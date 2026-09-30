Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο περνά πλέον από το καθαρά δικαστικό πεδίο σε μια νέα πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το ίδιο το περιεχόμενο του βουλεύματος. Η κυβέρνηση εστιάζει στα ακριβή μήκη και πλάτη της κατηγορίας και στο τεκμήριο αθωότητας, ενώ η αντιπολίτευση επιστρέφει στους χειρισμούς που προηγήθηκαν στη Βουλή και στις τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών για την υπόθεση των Τεμπών.

Ο πρώην υφυπουργός παραπέμπεται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, σε σχέση με τις ενέργειες που έγιναν στον χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας και την αλλοίωσή του μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.

Μαζί του παραπέμπονται ακόμη τέσσερα πρόσωπα, γεγονός που διευρύνει το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης πέρα από τον πρώην υφυπουργό.

Οι προβολείς από το Μαξίμου

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του βουλεύματος, ο Χρήστος Τριαντόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία στις επόμενες εθνικές εκλογές, απόφαση για την οποία, όπως ανέφερε, έχει ήδη ενημερώσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο ίδιος δήλωσε ότι σέβεται τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου αλλά διαφωνεί με το πόρισμα και θα το αντικρούσει ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, όπου εκτιμά ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του.

Το βάρος της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας πέφτει πλέον σε μία συγκεκριμένη διατύπωση. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η εικόνα που έχει το Μέγαρο Μαξίμου από το βούλευμα είναι ότι στον Χρήστο Τριαντόπουλο αποδίδεται «παράλειψη αποτροπής ενεργειών άλλων» και όχι θετική ενέργεια.

Με αυτό το επιχείρημα η κυβέρνηση επιχειρεί να οριοθετήσει το αντικείμενο της παραπομπής από τις ευρύτερες πολιτικές καταγγελίες που είχαν διατυπωθεί γύρω από την υπόθεση. Η κυβερνητική γραμμή συμπληρώνεται από δύο ακόμη σημεία: ότι η παραπομπή αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας και ότι μέχρι την τελική κρίση του δικαστηρίου ισχύει πλήρως το τεκμήριο αθωότητας.

ΠΑΣΟΚ: Επιστροφή στην Προανακριτική

Το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει τη πρόταση του για Προανακριτική Επιτροπή και εγκαλεί τη Νέα Δημοκρατία για τις αρχικές τοποθετήσεις ότι δεν προέκυπταν επαρκείς ποινικές ενδείξεις σε βάρος του πρώην υφυπουργού. Η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει ότι αυτή η εξέλιξη δικαιολογεί την ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης και επαναφέρει τη θέση της για «καμία συγκάλυψη, καμία προνομιακή μεταχείριση, καμία θεσμική έκπτωση».

Από την κυβέρνηση αντιτείνουν ότι η υπόθεση οδηγήθηκε τελικά ακριβώς εκεί όπου είχε ζητήσει να κριθεί ο ίδιος ο Τριαντόπουλος: ενώπιον των φυσικών δικαστών του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχει επίσης επισημάνει ότι η παραπομπή δεν αποτελεί απόφαση επί της ενοχής, καλώντας τα κόμματα να μην προκαταλαμβάνουν την κρίση της Δικαιοσύνης.

Τσίπρας: Πρέσινγκ με Φλωρίδη

Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε διαφορετική κατεύθυνση στην πολιτική σύγκρουση, στρέφοντας τα πυρά του στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Χαρακτήρισε σημαντικό βήμα την παραπομπή Τριαντόπουλου, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι η κρίση για την ενοχή ή την αθωότητά του ανήκει στο δικαστήριο. Στη συνέχεια επανέφερε την παλαιότερη δήλωση Φλωρίδη ότι «όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα» και ζήτησε την παραίτηση του υπουργού ή, διαφορετικά, την αποπομπή του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η κυβερνητική απάντηση κινείται σε άλλο επίπεδο: ότι η συγκεκριμένη παραπομπή αφορά παράβαση καθήκοντος και συγκεκριμένες παραλείψεις και δεν μπορεί, κατά την κυβερνητική θέση, να ταυτίζεται αυτομάτως με το σύνολο των ισχυρισμών που είχαν διατυπωθεί για την υπόθεση.

ΚΚΕ: Αυτονόητη παραμπομπή, χειρισμοί για τα μπάζα

Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει «αυτονόητη» την παραπομπή και τη συνδέει με την πάγια θέση του περί κυβερνητικών ευθυνών στη διαχείριση της υπόθεσης των Τεμπών.

Ο Περισσός επαναφέρει παράλληλα την κριτική του για τον κατακερματισμό της υπόθεσης σε διαφορετικές δικαστικές διαδικασίες και για το θεσμικό πλαίσιο περί ευθύνης υπουργών.

Από την κυβερνητική πλευρά η απάντηση παραμένει σταθερή: το βούλευμα ανοίγει τον δρόμο για τη δίκη, αλλά δεν αποτελεί ετυμηγορία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί την παραπομπή Τριαντόπουλου για να αμφισβητήσει τη γραμμή που είχε ακολουθήσει η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα. Η Κουμουνδούρου κάνει ειδική αναφορά σε παλαιότερες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γιώργου Φλωρίδη και υποστηρίζει ότι η εξέλιξη με το βούλευμα αποδυναμώνει την κυβερνητική επιχειρηματολογία περί «μπαζώματος».

Η κυβέρνηση απαντά ότι το περιεχόμενο της παραπομπής πρέπει να διαβάζεται αυστηρά μέσα στα όρια της συγκεκριμένης κατηγορίας και ότι το βούλευμα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως συνολική επιβεβαίωση όλων των πολιτικών ισχυρισμών που έχουν διατυπωθεί γύρω από την υπόθεση.

Διαβάστε ακόμη

Στοπ στις εξαγωγές για το τσάι-φαινόμενο βάζει η τεράστια ζήτηση

Οι αυτόματοι πωλητές εξαπλώνονται ραγδαία σε όλον τον κόσμο

Η νέα γενιά Σαράντη και το άλμα των Ελληνικών Γαλακτοκομείων προς το 1 δισ. ευρώ (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ