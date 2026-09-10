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«Το μυστικό θα είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εκεί θα κριθεί το παιχνίδι», είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Λίγες ημέρες αργότερα, το «παιχνίδι» μεταφέρεται στα Σπάτα και σε μια επένδυση 70 εκατ. ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς: τη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Το ζητούμενο είναι περισσότερη έρευνα που γίνεται στην Ελλάδα να φτάνει μέχρι την πατέντα, τη startup, το νέο φάρμακο και τη διεθνή αγορά.

Στις 10 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται το Athens LifeTech Park της ELPEN, το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. Η επίσκεψη ακολουθεί τη ΔΕΘ, όπου ο Πρωθυπουργός έβαλε στόχο οι επενδύσεις να αυξηθούν από τα 46 στα 65 δισ. ευρώ, με τα Σπάτα να δείχνουν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση: έρευνα, τεχνολογία και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το δύσκολο βήμα

Το Athens LifeTech Park αναπτύσσεται σε 15 στρέμματα και συνδυάζει θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας, υποδομές προκλινικής και μεταφραστικής έρευνας και χώρους εκπαίδευσης.

Για μια νέα biotech εταιρεία η διαφορά είναι πρακτική. Μπορεί να βρει εργαστήριο, εξοπλισμό και επιστημονική υποστήριξη χωρίς να χρειαστεί να επενδύσει από την πρώτη ημέρα σε πανάκριβες υποδομές. Η θερμοκοιτίδα δεν ζητά μετοχική συμμετοχή, ενώ προσφέρει πρόσβαση σε χρηματοδότηση και venture capital, mentoring και υποστήριξη για ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Ελλάδα έχει επιστήμονες και παράγει έρευνα. Το δύσκολο αρχίζει όταν μια καλή ιδέα πρέπει να βγει από το εργαστήριο: να κατοχυρωθεί, να χρηματοδοτηθεί, να δοκιμαστεί και τελικά να φτάσει στην αγορά. Αυτή την απόσταση θέλει να μικρύνει το Athens LifeTech Park, ώστε μια ερευνητική ομάδα να μη χρειάζεται να αναζητήσει στο εξωτερικό τις υποδομές και τα κεφάλαια για να προχωρήσει.

Από το brain drain στο brain regain

Κρίσιμο κομμάτι είναι και οι Έλληνες επιστήμονες που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια και έχτισαν καριέρα σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες του εξωτερικού. Το Athens LifeTech Park απευθύνεται και σε ομάδες της ελληνικής διασποράς που θέλουν να αναπτύξουν δραστηριότητα στη χώρα.

Μόλις χθες στο Παρίσι, μιλώντας για τους 18 ελληνικούς δορυφόρους και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε νέους Έλληνες με εμπειρία στον χώρο του Διαστήματος που επιστρέφουν.

Σήμερα αλλάζει ο κλάδος, όχι το ζητούμενο. Στο biotech, όπως και στην υψηλή τεχνολογία, η μάχη είναι και για τους ανθρώπους: να έχει ένας νέος επιστήμονας λόγο να μείνει και κάποιος που έφυγε λόγο να επιστρέψει.

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