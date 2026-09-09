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Το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου μπήκε στο τραπέζι των Ηλυσίων. Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν συζήτησαν τα επόμενα βήματα για τον Great Sea Interconnector, με τη γαλλική Meridiam πλέον πλειοψηφικό μέτοχο στην εταιρεία που, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου.

Η συνάντηση είχε όμως ευρύτερη γεωπολιτική και ενεργειακή ατζέντα. Ανατολική Μεσόγειος, Ιράν, Μέση Ανατολή και η κρίση στα Στενά του Ορμούζ βρέθηκαν στη συζήτηση, με τον Πρωθυπουργό να θέτει ειδικά τις επιπτώσεις στο ενεργειακό κόστος και την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το γαλλικό «κλειδί» στον GSI

Η είσοδος της Meridiam στον Great Sea Interconnector (GSI) βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης, καθώς οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου.

Η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που, βάσει του αρχικού σχεδιασμού, θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου, δημιουργεί νέα δεδομένα για την πορεία ενός project με ευρύτερη ευρωπαϊκή και γεωπολιτική σημασία.

Ανατολική Μεσόγειος και Όρμουζ

Μητσοτάκης και Μακρόν αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για τις συναντήσεις που είχε μία ημέρα νωρίτερα στην Αίγυπτο με τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Παράλληλα, έθεσε τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης κρίσης στα Στενά του Ορμούζ στο ενεργειακό κόστος, επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρξουν πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κοινή γραμμή για τα παιδιά και τα social media

Στην ατζέντα των δύο ηγετών μπήκε και η προστασία των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα πεδίο στο οποίο Ελλάδα και Γαλλία κινούνται στην ίδια κατεύθυνση.

Μητσοτάκης και Μακρόν συζήτησαν τις πρωτοβουλίες των δύο χωρών για την απαγόρευση πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 ετών στα social media, με αφορμή την πρόσφατη επιστολή του Γάλλου Προέδρου προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της απαγόρευσης σε ολόκληρη την ΕΕ.

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