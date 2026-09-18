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Ένα νέο κύκλο αποχωρήσεων από το ΠΑΣΟΚ στην πορεία προς τις εκλογές επιχειρεί να αναχαιτίσει η Χαριλάου Τρικούπη, επιταχύνοντας την ίδια ώρα τους ρυθμούς των «μεταγραφών» κυρίως από τη «δεξαμενή» των ανεξάρτητων βουλευτών.

Η χθεσινή παραίτηση από το κόμμα της Ρόζας Βρεττού, παρότι θεωρείτο αναμενόμενη, προκάλεσε πλήθος συζητήσεων στο εσωτερικό, καθώς με την επιστολή της έβαλλε ευθέως εναντίον της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο λειτουργίας και τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή.

Η Ρόζα Βρεττού χρέωσε στη Χαριλάου Τρικούπη γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι υποτιμά την ανάγκη εσωκομματικής δημοκρατίας, υπονοώντας ότι η μη αξιοποίηση ικανών στελεχών αποδυναμώνει την προσπάθεια για τη συγκρότηση στιβαρού πολιτικού λόγου για τα καθοριστικής σημασίας πεδία αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα για την Υγεία.

«Η κυρία Βρεττού αποδέχθηκε για τον εαυτό της να γίνει πιόνι στο σχεδιασμό του κυρίου Τσίπρα που μετά την αποτυχημένη ΔΕΘ ψάχνει σωσίβιο», ανέφεραν μετά την επιστολή παραίτησης πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, μην κρύβοντας την οργή τους για την εξέλιξη αυτή και προαναγγέλλοντας επί της ουσίας την προσχώρησης της Ρόζας Βρεττού στο κόμμα Τσίπρα, κάτι που θα γίνει πράγματι τις επόμενες μέρες.

Η Ρόζα Βρεττού με την επιστολή της περιγράφει τους λόγους της διαφωνίας της με τις προγραμματικές επιλογές του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την αναβάθμιση του ΕΣΥ και, ως στέλεχος και γιατρός, αναφέρει τα βήματα που έπρεπε να γίνουν αλλά δεν έγιναν. «Οι εγγενείς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του ΠΑΣΟΚ, η πολιτική του λειτουργία ως κόμματος και όχι ως κινήματος , η ατολμία , η έλλειψη πρωτοβουλιών, η επιφανειακή πολιτική σύνθεση σε βάρος της ούτως ή άλλως υποτιμημένης από τη σημερινή ηγεσία εσωκομματικής δημοκρατίας καθιστούν αναιμική την πρόταση μας, αδύναμη μπροστά στο φάσμα των εντεινόμενων απαιτήσεων για την υγεία και αδιάφορη σχεδόν για τους ανθρώπους που εργάζονται στο σύστημα υγείας καθώς και για τους ίδιους τους ασθενείς», τονίζει η Ρόζα Βρεττού κατηγορώντας ευθέως τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι μετατρέπει το κόμμα σε ένα δημιούργημα μηχανισμών.

«Η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μην έχει συλλάβει ή να άφησε στη λήθη την ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ ως ένα αποτέλεσμα κοινωνικών διεργασιών και ρήξεων με κατεστημένες δομές. Αντίθετα το έχει μεταβάλλει σε ένα κόμμα – δημιούργημα μηχανισμών και λιστών ανθρώπων» λέει χαρακτηριστικά η Ρόζα Βρεττού, η οποία εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ από τα μαθητικά της χρόνια, συνέχισε με τη συμμετοχή της στα κεντρικά όργανα του κόμματος, εκλέχτηκε βουλευτής , ενώ κατέβηκε ως υποψήφια στις τελευταίες ευρωεκλογές .

«Σε αυτή την πολύχρονη διαδρομή συναντήθηκα, συζήτησα, αγωνίστηκα μαζί με πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι με τίμησαν με τη φιλία, με τις σκέψεις και τις αγωνίες τους. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ανθρώπους που με τίμησαν με τη στήριξη και την ψήφο τους στις Ευρωεκλογές του 2024», προσθέτει με την επιστολή της και υπογραμμίζει: «Ο τόπος απαιτεί την παρουσία ενός εφικτού οράματος για όλους και τη διαρκή συμμετοχή σε αυτό της δημιουργικής και όλο ζωτικότητας νέας γενιάς. Είναι ώρα πολύ κρίσιμη – και οφείλουμε να ξαναθυμηθούμε τι σημαίνει πολιτική σκέψη και πολιτική πράξη για το σύνολο των ανθρώπων».

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη κατηγορούν τη Ρόζα Βρεττού ότι, ενώ έχει αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες και δεν πήγε καν στο συνέδριο, «αποφάσισε να δημοσιοποιήσει την αποχώρηση μόνο και μόνο για να κάνει ζημιά στο κόμμα που την τίμησε». Και συμπληρώνουν τα «καρφιά» με την εξής αναφορά: «Ασκεί κριτική στη λειτουργία του ΠΑΣΟΚ, ενός κόμματος με δημοκρατικές αποφάσεις, οργανωμένα συνέδρια, τομείς και όργανα για να πάει διορισμένη στο ΙΧ κόμμα του κυρίου Τσίπρα που λειτουργεί με την λογική του “ενός ανδρός αρχή”».

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν την κινητικότητα που παρατηρείται στο χώρο, όπως και την πρόσφατη δήλωση του βουλευτή Απόστολου Πάνα ο οποίος τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας με την ΕΛΑΣ. Τα ίδια στελέχη υποστηρίζουν ότι η Χαριλάου Τρικούπη πρέπει να κάνει ακόμη πιο γρήγορα βήματα για την αξιοποίηση στη μάχη όλων των δυνάμεών της στην περιφέρεια και στο λεκανοπέδιο Αττικής και των στελεχών που προέρχονται από τη «διεύρυνση».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί και σήμερα να ανακοινωθεί η προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ του Αλέξανδρου Αυλωνίτη, του ανεξάρτητου βουλευτή που εκλέχτηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως και ο Ευάγγελος Αποστολάκης ο οποίος όμως δεν έχει ακόμη πει το «ναι» για τη «μεταγραφή» του στο ΠΑΣΟΚ. Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης θα διεκδικήσει εκ νέου την εκλογή του στην Κέρκυρα, ενώ ο βουλευτής Επικρατείας, Ευάγγελος Αποστολάκης, εφόσον επιλέξει την κάθοδό του με το ΠΑΣΟΚ ενδέχεται να στραφεί στην εκλογική περιφέρεια των Χανίων ή της Α’ Πειραιά.

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