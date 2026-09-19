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Η μετακόμιση σε μια νέα πόλη για σπουδές συνοδεύεται από μια σειρά εξόδων που μπορούν να πιέσουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ενοίκιο, εγγύηση, κοινόχρηστα, εξοπλισμός του σπιτιού και λογαριασμοί δημιουργούν από την πρώτη στιγμή ένα υψηλό κόστος εγκατάστασης. Μέσα σε αυτή την εξίσωση, η επιλογή τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ειδικά για ένα μικρό φοιτητικό σπίτι όπου ακόμη και λίγα ευρώ διαφοράς κάθε μήνα μπορούν να μετρήσουν.

Μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η αγορά μπαίνει στην περίοδο της μεγάλης κινητικότητας για τις φοιτητικές κατοικίες. Παράλληλα, οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας εντείνουν τον ανταγωνισμό για μια νέα γενιά πελατών, προωθώντας ειδικά φοιτητικά προγράμματα με χαμηλότερες χρεώσεις, δωρεάν κιλοβατώρες, μειωμένα ή μηδενικά πάγια και πρόσθετα προνόμια.

Η φθηνότερη τιμή ανά κιλοβατώρα, πάντως, δεν αρκεί για να αναδείξει αυτομάτως το οικονομικότερο πρόγραμμα. Το τελικό κόστος εξαρτάται από την κατανάλωση του σπιτιού, το πάγιο, το εάν η τιμή είναι σταθερή ή κυμαινόμενη, τη διάρκεια της σύμβασης, την πιθανή ρήτρα πρόωρης αποχώρησης αλλά και από τα όρια κατανάλωσης στα οποία εφαρμόζεται κάθε προνομιακή χρέωση.

Το πραγματικό κόστος πίσω από τις προσφορές

Ένας φοιτητής που μένει μόνος του και απουσιάζει μεγάλο μέρος της ημέρας μπορεί να έχει αρκετά διαφορετικές ενεργειακές ανάγκες από ένα σπίτι που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα και για θέρμανση ή ψύξη επί πολλές ώρες. Γι’ αυτό και οι δωρεάν κιλοβατώρες ή ένα χαμηλό πάγιο μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να έχουν μεγαλύτερη αξία από μια εντυπωσιακά χαμηλή ονομαστική τιμή ενέργειας.

Αντίστοιχα, τα δώρα που συνοδεύουν αρκετά προγράμματα μπορούν να ενισχύσουν το συνολικό όφελος, αλλά μόνο εφόσον αφορούν υπηρεσίες που ο φοιτητής θα χρησιμοποιούσε ούτως ή άλλως. Αεροπορικά εισιτήρια, φαγητό, τεχνολογικά προϊόντα, καύσιμα, υπηρεσίες υγείας και τηλεπικοινωνίες έχουν πλέον ενταχθεί στη μάχη των εταιρειών για το φοιτητικό κοινό.

Έτσι, η σύγκριση μετατρέπεται ουσιαστικά σε άσκηση εξατομίκευσης: δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα που να είναι φθηνότερο για κάθε φοιτητικό νοικοκυριό, καθώς το αποτέλεσμα εξαρτάται από το προφίλ κατανάλωσης και τις πραγματικές ανάγκες του κάθε πελάτη.

ΔΕΗ: Νέα τιμή για τις πρώτες 150 kWh

Η ΔΕΗ ενισχύει το myHome 4Students, μειώνοντας τη σταθερή χρέωση προμήθειας του κυμαινόμενου προγράμματος από 0,135 σε 0,115 ευρώ/kWh για τις πρώτες 150 kWh τον μήνα, για συμβάσεις που θα υπογραφούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Το μηνιαίο πάγιο διαμορφώνεται στα 3 ευρώ, ωστόσο δεν επιβάλλεται τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης δωρεάν GreenPass για έναν χρόνο, μέσω του οποίου η κατανάλωση συνδέεται με αντίστοιχη παραγωγή και δέσμευση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η εμπορική πρόταση επεκτείνεται πέρα από τον λογαριασμό. Με την ενεργοποίηση προβλέπονται 2.000 Miles+Bonus μίλια της AEGEAN, καφές αξίας 2 ευρώ ημερησίως για έναν χρόνο μέσω Coffee Island, κουπόνι 50 ευρώ για πρώτη αγορά στο efood και ακόμη 50 ευρώ για αγορές άνω των 100 ευρώ στον Κωτσόβολο. Μέσω του myRewards Coupons προσφέρονται επιπλέον εκπτώσεις και προσφορές.

Protergia και ΗΡΩΝ: Δύο διαφορετικά μοντέλα

Η Protergia στηρίζει το Student Plan σε ένα μοντέλο που συνδυάζει την ενέργεια με συγκεκριμένο μηνιαίο κόστος. Το κυμαινόμενο πρόγραμμα προβλέπει πάγιο και χρέωση προμήθειας συνολικού ύψους 19,90 ευρώ για τις πρώτες 115 kWh, οι οποίες παρέχονται δωρεάν.

Η διάρκεια είναι 12μηνη, χωρίς ρήτρα αποχώρησης, ενώ με πάγια εντολή μπορεί να μη ζητηθεί εγγύηση. Στα πρόσθετα οφέλη περιλαμβάνεται έκπτωση 25% στη SKY express, με δυνατότητα χρήσης του σχετικού κωδικού σε έως δύο διαφορετικές αγορές επιλέξιμων εισιτηρίων. Οι συνδρομητές αποκτούν επίσης πρόσβαση στις προσφορές του Protergia Club.

Διαφορετική προσέγγιση ακολουθεί ο ΗΡΩΝ με το Yellow Free Student. Το πρόγραμμα δεν έχει μηνιαίο πάγιο και η βασική χρέωση προμήθειας αναφέρεται στα 0,0840 ευρώ/kWh, ενώ με έκπτωση παραμονής 5% υποχωρεί στα 0,0798 ευρώ/kWh.

Εδώ, ωστόσο, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή: πρόκειται για κυμαινόμενο τιμολόγιο, επομένως η βασική χρέωση δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκη με την τελική τιμή που θα εμφανιστεί κάθε μήνα στον λογαριασμό, καθώς εφαρμόζεται μηχανισμός διακύμανσης. Δεν υπάρχει δέσμευση συμβολαίου, η εγγύηση μπορεί να μηδενιστεί με πάγια εντολή και προβλέπεται μπόνους εγγραφής 20 ευρώ για φοιτητές.

Enerwave: 1.400 δωρεάν kWh για έναν χρόνο

Στη λογική της μεγαλύτερης προβλεψιμότητας κινείται το My Wave Student+ της Enerwave, καθώς πρόκειται για σταθερό πρόγραμμα. Προσφέρει 1.400 δωρεάν kWh για ολόκληρη τη 12μηνη διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να τίθεται μηνιαίος περιορισμός ως προς το πότε θα καταναλωθούν.

Η μηνιαία χρέωση είναι 20,99 ευρώ, ενώ το πακέτο συνοδεύεται από σειρά πρόσθετων παροχών. Μεταξύ αυτών βρίσκονται δωροεπιταγές καυσίμων ΕΚΟ αξίας 50 ευρώ, όφελος 25 ευρώ σε πόντους Go For More με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας και ακόμη 25 ευρώ μέσω ΑΒ.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελεί η δωρεάν τεχνική υποστήριξη μέσω της υπηρεσίας home repair, 24 ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες τον χρόνο, για επείγουσες βλάβες στη φοιτητική κατοικία. Παράλληλα, προβλέπεται συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα iPhone 17 Pro Max.

ZeniΘ: Ρεύμα μαζί με παροχές υγείας

Το Power Home Student της ZeniΘ είναι κυμαινόμενο πρόγραμμα με μηνιαίο πάγιο 5 ευρώ. Για τις πρώτες 200 kWh κάθε μήνα προβλέπεται χρέωση 0,095 ευρώ/kWh, ενώ για την κατανάλωση που υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο εφαρμόζεται κυμαινόμενη τιμή. Για τον Ιούλιο του 2026 αυτή είχε διαμορφωθεί στα 0,1847 ευρώ/kWh.

Το πρόγραμμα επιχειρεί να διαφοροποιηθεί κυρίως μέσα από τις πρόσθετες παροχές. Περιλαμβάνει δωρεάν οικογενειακή Κάρτα Υγείας ΕΥ ΖΗΝ αξίας 150 ευρώ, ενώ η εγγύηση μηδενίζεται εφόσον οι λογαριασμοί εξοφλούνται μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής. Δεν προβλέπεται ρήτρα αποχώρησης.

Volton: Σταθερό τιμολόγιο 18 μηνών και πρόσθετες εκπτώσεις

Στη σταθερή τιμή επενδύει και η Volton με το Blue Student. Η διάρκεια του προγράμματος φτάνει τους 18 μήνες και η χρέωση, με την έκπτωση συνέπειας, διαμορφώνεται στα 0,129 ευρώ/kWh, με μηνιαίο πάγιο 5 ευρώ.

Στην αρχή της σύμβασης παρέχονται τρεις μήνες χωρίς πάγιο, ενώ το πακέτο περιλαμβάνει δωροεπιταγή 50 ευρώ για τα καταστήματα Public. Μέσω του Affidea Club παρέχεται δωρεάν check up και προνομιακή τιμολόγηση σε ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και άλλες υπηρεσίες, με τα οφέλη να επεκτείνονται και σε συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Πρόσθετη έκπτωση 5 ευρώ τον μήνα προβλέπεται όταν το φοιτητικό τιμολόγιο συνδυάζεται με το πρόγραμμα κινητής Orizon 40GB, ενώ για νέα επιπλέον παροχή προσφέρεται δώρο 30 ευρώ.

Η σύγκριση πριν από την υπογραφή

Η πληθώρα των επιλογών κάνει την αγορά περισσότερο ανταγωνιστική, αλλά όχι απαραίτητα απλούστερη για τον καταναλωτή. Το κρίσιμο είναι να συγκρίνεται το συνολικό ετήσιο κόστος και όχι μία μεμονωμένη χρέωση, καθώς ένα πρόγραμμα με χαμηλή κιλοβατώρα μπορεί να επιβαρύνεται από υψηλότερο πάγιο ή να αφορά περιορισμένο επίπεδο κατανάλωσης.

Αντίστοιχα, σε ένα κυμαινόμενο τιμολόγιο πρέπει να εξετάζεται ο τρόπος υπολογισμού της τελικής τιμής, ενώ στα σταθερά προγράμματα χρειάζεται προσοχή στη διάρκεια της δέσμευσης και στους όρους πρόωρης αποχώρησης.

Για ένα φοιτητικό νοικοκυριό με μικρή κατανάλωση, οι δωρεάν κιλοβατώρες και το μηδενικό ή χαμηλό πάγιο μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Για κάποιο άλλο, μεγαλύτερη αξία μπορεί να έχουν η σταθερότητα της τιμής ή οι πρόσθετες εκπτώσεις που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα.

Η επιλογή, επομένως, δεν κρίνεται από το πιο εντυπωσιακό διαφημιζόμενο νούμερο, αλλά από το ποιο πρόγραμμα ταιριάζει καλύτερα στην πραγματική κατανάλωση, στη διάρκεια παραμονής στο σπίτι και στον συνολικό φοιτητικό προϋπολογισμό.

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