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Έργα υποδομής, φορολογικές προσδοκίες και επενδύσεις άνω των 237 εκατ. ευρώ μπαίνουν στο ίδιο κάδρο κατά το διήμερο του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα, λίγες ημέρες πριν από τη ΔΕΘ.

Η αρχή γίνεται από τη Θεσσαλονίκη, με την παράδοση της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά. Ακολουθούν συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς φορείς και δημάρχους, με την αγορά να περιμένει πλέον τις αποφάσεις της ΔΕΘ. Την Παρασκευή το ενδιαφέρον μεταφέρεται σε Φλώρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη, με το πρόγραμμα να περνά από παραγωγικές μονάδες, νέες επενδύσεις και ενεργειακές υποδομές.

Μετά την Καλαμαριά, τα δυτικά

Στις 9:30 το πρωί ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στον σταθμό «Μίκρα» για την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Η ολοκλήρωση του έργου μεταφέρει ήδη τη συζήτηση στο επόμενο μεγάλο βήμα: το Μετρό προς τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Το ζήτημα αναμένεται να θέσουν στον πρωθυπουργό οι γαλάζιοι βουλευτές, ζητώντας πιο καθαρό ορίζοντα για την επέκταση και περιμένοντας ένα σχετικό σήμα ενόψει της ΔΕΘ. Μέχρι να φτάσουν εκεί οι συρμοί, το βάρος πέφτει στα νέα λεωφορεία και ιδιαίτερα στα ηλεκτρικά, αλλά και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για τα μεγάλα έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Τι περιμένει η αγορά από τη ΔΕΘ

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται ψηλά στα μηνύματα που φτάνουν στο κυβερνητικό επιτελείο. Τα τεκμήρια και οι φορολογικές ελαφρύνσεις έχουν μπει στην κουβέντα και η αγορά περιμένει πλέον να δει το πραγματικό αποτύπωμα των παρεμβάσεων. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει η προσδοκία ότι οι εξαγγελίες μπορούν να βοηθήσουν στην αλλαγή του κλίματος, με ενδιαφέρον και για το πώς θα υποδεχθούν τα μέτρα η τοπική αγορά και τα επιμελητήρια.

Πιο σύνθετη είναι η εικόνα στον αγροτικό κόσμο. Στη Β’ Θεσσαλονίκης μεταφέρεται προβληματισμός για τα προβλήματα με ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, αλλά και για παλιές ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες που δυσκολεύουν την ταυτοποίηση αγροτεμαχίων, ιδιαίτερα σε περιοχές με κατακερματισμένους κλήρους.

Στις 12:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει στο Μέγαρο Μουσικής την «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα» και στη συνέχεια θα συναντηθεί με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς και δημάρχους.

Η Δυτική Μακεδονία

Την Παρασκευή το οικονομικό σκέλος της περιοδείας περνά στο πεδίο, με διαδοχικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Πρώτος σταθμός είναι η Tottis Foods International στη ΒΙΠΕ Φλώρινας. Η εταιρεία υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο 21,7 εκατ. ευρώ για την επέκταση της υφιστάμενης μονάδας και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε κρουασάν, σοκολατοειδή και bread chips. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία 56 νέων θέσεων εργασίας.

Στη Φλώρινα ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί και τη δημοτική επιχείρηση «Ξινό Νερό». Η νέα μονάδα εμφιάλωσης στη θέση «Πόιρο» αναπτύσσεται σε δύο φάσεις, συνολικού ύψους περίπου 8,75 εκατ. ευρώ, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Στη Μαυροπηγή της Πτολεμαΐδας, η Wonderplant αναπτύσσει επένδυση άνω των 127 εκατ. ευρώ για νέες υδροπονικές θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις σε πρώην λιγνιτική έκταση, με περίπου 300 νέες θέσεις εργασίας στην πρώτη φάση.

Στην Καρδιά Πτολεμαΐδας, η ΔΕΗ κατασκευάζει στο οικόπεδο του πρώην ΑΗΣ τη νέα μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης. Πρόκειται για επένδυση περίπου 80 εκατ. ευρώ, που προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες τηλεθέρμανσης της περιοχής.

Μόνο οι τέσσερις αυτές επενδύσεις ξεπερνούν αθροιστικά τα 237 εκατ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται η επιχείρηση τυροκομικών προϊόντων «Γκρέκα», την οποία επίσης θα επισκεφθεί ο πρωθυπουργός στη Φλώρινα.

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