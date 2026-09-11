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Πάνω από 1.000 ανακαινισμένα σχολεία σε όλη τη χώρα μέχρι την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς είναι ο νέος στόχος που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας από τα Άνω Λιόσια το στίγμα για τη συνέχεια του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

«Πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1.000», είπε ο πρωθυπουργός, από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων, όπου παρέστη στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Το σχολείο είναι ένα από τα 240 που ανακαινίστηκαν στον δεύτερο κύκλο του «Μαριέττα Γιαννάκου», ανεβάζοντας πλέον σε 670 τον συνολικό αριθμό των σχολικών μονάδων στις οποίες έχουν γίνει παρεμβάσεις κτηριακής αναβάθμισης και προσβασιμότητας.

«Αξίζετε το καλύτερο»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε από τη διευθύντρια Ζαχαρούλα Λιάκου στις ανακαινισμένες αίθουσες με τους διαδραστικούς πίνακες, στους νέους χώρους υγιεινής και στις αναβαθμισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, με γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ.

Απευθυνόμενος στη συνέχεια στους μαθητές, έδωσε έμφαση στην ποιότητα και την ασφάλεια των σχολικών υποδομών. «Αξίζετε το καλύτερο. Αξίζετε ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης», είπε.

Ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς και ανανέωσε το ραντεβού για την επόμενη χρονιά «με ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια».

Οι εργασίες στο 2ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων έγιναν με δωρεά των Alpha Bank, Eurobank, Εθνικής Τράπεζας και Τράπεζας Πειραιώς, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Στην τελετή παρέστη και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς, ο οποίος σημείωσε ότι το συγκεκριμένο σχολείο «ανακαινίστηκε ριζικά» και ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά.

Μετά την επίσκεψη στο Δημοτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε και από το γειτονικό νηπιαγωγείο, όπου ευχήθηκε στους μικρούς μαθητές και στους εκπαιδευτικούς καλή αρχή και καλή σχολική χρονιά.

Δείτε φωτογραφίες από τον αγιασμό στο 2ο δημοτικό σχολείο Άνω Λιοσίων: