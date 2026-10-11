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Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή άρθρο του Θανάση Καρτερού στην «Εφημερίδα των Συντακτών», το οποίο περιλαμβάνει ιδιαίτερα αιχμηρούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Στο άρθρο του, με τίτλο «Τελικά τι συμβαίνει με τον κ. Ανδρουλάκη;», ο Θανάσης Καρτερός θέτει το ερώτημα «Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;», αμφισβητώντας την εκτίμηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ότι μπορεί να επικρατήσει της Νέας Δημοκρατίας, έστω και με μία ψήφο. Παράλληλα, κατηγορεί την ηγεσία του κόμματος για οργανωμένη εκστρατεία όξυνσης, διχασμού και επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛ.Α.Σ.

Η Χαριλάου Τρικούπη απαντά σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, καταλογίζοντας στον πρώην πρωθυπουργό ότι βρίσκεται πίσω από την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Κάνει λόγο για «τοξικότητα και λίβελο», υποστηρίζει ότι το πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα έχει «ξεμείνει από πολιτικά καύσιμα» και τον καλεί να μη χρησιμοποιεί «προπαγανδιστές» για να επιτίθεται στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση διατυπώνονται καταγγελίες για «πληρωμένο στρατό τρολ» και «ψηφιακές συμμορίες», ενώ η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα εξυπηρετεί πολιτικά το Μέγαρο Μαξίμου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

Ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει και ο κ. Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανοίκειους χαρακτηρισμούς.

Μετά την αποτυχία των μεσσιανικών συνταγών, την απουσία εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τα παιχνίδια του παρασκηνίου, το ΙΧ κόμμα του κ. Τσίπρα δείχνει ότι ξέμεινε από πολιτικά καύσιμα.

Και καταφεύγει σε αυτό που ξέρουν καλύτερα: την τοξικότητα και τον λίβελο.

Αν θέλουν να δουν ποιος φταίει για το ξεφούσκωμα του κ. Τσίπρα, ας κοιτάξουν τον καθρέφτη του αρχηγού τους. Όταν ως πρώην Πρωθυπουργός δεν γνωρίζεις πως το καλώδιο GSI είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και όχι τηλεπικοινωνιών και το επαναλαμβάνεις αδιακρίτως, δεν σου φταίει ο Ν. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ.

Όταν επιλέγεις συνειδητά να ταυτιστείς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ζήτημα της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, όταν συμφωνείς με τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν πρέπει να επανέλθει ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη, δεν σου φταίει το ΠΑΣΟΚ.

Όταν αντί να κάνεις αντιπολίτευση, ομολογείς μόνος σου πως σε νοιάζει μόνο να νικήσεις το ΠΑΣΟΚ, δε σου φταίει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Όταν τα στελέχη σου δίνουν την εικόνα Βαβέλ, δεν σου φταίει το ΠΑΣΟΚ.

Όταν επιλέγεις τη λάσπη κατά του ΠΑΣΟΚ μέσω του πληρωμένου στρατού τρολ που έχεις και των ψηφιακών συμμοριών αλά «Ομάδα Αλήθειας», μην περιμένεις να μην το καταλάβει ο δημοκρατικός κόσμος.

Κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη κάντε το μόνος σας, μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας. Είναι κρίμα να βάζετε ανθρώπους σας να παπαγαλίζουν κατά του Νίκου Ανδρουλάκη τα ίδια επιχειρήματα και την ίδια φρασεολογία που χρησιμοποιεί ο Άδωνις Γεωργιάδης. Τους εκθέτετε ανεπανόρθωτα.

Πάρτι στο Μαξίμου κάνουν απ’ όταν εμφανίστηκε το κόμμα του κ. Τσίπρα. Για αυτό και πανικόβλητοι προσπαθούν να τον κρατήσουν όρθιο τα ίδια συμφέροντα που στηρίζουν τον κ. Μητσοτάκη.

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