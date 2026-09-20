Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Δευτέρα 21 και μεθαύριο Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί το Σαν Φρανσίσκο.

Το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την έδρα της εταιρείας Nvidia και στη συνέχεια την έδρα της εταιρείας Tesla. Στις 18.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση της Endeavor Greece με τίτλο «The Future of AI Elsewhere».

Την Τρίτη στις 8.30 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο Daniel Lurie. Στις 12.00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

Διαβάστε ακόμη

Handelsblatt για Ελλάδα: Το εντυπωσιακό comeback στην ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή κανονικότητα – Tι φέρνουν οι νέες αναβαθμίσεις

Φυτικά γάλατα: Χάνουν το μομέντουμ βρώμη, αμύγδαλο και σόγια – Οι καταναλωτές επιστρέφουν στην «παράδοση»

Καναδάς στην ΕΕ με… φέτα made in Canada; Τα αγκάθια πίσω από τη νέα «ειδική σχέση»

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ