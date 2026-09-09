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Από το «μηδέν» στους 18 δορυφόρους και τώρα στον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Αυτή είναι η εικόνα που έδωσε ο Πρωθυπουργός από το Παρίσι για την ελληνική παρουσία στο διάστημα, με την ανακοίνωση ότι ο Αδριανός Γολέμης θα ταξιδέψει το 2027 στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

«Πριν από μερικά χρόνια, η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Δεν είχαμε διαστημικό πρόγραμμα, ούτε διαστημική στρατηγική. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά», είπε κατά την παρουσίαση του πληρώματος της αποστολής PAM-6.

Στους 18 δορυφόρους πρόσθεσε δύο ακόμη στοιχεία: την ανάπτυξη ελληνικού οικοσυστήματος κατασκευής δορυφόρων και την επιστροφή Ελλήνων με εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα. «Φέρνουμε πίσω στη χώρα μας νέους Έλληνες, με εμπειρία στον τομέα του διαστήματος», ανέφερε.

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στη νέα γενιά. Ο Αδριανός Γολέμης, όπως είπε, μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης ώστε τα παιδιά να στραφούν στις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, «να ονειρεύονται ξανά και να απομακρυνθούν από τις οθόνες».

Συνέδεσε μάλιστα το μήνυμα προς τα παιδιά με μια κοινή ανησυχία που, όπως είπε, έχει με τον Εμανουέλ Μακρόν: την υπερβολική προσκόλληση στα social media και τους αλγορίθμους. «Είναι πολύ καλύτερο να ονειρεύονται το διάστημα, να κατασκευάζουν μικροδορυφόρους, όπως κάνουν στο σχολείο», είπε.

Η PAM-6 προγραμματίζεται για το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και θα πραγματοποιηθεί από τη Vast, σε συνεργασία με την ESA και τη NASA.

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