)» η οποία «θα εγγυάται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Sτενά του Ορμούζ», είπε η πηγή.

Ήδη, τον Απρίλιο, η Ρωσία και η Κίνα άσκησαν βέτο σε σχέδιο απόφασης το οποίο είχε καταρτιστεί και υποβληθεί στο ΣΑ από το Μπαχρέιν με την υποστήριξη χωρών του Κόλπου και των ΗΠΑ, με τον ίδιο στόχο, να ανοίξει η θαλάσσια οδός καίριας σημασίας για το διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων.

Η Γαλλία έτοιμη να συνεισφέρει στην ασφάλεια των «ενεργειακών υποδομών» της Σαουδικής Αραβίας

Παράλληλα, διπλωματική πηγή ανέφερε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να εργαστεί για να είναι εγγυημένη «η ασφάλεια» σαουδαραβικών πετρελαϊκών υποδομών, που μπαίνουν στο στόχαστρο του υεμενίτικου κινήματος ανταρτών Ανσαραλά –γνωστού επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, δρώντας πάντως με «προσέγγιση αυστηρά αμυντική», δήλωσε χθες Δευτέρα το βράδυ διπλωματική πηγή.

«Η Γαλλία είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην ασφάλεια των σαουδαραβικών ενεργειακών υποδομών στη Γιάνμπου και στον διάδρομο Ανατολής-Δύσης, στο πλαίσιο προσέγγισης αυστηρά αμυντικής», είπε η πηγή, επιμένοντας πως το Παρίσι «επ’ ουδενί» είναι διατεθειμένο «να συμμετάσχει στη σύγκρουση με τους Χούθι».

Η Ανσαραλά επιτέθηκε επανειλημμένα τελευταία σε εγκαταστάσεις του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού ARAMCO, ιδίως στην πόλη Γιάνμπου, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην Ερυθρά θάλασσα. Παράλληλα, ο πετρελαιαγωγός Ανατολής-Δύσης, μέσω του οποίου εξάγεται αργό από το βασίλειο, έχει σταματήσει να λειτουργεί εξαιτίας επιθέσεων drones, τα οποία εξαπολύθηκαν από το Ιράκ, σύμφωνα με το Ριάντ.

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