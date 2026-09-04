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Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική του νοσοκομείου «Παπανικολάου» το απόγευμα της Παρασκευής (04/09). Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως το συγκεκριμένο κέντρο είναι το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

«Θέλω να διευκρινίσω πως το κέντρο αυτό και το επιστημονικό δυναμικό που το στελεχώνει δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά τα εγκαίνια.

Επίσης ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Η Θεσσαλονίκη αλλά και ολόκληρη η πατρίδα μας αποκτά σήμερα το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ίσως και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Νομίζω, ότι δεν είναι ώρα για πολλά λόγια. Ίσως μεγαλύτερη αξία να έχουν τα λόγια των ασθενών. Εκείνων που οραματίστηκαν αυτό το έργο. Η επιστήμη πραγματικά έχει κάνει θαύματα στο μέτωπο των γονιδιακών και των κυτταρικών προσωποποιημένων θεραπειών και χαίρομαι γιατί έχουμε τώρα τη δυνατότητα να μπορούμε να υποστηρίξουμε το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό μας με ένα υπερσύγχρονο κτίριο το οποίο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που κατάφεραν και τήρησαν τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης έτσι ώστε το κτίριο αυτό να μπορέσει να παραδοθεί εντός του Αυγούστου».

Το κτίριο ως απάντηση

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και η απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι. Σε τέτοιες δημόσιες υποδομές υγείας πηγαίνουν, προκειμένου οι ασθενείς μας να βρίσκουν τις καλύτερες δυνατές θεραπείες».

Όλα τα στοιχεία για τη νέα μονάδα

Με τη λειτουργία της νέας πτέρυγας εκτιμάται ότι ο αριθμός των κυτταρικών θεραπειών, που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες κακοήθειες του αίματος, όπως η λευχαιμία και το λέμφωμα, μπορεί να αυξηθεί κατά 30% έως 50%, καθώς αυξάνεται η δυναμικότητα και παράλληλα διευρύνονται οι θεραπευτικές ενδείξεις. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η χορήγηση κυτταρικών θεραπειών σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων ευρωπαϊκών ενδείξεων. Η ανάπτυξη αυτή μπορεί να επιτρέψει σε περισσότερους ασθενείς από τη Βόρεια Ελλάδα, την υπόλοιπη χώρα αλλά και την Κύπρο να έχουν πρόσβαση σε ιδιαίτερα εξειδικευμένες θεραπείες χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν θεραπεία σε άλλα κέντρα ή στο εξωτερικό.

Η νέα πτέρυγα έχει και σημαντικό ερευνητικό ρόλο. Η δημιουργία Βιοτράπεζας και ειδικού Εργαστηρίου Κλινικών Μελετών επιτρέπει την υποστήριξη ερευνητικών πρωτοκόλλων, τη συμμετοχή σε διεθνείς μελέτες και την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε έναν τομέα που εξελίσσεται τόσο γρήγορα όσο οι κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες. Στόχος είναι το «Γ. Παπανικολάου» να αποτελεί όχι μόνο κέντρο όπου εφαρμόζονται σύγχρονες θεραπείες, αλλά και κέντρο που συμμετέχει ενεργά στην έρευνα και στην ανάπτυξη της ιατρικής του αύριο.

Στο νέο κτήριο, εμβαδού άνω των 2.500 τ.μ. συγκεντρώνονται το Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας, η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, τα Εργαστήρια Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Κυτταρογενετικής, Κυτταρομορφολογίας, Κυτταρομετρίας Ροής, η Βιοτράπεζα, οι υποδομές κλινικών μελετών και η νέα Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων και Κυτταρικών Θεραπειών.

Η νέα Μονάδα διαθέτει 11 μονόκλινες κλίνες-μονώσεις. Κάθε θάλαμος διαθέτει ιδιωτικό χώρο υγιεινής, ειδικό προθάλαμο και σύστημα θυρών INTERLOCK, που είναι σημαντικό για την προστασία των ανοσοκατεσταλμένων ασθενών, οι οποίοι χρειάζονται ειδική προστασία.

Η μεταφορά των εργαστηρίων στη νέα πτέρυγα αποσυμφορεί παράλληλα το όμορρο κτήριο «ΣΤΟΡΓΗ» και καθιστά εφικτή την αναδιοργάνωσή του, τη βελτίωση της ημερήσιας νοσηλείας και την επέκταση του Εργαστηρίου Συλλογής και Επεξεργασίας Μοσχευμάτων.

Το κτίριο έχει κατασκευαστεί με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές και μεταξύ άλλων συμβάλλει και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

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