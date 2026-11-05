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Οκτώ πρωτοβουλίες για την οικονομική ενίσχυση των δήμων και την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με το ενεργειακό κόστος, τις υποδομές και τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μήνυμά του προς τους δημάρχους της χώρας στο πλαίσιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Αναφερόμενος στις δυσκολίες της τρέχουσας συγκυρίας, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «το τελευταίο διάστημα οι συνθήκες είναι αντίξοες και οι επόμενες εξελίξεις αχαρτογράφητες», υπογραμμίζοντας ότι στόχος της κυβέρνησης δεν είναι «το ιδανικό, αλλά να πετύχουμε το δυνατό».

«Δεν θα σας κοροϊδέψω με ψεύτικες υποσχέσεις και ακοστολόγητα συνθήματα, αλλά θα σας ανακοινώσω 6+2 πρωτοβουλίες ρεαλισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα έξι βασικά μέτρα για τους δήμους

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, οι έξι βασικές παρεμβάσεις αφορούν τη χρηματοδότηση έργων ανακύκλωσης, την εξόφληση ενεργειακών οφειλών, την ενίσχυση των εσόδων της Αυτοδιοίκησης και τη βελτίωση των τοπικών υποδομών.

Ειδικότερα, 300 εκατ. ευρώ από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) θα πιστωθούν άμεσα στους δήμους, προκειμένου να τα διαθέσουν οι ίδιοι σε έργα ανακύκλωσης στις περιοχές τους.

Παράλληλα, 240 εκατ. ευρώ θα διατεθούν εντός του Νοεμβρίου για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών των δήμων προς παρόχους ενέργειας.

Στο σκέλος των εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προβλέπεται αύξηση του Τέλους Παρεπιδημούντων από 0,75% σε 1%, με στόχο την ενίσχυση των πόρων των δήμων.

Επιπλέον, διπλασιάζεται η ετήσια κρατική επιχορήγηση για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, ενώ για την εσωτερική οδοποιία προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 200 εκατ. ευρώ ετησίως από ειδικό τέλος. Η συγκεκριμένη παρέμβαση θα εφαρμοστεί μόλις ομαλοποιηθεί η αγορά καυσίμων.

Η έκτη πρωτοβουλία αφορά τη διάθεση επιπλέον 50 εκατ. ευρώ για την προμήθεια μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας, ώστε οι δήμοι να μπορούν να αξιοποιούν για δική τους κατανάλωση την ενέργεια που παράγεται από τοπικές ανανεώσιμες πηγές.

Δύο πρόσθετες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στο ενεργειακό κόστος, το οποίο χαρακτήρισε κομβικό πρόβλημα για τους δήμους, ανακοινώνοντας δύο ακόμη παρεμβάσεις.

Η πρώτη αφορά πρόσθετη ρύθμιση, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, για τις εναπομείνασες οφειλές των δήμων, ύψους έως 60 εκατ. ευρώ.

Η δεύτερη προβλέπει τη διαμόρφωση ειδικού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος για τους δήμους, με στόχο την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε ο πρωθυπουργός, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα δρομολογηθεί όταν αρχίσει να αποκλιμακώνεται η σημερινή αναταραχή στην αγορά ενέργειας.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις αυτές προωθούνται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη διεθνή συγκυρία.

«Πρόκειται για μέτρα τα οποία προωθούμε εν μέσω μιας πρωτοφανούς αναστάτωσης στις διεθνείς αγορές και με βάση τις παρούσες δυνατότητες της εθνικής οικονομίας», ανέφερε.