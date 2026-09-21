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Τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα μοιράζεται στο εξής ο πιο περιζήτητος πόρος της ενεργειακής αγοράς, ο ηλεκτρικός χώρος, αναζωπυρώνει το deal της ΔΕΗ με την Amazon Web Services στη Δυτική Μακεδονία. Το data center που σχεδιάζεται στον Άγιο Δημήτριο, με αρχική ισχύ 300 MW και δυνατότητα ανάπτυξης έως το 1 GW, φέρνει στο προσκήνιο όχι μόνο τις τεχνικές προϋποθέσεις σύνδεσης ενός έργου αυτής της κλίμακας, αλλά και την ανάγκη να μπουν σαφείς κανόνες προτεραιότητας για τις μεγάλες επενδύσεις που διεκδικούν πρόσβαση στο δίκτυο.

Οι αιτήσεις για νέα data centers που έχουν υποβληθεί στον ΑΔΜΗΕ αθροίζουν πλέον περίπου 5 GW, από 1,2 GW το 2025. Μέσα σε διάστημα περίπου ενός έτους, δηλαδή, η ζητούμενη ισχύς έχει υπερτετραπλασιαστεί, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα μπαίνει με ταχύτητα στον χάρτη των ψηφιακών υποδομών αλλά και ότι το δίκτυο δεν μπορεί να ικανοποιήσει αδιακρίτως κάθε σχέδιο που κατατίθεται.

Η μάχη για τον ηλεκτρικό χώρο

Στο επίκεντρο πρόσφατης σύσκεψης στο ΥΠΕΝ βρέθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι όροι σύνδεσης του data center της ΔΕΗ με την AWS. Ένα τέτοιο έργο χρειάζεται ισχυρή και πολλαπλή τροφοδότηση, εφεδρείες για την περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης και ειδικό σχεδιασμό του συστήματος μεταφοράς. Το βασικό ζήτημα, ωστόσο, είναι ποια έργα θα προηγούνται όταν το δίκτυο γεμίζει από αιτήσεις.

Η συζήτηση δεν αφορά μόνο τα data centers. Στην ίδια εξίσωση μπαίνουν και μεγάλες βιομηχανικές επενδύσεις, όπως η νέα μονάδα πράσινου υδρογόνου της Motor Oil, για την οποία ζητούνται όροι σύνδεσης. Τυπικά, το έργο εξετάζεται ως βιομηχανικός καταναλωτής. Στην πράξη, όμως, διεκδικεί τον ίδιο ηλεκτρικό χώρο με τις υποδομές cloud, τις μονάδες αποθήκευσης και τις υπόλοιπες ενεργοβόρες δραστηριότητες.

Η λίστα των παικτών που έχουν ήδη παρουσία ή προωθούν νέα projects στην Ελλάδα έχει μεγαλώσει αισθητά. Περιλαμβάνει τη Digital Realty μέσω της Lamda Hellix, τη Sparkle, τη Lancom, τη Microsoft, τη Data4, τη Data In Scale των ΔΕΗ–DAMAC και πλέον τη ΔΕΗ με την AWS. Πρόκειται για επτά κυρίαρχες πλατφόρμες ψηφιακών υποδομών, χωρίς να υπολογίζονται μικρότερες ή μη δημοσιοποιημένες αιτήσεις.

Η αναντιστοιχία ανάμεσα στη διαθέσιμη ισχύ και στο επενδυτικό ενδιαφέρον είναι εμφανής. Η μελέτη της PwC, που παρουσιάστηκε την Άνοιξη, καταγράφει ότι ο μεγαλύτερος διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία, με 630 MW, και στη Θεσσαλία, με 605 MW. Αντίθετα, η Αττική διαθέτει μόλις 180 MW και η Κρήτη 140 MW, παρότι είναι από τις περιοχές που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για νέες υποδομές δεδομένων. Η εγγύτητα στις επιχειρήσεις, στα διεθνή καλώδια και στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές εξακολουθεί να υπερισχύει της διαθέσιμης ισχύος κι εκεί αρχίζει ο πραγματικός συνωστισμός στην πρίζα.

Το φίλτρο της επενδυτικής ωριμότητας

Αυτός είναι και ο λόγος που το ΥΠΕΝ ετοιμάζεται να παρέμβει με νέο πλαίσιο, το οποίο βρίσκεται, κατά πληροφορίες, σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να παρουσιαστεί και να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Η ωριμότητα και όχι μόνο η χρονική προτεραιότητα της αίτησης θα κρίνει την πρόσβαση στο δίκτυο.

Στο νέο φίλτρο αναμένεται να μετρούν οι εγγυητικές επιστολές, οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι και η τεκμηρίωση της χρήσης του ακινήτου, με τίτλους ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο. Στόχος είναι να μη δεσμεύονται εκατοντάδες MW από επενδυτικά σχέδια που δεν διαθέτουν χρηματοδότηση, αδειοδοτήσεις ή ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η αλλαγή της αυστηρής σειράς εξέτασης των φακέλων. Σήμερα, ένα παλαιότερο αίτημα σε περιοχή με κορεσμένο δίκτυο μπορεί να κρατά σε αναμονή επόμενες επενδύσεις, ακόμη και όταν αυτές αφορούν περιοχές όπου υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης. Οι Διαχειριστές ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να προχωρούν παράλληλα τα ώριμα έργα που μπορούν πράγματι να υλοποιηθούν, χωρίς να χαθεί η διαφάνεια.

Την επιχειρηματική και οικονομική βαρύτητα της συμφωνίας ΔΕΗ–AWS ανέδειξε χθες και ο πρωθυπουργός, εντάσσοντάς την στον ψηφιακό και παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Όπως σημείωσε στην κυριακάτικη ανάρτησή του, η επένδυση στον Άγιο Δημήτριο θα τοποθετήσει την Ελλάδα πιο δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη των data centers, ενώ αναμένεται να φέρει νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, κρατώντας νέους επιστήμονες στη Δυτική Μακεδονία.

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