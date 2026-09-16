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Το δίλημμα «ελπίδα ή περιπέτεια» επανέφερε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανεβάζοντας αυτή τη φορά ακόμη περισσότερο τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση και συνδέοντας ευθέως την πολιτική σταθερότητα με το διεθνές περιβάλλον και τις επόμενες εκλογές.

Μιλώντας στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε ως «εφιαλτικό σενάριο» μια περίοδο αναταραχής και ακυβερνησίας, ενώ εξαπέλυσε ταυτόχρονα επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και στον Αλέξη Τσίπρα για τις οικονομικές τους προτάσεις.

«Το δίλημμα «ελπίδα ή περιπέτεια» θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές», είπε, υποστηρίζοντας ότι η «περιπέτεια» δεν προκύπτει μόνο από «την εμπειρία του παρελθόντος», αλλά και από όσα, κατά τον ίδιο, δείχνει σήμερα η αντιπολίτευση.

«Εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στο επίκεντρο της τοποθέτησής του τη σταθερότητα, με φόντο και τις διεθνείς εξελίξεις. Όπως είπε, «μικρή σημασία έχει» εάν οι πολιτικοί αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας δηλώνουν σήμερα ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν, θέτοντας το ενδεχόμενο να βρεθούν τελικά μαζί «μέσα σε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας» και να «συμπλεύσουν πιθανώς με τα άκρα του λαϊκισμού».

«Να γιατί η Ελλάδα έχει σήμερα περισσότερο από ποτέ ανάγκη τη σταθερότητα και τη συνέπεια. Έχει περισσότερο παρά ποτέ ανάγκη από ομαλότητα και κοινωνική συνοχή», τόνισε.

Και, αναφερόμενος στην ένταση στο διεθνές περιβάλλον και στην άνοδο της τιμής του πετρελαίου, πρόσθεσε με αιχμηρό τρόπο: «Για σκεφτείτε τώρα να ήμασταν σε προεκλογική περίοδο, με το πετρέλαιο να έχει πάρει την ανιούσα, με δύο πολέμους σε εξέλιξη. Συγγνώμη, εσείς δεν ζητούσατε εκλογές συνέχεια;».

Πυρά σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα: «Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος»

Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε στρέψει τα πυρά του τόσο προς τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και προς τον Αλέξη Τσίπρα, επιχειρώντας να βάλει τις οικονομικές προτάσεις τους στο ίδιο κάδρο.

Για το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για λογική «πάρε κόσμε», παραθέτοντας τις προτάσεις για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, μείωση του ΦΠΑ και εξαγορά κόκκινων δανείων. «Οι πολίτες καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά ότι αυτός που τάζει μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών ουσιαστικά οδηγεί τη χώρα στη σίγουρη συνταγή της χρεοκοπίας», είπε.

Αμέσως μετά πέρασε στον Αλέξη Τσίπρα: «Υπήρχε και μια δεύτερη όψη. Αυτή που παλιά λεγόταν αυταπάτη, τώρα πια επιστρέφει ως απάτη».

«Καταλήγω τελικά ότι το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Τσίπρας είστε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι, παρά τον «άτυπο ανταγωνισμό» διαφοροποίησης, έχουν «υιοθετήσει τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος».

«Το είπαμε, το κάναμε»

Απέναντι στις προτάσεις της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιπαρέβαλε το κυβερνητικό σχέδιο και τα μέτρα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για «ένα κυβερνητικό σχέδιο σαφές» και για μια πολιτική που έχει ως «διαβατήριο αξιοπιστίας το “είπαμε, το κάναμε”».

Υποστήριξε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης παρουσιάστηκε σχέδιο για «το σήμερα και το αύριο», ενώ στις τοποθετήσεις που ακολούθησαν από την αντιπολίτευση είδε «ανακύκλωση ακοστολόγητων και συχνά αντιφατικών υποσχέσεων».

Το μήνυμα για τη συνταγματική αναθεώρηση

Ο Πρωθυπουργός επανήλθε παράλληλα στο αντικείμενο της συζήτησης, καλώντας τα κόμματα να τοποθετηθούν θετικά στη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση.

«Όποιος σε λίγο ψηφίσει “όχι” ή “παρών” θα έχει ουσιαστικά στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, διαθέτοντας μία νέα, σύγχρονη και λειτουργική συνταγματική πυξίδα», ανέφερε.

Κατηγόρησε, τέλος, τα κόμματα της αντιπολίτευσης για «μία ακόμα προσπάθεια μηδενισμού των πάντων», μεταφέροντας έτσι και στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης την πολιτική αντιπαράθεση που κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του.

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