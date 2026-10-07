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Υπεγράφη το μεσημέρι της Τετάρτης η συμφωνία για τη συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Νίκος Δένδιας και Μάρκο Ρούμπιο παρέστησαν στην τελετή της υπογραφής της αμυντικής συνεργασίας.

Ειδικότερα, η υπογραφή έγινε από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα John Haas. Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε πως η παρουσία του Αμερικανού ΥΠΕΞ υπογραμμίζει την στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο από την πλευρά του επανέλαβε τον σημαντικό ρόλο της χώρας μας ως στρατηγικού συμμάχου στην περιοχή.

SECRETARY RUBIO: We are proud to announce a new memorandum of understanding establishing a joint security program to strengthen counterterrorism information sharing between our respective law enforcement agencies. https://t.co/Sw6pp75NJn — Department of State (@StateDept) October 7, 2026

Δένδιας: Πολύ σημαντική στιγμή για τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις – Η παρουσία Ρούμπιο στην Αθήνα υπογραμμίζει τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ

«Η μεταφορά τεχνογνωσίας, οι κοινές ασκήσεις και η στενή επικοινωνία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα μάς δίνουν μια επιπλέον δυνατότητα. Για αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Ρούμπιο για την παρουσία του, καθώς και την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρία Γκιλφόιλ, η οποία εργάστηκε για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα.

Για εμάς, για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, για την οποία είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε, σημείωσε ακόμη.

Επίσης, ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας αναφερόμενος στη συνεργασία που υπογράφηκε ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ δήλωσε πως: «Η συμφωνία που υπεγράφη προ ολίγου δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο κρατών. Στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε τόσο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, όσο και για την εφεδρεία μας».

«Η παρουσία του υπουργού των ΗΠΑ υποδηλώνει τη στενή στρατηγική σχέση. Η συμφωνία που υπεγράφη δίνει μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασίας μας στο πλαίσιο της περαιτέρω μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων» ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Η συνέντευξη Τύπου Γεραπετρίτη με Ρούμπιο

Την ευγνωμοσύνη των ΗΠΑ γιατί «η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος» εξέφρασε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε δηλώσεις του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη μετά τη συνάντηση που είχαν στο υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα διεμήνυσε ότι «έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα γιατί είναι προς το συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας».

Από την πλευρά του ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στον Κάθετο Διάδρομο που αντικατοπτρίζει τα «πρωτόγνωρα επίπεδα ενεργειακής συνερασίας» με τις ΗΠΑ, σημείωσε ότι τα F-35 αναδεικνύουν την αμυντική συνεργασία, τόνισε την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καθώς και το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει γίνει πάροχος ασφαλείας και απάντησε ότι «αν καταστεί αναγκαιό είμαστε σε κατάσταση να βοηθήσουμε ναυτικά τις ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία».

Νωρίτερα, κηρύσσοντας την έναρξη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, ο κ. Ρούμπιο έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στον Κάθετο Διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο ενώ έκανε αναφορά και στην Αρχαία Ελλάδα ενόψει της ομιλίας του το απόγευμα στις ΗΠΑ

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης από την πλευρά του τόνισε ότι «η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή» χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας «άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο» και σημειώνοντας ότι «οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ έχουν ισχυρά θεμέλια».

Η τελετή για την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας σχετικά με τους περιορισμούς σε μετακινήσεις πολιτισμικών αγαθών:

Μενδώνη: Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στρατηγικοί σύμμαχοι και εταίροι

«Στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνάντησή μας επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά το βάθος και τη δυναμική των διμερών μας σχέσεων. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στρατηγικοί σύμμαχοι και εταίροι, με ισχυρή συνεργασία σε πολλούς τομείς. Ο πολιτισμός και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν σημαντικό μέρος αυτής της συνεργασίας», ανέφερε από την πλευρά της η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Γεραπετρίτης: «Ραχοκοκαλιά» για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη ο Κάθετος Διάδρομος – Ρούμπιο: Η Ελλάδα σπουδαίος σύμμαχος

Nωρίτερα κοινή συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με το Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, για τον 6ο γύρο Στρατηγικου Διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

«Σε ό,τι αφορά στις διμερείς σχέσεις η ενεργειακή συνεργασία έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο ειδικά με τον Κάθετο Διάδρομο που αποτελεί τη ραχοκοκαλία της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη», ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην στρατηγική ασφαλείας και την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή», τόνισε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, ενώ πρόσθεσε ότι η αμερικανική αγορά δείχνει εμπιστοσύνη στην Ελλάδα.

«Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας», συμπλήρωσε.

«Κοινή μέριμνα οι συνθήκες σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», συνέχισε ο Έλληνας υπουργός. «Για την ευρωπαϊκή προοπτική των δυτικών Βαλκανίων είναι σημαντικό να αναδείξουμε τη σημασία τους με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας».

Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας», σύμφωνα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη ο οποίος ανέφερε ότι «η ασφάλεια αυτή διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει επισιτιστική κρίση».

«Είναι αναγκαία η εξεύρεση λύσης επανένωσης της Κύπρου με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αποτρέποντας σταθερά οποιαδήποτε αναθεωρητική απειλή», πρόσθεσε.

«Με αμυντικές δαπάνες πάνω από το όριο του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα έχει καταστεί πάροχος ασφαλείας. Η Ελλάδα έχει ενεργό ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις Αμερικανικές πρωτοβουλίες», συμπλήρωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Η Ελλάδα έχει στάση αρχής για όλα τα πεδία ένοπλων συγκρούσεων και αυτή είναι ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και η στήριξη του αμυνόμενου έναντι του επιτιθέμενου», είπε ο Έλληνας υπουργός. «Με αυτή τη λογική η Ελλάδα στήριξε όχι μόνο μέσω της Σούδας αλλά γίναμε και πάροχος ασφάλειας σε χώρες όπως ο Κύπρος και η Βουλγαρία. Όπως ανέφερα η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή ο κύριος παράγων στην επιχείρηση Ασπίδες στη Ερυθρά Θάλασσα. Αν απαιτηθεί να υπάρξει περαιτέρω επιχείρηση τότε στο πλαίσιο αυτό μιας επιχείρησης που θα έχει στόχο την ασφαλή διέλευση στον Κόλπο, η Ελλάδα θα βρεθεί ξανά στο προσκήνιο».

«Οι επιχειρήσεις που συμμετέχει η Ελλάδα είναι συμπληρωματικές των αμερικανικών», τόνισε απαντώντας σε ερώτηση, ενώ συμπλήρωσε «η Ελλάδα έχει ηγετικό ρόλο στην παρουσία στην Ερυθρά Θάλασσα. Αν καταστεί αναγκαιό είμαστε σε κατάσταση να βοηθήσουμε ναυτικά τις ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Η Ελλάδα έχει ενδιαφέρον γιατί έτσι διασφαλίζεται η ενεργειακή και η τροφοδοτική αλυσίδα

Συζητήσαμε και τα θέματα που αφορούν το Ισραήλ. Η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Θα ήθελα να αναφερθώ στην πρωτοβουλία 3+1 που περιλαμβάνει Κύπρο και ΗΠΑ. Η αντίληψή μας για τα θέματα της Μ. Ανατολής με τον κ. Ρούμπιο είναι κοινή. Πρέπει να προχωρήσει σε δεύτερη φάση το σχέδιο 20 σημείων για τη Γάζα και να σταματήσουν οι ενέργειες στη δυτική όχθη που εμποδίζουν την ειρήνευση».

Ρούμπιο: Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος

«Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι στην Ελλάδα. Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά. Ελλάδα και ΗΠΑ έχουν μακρά ιστορία συνεργασίας. Η σπουδαιότητα αυτή υπογραμμίζεται από τον ταραγμένο κόσμο στον οποίο ζούμε. Η συμμαχία μας είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

«Τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια της Γηραιάς Ηπείρου και η Ελλάδα το κάνει αυτό», πρόσθεσε τονίζοντας ότι «Η Ελλάδα είναι κοινός σύμμαχός μας όσον αφορά στο μεταναστευτικό και τις τρομοκρατικές απειλές. Είναι εκτεθειμένη σε απειλές μαζικών μεταναστευτικών ροών. Ανακοινώνουμε νέο μνημόνιο συνεργασίας σε επίπεδο ασφαλείας κατά της τρομοκρατίας».

Παράλληλα επεσήμανε ότι «έχουμε συνεργασία κατά του παράνομου εμπορίου τέχνης. Εμείς στις ΗΠΑ τιμούμε τα τεχνουργήματα του δυτικού πολιτισμού».

«Λόγω γεωγραφίας, η Ελλάδα είναι σταυροδρόμι πολλών οδών και βρίσκεται εκτεθειμένη στις απειλές έναντι της μαζικής μετανάστευσης και της διακίνησης ανθρώπων», πρόσθεσε απαντώντας σε ερώτηση.

«Κάποια από τα έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Έχουμε μεγάλη δέσμευση σε αυτό. Η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται με την εθνική ασφάλεια όπως φαίνεται και στην περίπτωση του Ιράν. Τα γεγονότα αυτά μας έχουν δείξει ότι έχουμε ανάγκη διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας. Έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα. Κάποια από τα έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα γιατί είναι προς το συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Υπάρχουν ευαίσθητα ζητήματα που πρέπει να αναλυθούν σε συγκεκριμένα φόρα».

«Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Δεν θα μπούμε σε άλλες λεπτομέρειες. Οτιδήποτε συμφωνήσουν οι ΗΠΑ θα οδηγήσουν στο ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο πρόεδρος Τραμπ κατέστρεψε τις ικανότητές τους να κατασκευάσουν drone, το πολεμικό τους ναυτικό. Δεν θα έχουν ποτέ πυρηνικά όπλα όσο πρόεδρος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πώς θα το πετύχουμε θα το δούμε. Η οικονομία τους είναι σε ελεύθερη πτώση, τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, υπάρχει ροή πετρελαίου ίδια με πριν τη σύγκρουση. Εκείνοι έβαλαν τον λαό του Ιράν σε αυτή την κατάσταση», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για την τεχνητή νοημοσύνη ο Μάρκο Ρούμπιο απάντησε: «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει μια ομάδα κρούσης για το πώς θα υπάρξουν ενέργειες ρύθμισης για να αμβλυνθεί ο κίνδυνος από την SI. Έχουμε μια ομάδα κρούσης που έχει εμπλακεί. Είναι ένα νέο ζήτημα που εξελίσσεται γρήγορα. Έχουμε παγιώσει μια διαδικασία και συνεργαζόμαστε με τους συμμάχους μας. Είδατε τι έκανε ο πρόεδρος Τραμπ την περασμένη εβδομάδα. Το ερώτημα είναι πώς να δαμάσουμε τα θετικά στοιχεία αμβλύνοντας τους κινδύνους.

Η ΤΝ αποτελεί μια νέα βιομηχανική και επιστημονική επανάσταση γιατί μπορεί να παρέχει δυνατότητες σε όλο τον κόσμο και να βελτιώσει τα επίπεδα γνώσης. Από την άλλη υπάρχουν και κίνδυνοι παραπληροφόρησης. Εξ αυτού του λόγου η θέση μας είναι ότι απαιτείται μια έξυπνη ρύθμιση. Η πραγματικότητα είναι ότι η ΤΝ είναι διπλής χρήσης μπορεί να είναι ευεργετική και καταστροφική. Η ΤΝ μπορεί στη σωστή δοσολογία να καταστεί φάρμακο για τις κοινωνίες, σε λάθος δοσολογία μπορεί να καταστεί φαρμάκι. Ναι στη ρύθμιση όχι στην τεχνοφοβία».

Ρούμπιο: Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα στην περιοχή – Γεραπετρίτης: Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ έχουν γερά θεμέλια

«Έχουμε μεγάλο χρέος στην Αρχαία Ελλάδα για τη δημοκρατία», υπογράμμισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας για την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή». Από την πλευρά του ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «Chevron και Exxonmobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας», συμπληρώνοντας ότι «η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομίας. Στην καρδιά των σχέσεων μας είναι οι λαοί μας. Η Ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει τις ΗΠΑ διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα».

Ειδικότερα, κοινές δηλώσεις στον Τύπο παραχώρησαν ο υπουργός εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, μετά τη διμερή συνάντησή τους στο Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ στη συνέχεια οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ.

«Η Ελλάδα είναι άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τονίζουμε τη σημασία του Διεθνούς Δικαίου», ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ συμπλήρωσε: «Υπάρχει ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Η Αλεξανδρούπολη είναι το πιο σημαντικό παράδειγμα. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να αναλάβει τις δικές του ευθύνες».

Γεραπετρίτης: Ελλάδα και ΗΠΑ με κοινές αξίες για ειρήνη, ευημερία και ασφάλεια

«Η συνεργασία μας έχει μεγαλώσει σταθερά, ενώ ταυτόχρονα ασχολούμαστε με την άμυνα, τις υποδομές, την ψηφιακή τεχνολογία και την επιβολή του νόμου, τις ναυτιλιακές υποθέσεις αλλά και τους στενούς δεσμούς των δύο λαών» ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Και συνέχισε: «Οι τρεις συμφωνίες που υπογράφονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της προόδου.

Η δική μας εταιρική σχέση ποτέ δεν ήταν πιο ισχυρή ή πιο βαθιά ή πιο συνεκτική, διότι έχουμε κοινές αξίες και θέλουμε να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε την ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια για τους λαούς μας και την γειτονιά μας.

Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθιών αλλαγών.

Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μέση Ανατολή, έως και απειλές για τη ναυτιλιακή ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό.

Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κατά τη διάρκεια του 2025 2026 και της θητείας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027, κομίζουμε την ίδια αίσθηση ευθύνης στην εργασία μας Σεβασμό του διεθνούς δικαίου, που είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για την εξωτερική μας πολιτική, αλλά και μια απαραίτητη συνθήκη για την ειρήνη.

Η γεωγραφία της Ελλάδας διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και μας θέτει στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων».

Ρούμπιο: Η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ

Ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ, στην αμυντική συνεργασία, την ενέργεια και τις επενδύσεις έδωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος κατά την έναρξη του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως «πυλώνα σταθερότητας» στην περιοχή.

«Σε μια εποχή αβεβαιότητας και παγκόσμιας αστάθειας, χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία. Και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τις ΗΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τις ΗΠΑ.

Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς.

Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, στις επενδύσεις, στην ενέργεια, διότι επίσης έχουμε και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελεί κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα».

Ο Αμερικανός αξιωματούχος αναφέρθηκε στις πολλαπλές εστίες έντασης διεθνώς, από τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας και τη Μέση Ανατολή έως την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα, επισημαίνοντας την ανάγκη για ισχυρές συμμαχίες.

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