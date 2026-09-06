Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Καθαρό στόχο αυτοδυναμίας για τις επόμενες εκλογές έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, απαντώντας σε ερώτηση του Πρώτου Θέματος. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «εφικτή» την αυτοδυναμία, προειδοποίησε για το ενδεχόμενο η χώρα να οδηγηθεί σε υπηρεσιακή κυβέρνηση και άφησε σαφή αιχμή προς το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη για το κλειστό σήμερα παράθυρο των μετεκλογικών συνεργασιών.

«Η χώρα πρέπει να έχει την 1η Ιουλίου 2027 σταθερή κυβέρνηση», τόνισε ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας την προτίμησή του στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Όπως εξήγησε, θεωρεί ότι είναι «οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες» για να αντιμετωπίζουν δύσκολες συγκυρίες και να παίρνουν γρήγορες αποφάσεις, χωρίς να εγκλωβίζονται «σε παζάρια πίσω από κομματικές πόρτες, τα οποία νερώνουν την πολιτική βούληση για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων».

«Η πίστη μου για την ανάγκη η χώρα να έχει αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι διατυπωμένη και με αυτή τη λογική η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στις επόμενες εκλογές», είπε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε παράλληλα ότι τον τελευταίο λόγο θα έχουν οι πολίτες. «Προφανώς και σεβόμαστε την ετυμηγορία του ελληνικού λαού. Θα σεβαστούμε και την όποια απόφασή του», σημείωσε.

Έθεσε, ωστόσο, το ερώτημα της κυβερνητικής σταθερότητας σε περίπτωση που η κάλπη δεν δώσει κυβέρνηση, συνδέοντάς το με τη συγκυρία στην οποία θα βρίσκεται τότε η χώρα. «Αν δεν υπάρξει κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη συγκυρία στην οποία βαδίζουμε», ανέφερε.

Η αιχμή προς Ανδρουλάκη

Στο ερώτημα για τις πιθανές συνεργασίες μετά τις εκλογές, ο πρωθυπουργός περιέγραψε ένα κλειστό, με τα σημερινά δεδομένα, τοπίο και έστρεψε την πίεση προς τα κόμματα που έχουν αποκλείσει τη συνεργασία με τη ΝΔ, με την αναφορά του να παραπέμπει ευθέως στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Σήμερα δεν διαφαίνεται κάποια δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας στον ορίζοντα. Αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία», είπε. Και συνέχισε: «Οφείλεται σε άλλα κόμματα που το έχουν αποκλείσει και με συνεδριακές αποφάσεις. Με τρόπο τόσο εμφατικό, ώστε να μην υπάρχει κάποια αμφισβήτηση για τη δυνατότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία».

Με αυτόν τον τρόπο ο κ. Μητσοτάκης παρέπεμψε ουσιαστικά στην πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη για την απάντηση στο ερώτημα τι θα συμβεί την επομένη των εκλογών εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία.

«Θα πρέπει να ρωτήσετε αυτά τα κόμματα την επόμενη των εκλογών», είπε χαρακτηριστικά. Όταν, μάλιστα, η ερώτηση έφτασε στο ενδεχόμενο διερευνητικής εντολής, ο πρωθυπουργός απάντησε με μία σκωπτική παρατήρηση: «Σας ευχαριστώ που προεξοφλείτε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη στις επόμενες εκλογές».

«Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι η αυτοδυναμία είναι ένας στόχος που μπορεί να επιτευχθεί, φέρνοντας ως παράδειγμα την εκλογική αναμέτρηση του 2023 και τη διαφορά ανάμεσα στις προεκλογικές δημοσκοπήσεις και στο τελικό αποτέλεσμα.

«Θεωρώ ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος εφικτός. Γι’ αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε», τόνισε.

Απέρριψε δε την άποψη ότι η επιμονή σε αυτόν τον στόχο αποτελεί έκφραση αλαζονείας και έκλεισε την απάντησή του επαναφέροντας το δίλημμα της κυβερνητικής σταθερότητας: «Δεν είναι στόχος που υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονεία. Είναι η μόνη λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση».

Μητσοτάκης για Σαμαρά: «Έχει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στη ΝΔ – Να σκεφτεί την υστεροφημία του»

Την πόρτα σε οποιαδήποτε μελλοντική συνεννόηση με τον Αντώνη Σαμαρά έκλεισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, περνώντας ταυτόχρονα σε μία από τις πιο σκληρές δημόσιες τοποθετήσεις του για τον πρώην πρωθυπουργό. «Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας», είπε και τον κάλεσε δύο φορές να σκεφτεί την υστεροφημία του.

Η ερώτηση αφορούσε το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία να χρειαστεί μετεκλογικά τη συνεργασία του για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός απέφυγε να μπει στη συζήτηση για ένα σενάριο που σήμερα παραμένει υποθετικό. «Μου ζητάτε να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα. Αν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα. Δεν το έχει κάνει. Αν ο κ. Σαμαράς μπει στη Βουλή. Και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει έναν κυβερνητικό εταίρο. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική», είπε.

Αμέσως μετά, όμως, ήταν απόλυτος ως προς το πολιτικό σκέλος της απάντησής του. «Με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας, όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω απολύτως κανένα περιθώριο συνεννόησης», τόνισε.

«Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον έκανε πρωθυπουργό»

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε από την πολιτική διαφωνία σε μία σαφώς πιο προσωπική αιχμή, κάνοντας αναφορά στη διαδρομή του Αντώνη Σαμαρά και στη σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία.

«Ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω. Τον έκανε πρωθυπουργό», είπε. Και συνέχισε με την πιο αιχμηρή φράση της απάντησής του: «Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί τελικά την υστεροφημία του. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας». Ο πρωθυπουργός έκλεισε με μία ακόμη προειδοποίηση προς τον πρώην πρωθυπουργό:

«Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του».

Διαβάστε ακόμη

500.000 ταμειακές στο «μάτι» της Εφορίας

Ενίσχυση 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι τη δικαιούνται – Τι αλλάζει με προσωπική διαφορά, αυξήσεις, τριετίες

Η ΔΕΘ της αγοράς: Το «πακέτο» που μοιράζει €500 – 3.000 σε 1,5 εκατ. δικαιούχους – Τα μέτρα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ