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Oκτώ μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, τα assets της χώρας αρχίζουν ήδη να εμφανίζουν σημάδια πίεσης, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια περίοδο αυξημένης πολιτικής αβεβαιότητας.

Το ασφάλιστρο που πληρώνει η Γαλλία για να δανείζεται έναντι της Γερμανίας, ένας από τους πιο στενά παρακολουθούμενους δείκτες κινδύνου στην αγορά ομολόγων, βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από την εποχή της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους το 2012. Οι ανησυχίες έχουν αρχίσει να μεταδίδονται και στις αγορές μετοχών και εταιρικού χρέους, οδηγώντας σε υποαπόδοση έναντι των διεθνών αγορών.

Για τους επενδυτές, το βασικό ερώτημα είναι πώς ο διάδοχος του φιλοεπιχειρηματία κεντρώου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν θα αντιμετωπίσει τις βαθιές οικονομικές προκλήσεις της χώρας, όπως το δημοσιονομικό έλλειμμα που παραμένει πάνω από το 5% του ΑΕΠ, το αυξανόμενο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και την ασθενική ανάπτυξη, η οποία βρίσκεται οριακά πάνω από το επίπεδο της ύφεσης.

Η υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και ο εκπρόσωπος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν υπόσχονται να οδηγήσουν τη Γαλλία σε εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Οι προτάσεις που έχουν παρουσιάσει οι δύο πολιτικοί, οι οποίοι συμμετείχαν προ ημερών στην πρώτη προεκλογική τηλεμαχία, περιλαμβάνουν αύξηση των κρατικών δαπανών για την τόνωση της οικονομίας, μείωση του ορίου συνταξιοδότησης, ακύρωση μέρους του δημόσιου χρέους, ακόμη και περιορισμό των εισφορών της Γαλλίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο επίκεντρο η δημοσιονομική αβεβαιότητα

Οι αγορές έχουν ήδη αρχίσει να αποτιμούν το αυξημένο πολιτικό ρίσκο.

Στην αγορά ομολόγων, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δείχνουν ότι οι επενδυτές έχουν αυξήσει τις θέσεις πώλησης στα γαλλικά κρατικά ομόλογα, στοιχηματίζοντας εναντίον της πορείας τους.

«Χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία, χωρίς δημοσιονομικά περιθώρια και χωρίς πολιτικό κεφάλαιο, δεν είναι προφανές τι μπορεί να κάνει ο Εμανουέλ Μακρόν για να σταματήσει την αιμορραγία», σχολίασε ο Λουί-Βενσάν Γκαβ, διευθύνων σύμβουλος της Gavekal Research, αναφερόμενος στα γαλλικά ομόλογα. «Αντίθετα, ο κίνδυνος είναι ότι η πίεση θα επιταχυνθεί».

Η αντιμετώπιση του τεράστιου δημόσιου χρέους της Γαλλίας κυριαρχεί ήδη στην προεκλογική συζήτηση. Η κυβέρνηση Μακρόν έχει επιχειρήσει να μειώσει το έλλειμμα, όμως οι στόχοι της έχουν επανειλημμένα περιοριστεί λόγω του πολιτικού κατακερματισμού του κοινοβουλίου.

Μετοχές: Οι εγχώριοι κλάδοι δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις

Στην αγορά μετοχών, οι εταιρείες του δείκτη CAC 40 εμφανίζουν μικρότερη έκθεση στον εγχώριο πολιτικό κίνδυνο, καθώς λιγότερο από το 20% των εσόδων τους προέρχεται από τη γαλλική αγορά.

Ωστόσο, οι κλάδοι με μεγαλύτερη εξάρτηση από την εγχώρια οικονομία, όπως οι τράπεζες, οι εταιρείες κοινής ωφέλειας, οι τηλεπικοινωνίες και οι κατασκευές, δέχονται μεγαλύτερες πιέσεις όταν διευρύνεται η διαφορά μεταξύ γαλλικών και γερμανικών αποδόσεων.

Η διεύρυνση του spread περιορίζει την ελκυστικότητα των γαλλικών μετοχών και επιβαρύνει την ικανότητα των επιχειρήσεων να επενδύσουν, επηρεάζοντας τελικά την ανταγωνιστικότητά τους.

Πάντως, ανάλυση της Barclays Plc έδειξε ότι οι γαλλικές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης ήδη ενσωματώνουν ένα σημαντικό ασφάλιστρο κινδύνου, κοντά στα επίπεδα που καταγράφηκαν σε αντίστοιχο στάδιο προηγούμενων εκλογικών κύκλων.

«Αυτό δείχνει ότι, αν και το εκλογικό ασφάλιστρο κινδύνου μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται, σημαντικό μέρος της πολιτικής αβεβαιότητας έχει ήδη αποτυπωθεί στις τρέχουσες αποτιμήσεις», ανέφεραν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της Barclays Στέφανο Πασκάλε και Ανσούλ Γκούπτα.

Η ίδια ανάλυση έδειξε ότι οι Air Liquide SA, Axa SA και Renault SA έχουν ιστορικά τη μεγαλύτερη ευαισθησία στις μεταβολές των γαλλογερμανικών spreads, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να επηρεαστούν περισσότερο εάν αυξηθεί περαιτέρω το ασφάλιστρο κρατικού κινδύνου.

Πιστωτική αγορά: Πιέσεις στα ομόλογα των τραπεζών

Στην αγορά εταιρικού χρέους, τα ομόλογα των γαλλικών τραπεζών εμφανίζουν σημάδια αδυναμίας, καθώς τα ασφάλιστρα κινδύνου αυξάνονται ταχύτερα σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά τραπεζικών ομολόγων σε ευρώ.

Η απόκλιση είναι ιδιαίτερα έντονη στα ομόλογα με λήξη εντός των επόμενων πέντε ετών, ενώ περιορίζεται στις μεγαλύτερες διάρκειες.

Μεταξύ των τίτλων που έχουν δεχθεί τις μεγαλύτερες πιέσεις είναι τα μειωμένης εξασφάλισης ομόλογα, τα οποία είναι από τα πρώτα που υφίστανται απώλειες σε περίπτωση προβλημάτων μιας τράπεζας.

Οι τράπεζες αποτελούν έναν από τους πιο ευάλωτους κλάδους στις περιόδους αυξημένου πολιτικού κινδύνου στη Γαλλία. Το 2024, η απόφαση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές είχε προκαλέσει απότομη αύξηση των συναλλαγών στα ομόλογα των μεγαλύτερων γαλλικών τραπεζών.

Φουντώνουν οι ανησυχίες για τη σχέση με την Ευρώπη

Ένας δείκτης κινδύνου για πιθανή έξοδο της Γαλλίας από το ευρώ έχει επίσης αυξηθεί, αν και παραμένει χαμηλότερα από τα υψηλά των τελευταίων δύο ετών.

Ο δείκτης βασίζεται στη διαφορά μεταξύ διαφορετικών συμβολαίων ασφάλισης έναντι χρεοκοπίας (CDS) και απέχει ακόμη σημαντικά από τα επίπεδα της προεκλογικής περιόδου του 2017, όταν η Μαρίν Λεπέν είχε προτείνει δημοψήφισμα για την αποχώρηση από το κοινό νόμισμα.

Η Λεπέν έχει έκτοτε εγκαταλείψει αυτή τη θέση, όμως η πορεία του δείκτη παραμένει σημαντική ως βαρόμετρο για τις πιθανές εντάσεις στη σχέση της Γαλλίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ένας από τους βασικούς αντιπάλους της Λεπέν, έχει προτείνει την παράκαμψη ευρωπαϊκών κανόνων και συνθηκών όταν αυτοί συγκρούονται με τα γαλλικά συμφέροντα.

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