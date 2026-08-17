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Μια κρουαζιέρα υπόσχεται την απόλυτη χαλάρωση, όμως η πραγματικότητα της διαμονής εν πλω κρύβει ορισμένες τεχνικές προκλήσεις που συχνά αγνοούμε.

Αντίθετα με τα δωμάτια ενός ξενοδοχείου στην ξηρά, οι καμπίνες των πλοίων είναι προκατασκευασμένα μεταλλικά δομοστοιχεία που τοποθετούνται στο σκάφος κατά τη συναρμολόγηση. Λόγω των αυστηρών περιορισμών στο βάρος και την ασφάλεια, οι τοίχοι είναι σχετικά λεπτοί και τα μεταλλικά υλικά μεταφέρουν τους κραδασμούς πολύ πιο εύκολα από το σκυρόδεμα, καθιστώντας την πλήρη ηχομόνωση σχεδόν αδύνατη, σύμφωνα με το Forbes.

Η κατανόηση του πώς μεταφέρεται ο ήχος μπορεί να καθορίσει την ποιότητα των διακοπών σας. Στις καμπίνες είναι συχνό να ακούγονται σιγανές ομιλίες από το διπλανό δωμάτιο ή ο θόρυβος της τουαλέτας αναρρόφησης. Τα νεότερα πλοία προσφέρουν σαφώς βελτιωμένη μόνωση και πιο σύγχρονα υλικά, μειώνοντας τους κραδασμούς, όμως ακόμη και το πιο εξελιγμένο σκάφος δεν μπορεί να εγγυηθεί την ησυχία αν η τοποθεσία της καμπίνας είναι ατυχής.

Η μελέτη των σχεδίων των καταστρωμάτων πριν την κράτηση αποτελεί το πιο ισχυρό εργαλείο κάθε επιβάτη. Μια καμπίνα που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το κατάστρωμα της πισίνας μπορεί να υποφέρει νωρίς το πρωί από τον θόρυβο των ξαπλωστρών που σέρνονται, ενώ δωμάτια κάτω από νυχτερινά κέντρα ή μπαρ μπορεί να δέχονται δονήσεις από τα μπάσα της μουσικής μέχρι τα ξημερώματα. Αντίστοιχα, οι χώροι του μπουφέ συνεπάγονται συνεχή κίνηση καροτσιών και προετοιμασία φαγητού σε ώρες που οι περισσότεροι επιδιώκουν να κοιμηθούν.

Εξαιρετικά σημαντική είναι και η αποφυγή των χώρων εξυπηρέτησης του πληρώματος. Ντουλάπια καθαρισμού ή πόρτες πρόσβασης σε διαδρόμους υπηρεσίας, που συχνά εμφανίζονται ως μη επισημασμένα κενά στα σχέδια, αποτελούν πηγές θορύβου από χτυπήματα πορτών και τροχήλατα καλάθια. Ο χρυσός κανόνας για μια ήσυχη διαμονή είναι να επιλέγετε καμπίνες που περιβάλλονται παντού, πάνω, κάτω και πλάγια, από άλλες καμπίνες επιβατών, δημιουργώντας έτσι μια «ζώνη προστασίας» από τους κοινόχρηστους χώρους.

Τέλος, υπάρχουν ορισμένες «κρυφές» παγίδες που απαιτούν προσοχή. Οι εσωτερικές πόρτες που επικοινωνούν μεταξύ δωματίων, αν και βολικές για οικογένειες, μεταδίδουν τον ήχο πολύ πιο εύκολα από έναν τοίχο, ακόμη και όταν είναι κλειδωμένες. Επίσης, ο ήχος στα μπαλκόνια μεταφέρεται αβίαστα μέσω των λεπτών διαχωριστικών, ενώ οι διάδρομοι έξω από την πόρτα σας μπορεί να γίνουν θορυβώδεις κατά τις ώρες αιχμής των αναχωρήσεων. Παρόλο που κανένα πλοίο δεν είναι εντελώς αθόρυβο, ο σωστός προγραμματισμός και η προσεκτική επιλογή θέσης παραμένουν η καλύτερη ασπίδα για έναν ήρεμο ύπνο στη θάλασσα.

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