Mητσοτάκης: Μια υγιής και κερδοφόρος ΔΕΗ επιτρέπει τη στήριξη της κοινωνίας και οικονομίας με ανταγωνιστικές τιμές ρεύματος

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«Μία υγιής και κερδοφόρος ΔΕΗ επιτρέπει τη στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας με ανταγωνιστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη μονάδα ΣΗΘΥΑ.

Βασικό ζητούμενο σε εποχή που η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι αντιμετώπιση της ακρίβειας.

«Η ΔΕΗ θα δημιουργήσει πολλές θέσεις απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία που θα προστεθούν στις πολύ σημαντικές επενδύσεις που δρομολογούνται ήδη στην ευρύτερη περιοχή. Σε λίγα χρόνια το ισοζύγιο απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία θα είναι θετικό, με περισσότερες και πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας από αυτές που χάθηκαν ως αποτέλεσμα της μετάβασης από τον λιγνίτη προς μια μορφή πιο καθαρής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» είπε ακόμη ο πρωθυπουργός.