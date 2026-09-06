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Με τη βοήθεια και του πιστωτικού συστήματος της χώρας, οι εξαγγελίες της ΔΕΘ, κυρίως όσες αφορούν χρηματοδοτήσεις, επενδύσεις και πρόσβαση σε κεφάλαια, αναμένεται να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη.

Αν και στη χθεσινή του ομιλία ο πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε ειδικά στις τράπεζες, εντούτοις μια σειρά από μέτρα που εξήγγειλε τις αφορούν άμεσα ή έμμεσα, καθώς η υλοποίησή τους προϋποθέτει τη συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος, είτε μέσω της παροχής δανείων είτε μέσω της διαχείρισης των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι δυνατότητες ανάπτυξής τους βρέθηκαν αρκετά ψηλά στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε σε πόρους που, με τη χρήση μόχλευσης και εγγυήσεων, θα διαμορφώσουν για τον κλάδο έναν συνολικό δανεισμό της τάξεως των 5 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα από τα μέτρα με την πιο άμεση σχέση με τις τράπεζες, καθώς ο στόχος είναι τα διαθέσιμα κεφάλαια να πολλαπλασιαστούν μέσω της τραπεζικής χρηματοδότησης και να κατευθυνθούν σε επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στον δανεισμό.

Όλα τα παραπάνω θα γίνουν μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στην οποία μεταφέρθηκαν πόροι της τάξεως των 2 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Από τους πόρους αυτούς, περίπου 1,5 δισ. ευρώ θα αποτελέσει τη βάση για τη μόχλευση, ενώ περίπου 500 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε εγγυοδοτικά εργαλεία. Με τη συμμετοχή των τραπεζών και την αξιοποίηση των εγγυήσεων, το συνολικό ποσό των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων μπορεί να φθάσει τα 5 δισ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που παραμένουν εκτός τραπεζικού συστήματος, είτε λόγω μεγέθους είτε λόγω των κριτηρίων πιστοληπτικής αξιολόγησης. Η κρατική εγγύηση λειτουργεί στην πράξη ως «γέφυρα» μεταξύ των επιχειρήσεων και των τραπεζών, περιορίζοντας τον πιστωτικό κίνδυνο και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε δάνεια.

Στεγαστική πολιτική

Σημαντικό κομμάτι των εξαγγελιών αφορά και τη στεγαστική πολιτική, με τις τράπεζες να έχουν και εδώ κομβικό ρόλο.

Τα υπόλοιπα 500 εκατ. ευρώ από τους πόρους που συνδέονται με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, μαζί με άλλα τόσα από τα 14 Ταμεία του ΕΣΠΑ, θα αποτελέσουν τη βάση για νέα στεγαστική παρέμβαση, στο πλαίσιο του «Σπίτι μου ΙΙΙ», με στόχο να διευρυνθεί η πρόσβαση στην κατοικία.

Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να έχει σαφώς πιο διευρυμένα κριτήρια σε σχέση με το προηγούμενο, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά.

Και σε αυτή την περίπτωση ο ρόλος των τραπεζών είναι καθοριστικός, καθώς τα κρατικά και ευρωπαϊκά κεφάλαια θα λειτουργήσουν ως βάση για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων. Για τις τράπεζες, άλλωστε, τα προγράμματα αυτά αποτελούν έναν τρόπο ενίσχυσης της στεγαστικής πίστης σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά κατοικίας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα προσιτότητας.

Ο «κουμπαράς» και το άνοιγμα λογαριασμών

Ένα ακόμη μέτρο που, αν και δεν αποτελεί τραπεζική πολιτική, δημιουργεί άμεση σχέση με το πιστωτικό σύστημα είναι ο «κουμπαράς» για τα παιδιά έως 2 ετών.

Το μέτρο δυνητικά αφορά περί τα 150.000 παιδιά, με βάση τις γεννήσεις των ετών 2024 και 2025 και του α΄ τριμήνου του 2026.

Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να δημιουργήσει και μια νέα πελατειακή βάση για τις τράπεζες. Εάν, για παράδειγμα, το μέτρο αποδώσει για το 20% των παιδιών που αποτελούν τη δυνητική του βάση, θα μπορούσαν να ανοίξουν περίπου 30.000 νέοι λογαριασμοί.

Το ενδιαφέρον για τις τράπεζες δεν περιορίζεται μόνο στο άνοιγμα των λογαριασμών. Η δημιουργία μιας τραπεζικής σχέσης από τόσο μικρή ηλικία μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια μακροχρόνια σχέση με τον πελάτη, η οποία θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια σε αποταμιευτικά, επενδυτικά και άλλα τραπεζικά προϊόντα.

Η εικόνα αυτή μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω εάν οι τράπεζες, στο πλαίσιο και των δικών τους προγραμμάτων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, προσφέρουν πρόσθετα κίνητρα ή αποδόσεις στους συγκεκριμένους λογαριασμούς.

Η φορολόγηση των μελών του Δ.Σ.

Στα μέτρα που αφορούν και τις τράπεζες μπορεί να ενταχθεί και η φορολογική αλλαγή για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων εταιρειών, επομένως και των τραπεζών, που λαμβάνουν από διανομές αμοιβές άνω των 60.000 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, τα εισοδήματα αυτά, αντί να φορολογούνται με συντελεστή 5%, θα φορολογούνται με 15%.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά ευρύτερα την εταιρική διακυβέρνηση και όχι αποκλειστικά τον τραπεζικό κλάδο. Ωστόσο, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις τράπεζες λόγω του μεγέθους των διοικητικών αμοιβών και των διανομών που συνδέονται με τις διοικήσεις των εισηγμένων επιχειρήσεων.

Έτσι, αν και οι τράπεζες δεν βρέθηκαν στο επίκεντρο των χθεσινών εξαγγελιών, βρίσκονται στην πράξη πίσω από ένα σημαντικό μέρος της εφαρμογής τους. Από τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη μόχλευση των κρατικών πόρων έως τα νέα στεγαστικά προγράμματα και τη δημιουργία αποταμιευτικών λογαριασμών, το τραπεζικό σύστημα καλείται να μετατρέψει σημαντικό μέρος των εξαγγελιών σε πραγματική χρηματοδότηση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

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