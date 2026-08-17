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Ο άνθρωπος που πλειοδότησε για τη μοναδική Ferrari Luce «Chassis 0» είναι ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Dr. Herbert «Herbie» Wertheim. Πρόκειται για έναν 87χρονο οπτομέτρη, εφευρέτη, επιχειρηματία, κορυφαίο επενδυτή και μεγάλο φιλάνθρωπο, ο οποίος έναν χρόνο νωρίτερα είχε πληρώσει άλλα 26 εκατ. δολάρια για μία μοναδική Ferrari Daytona SP3.

Η ταυτότητα του αγοραστή της πρώτης Ferrari Luce παραγωγής δεν αποτελεί πλέον μυστήριο. Ο άνθρωπος που έδωσε την τελική προσφορά των 40 εκατ. δολαρίων στη φιλανθρωπική δημοπρασία του Monterey είναι ο Dr. Herbert «Herbie» Wertheim, ένας από τους πλουσιότερους αυτοδημιούργητους επιχειρηματίες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι πρώτες πληροφορίες μετά τη δημοπρασία, καθώς και υλικό που δημοσιεύθηκε από ανθρώπους του χώρου των supercars, τον ταυτοποιούν ως τον μεγάλο νικητή της διαδικασίας. Ο RM Sotheby’s δεν αναγράφει ακόμη δημοσίως το όνομα του πλειοδότη στην επίσημη σελίδα του αυτοκινήτου, όμως όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στον Wertheim, ο οποίος έχει ήδη ισχυρό και απολύτως καταγεγραμμένο προηγούμενο στις φιλανθρωπικές δημοπρασίες της Ferrari.

Μάλιστα, μόλις έναν χρόνο νωρίτερα, στην ίδια διοργάνωση του Monterey, ήταν εκείνος που απέκτησε τη μοναδική Ferrari Daytona SP3 Tailor Made έναντι 26 εκατ. δολαρίων. Η ταυτότητά του ως ιδιοκτήτη εκείνου του αυτοκινήτου είχε επιβεβαιωθεί και φωτογραφικά, με τον ίδιο να παραλαμβάνει τη Daytona SP3 από τον τότε επικεφαλής εμπορικών δραστηριοτήτων και μάρκετινγκ της Ferrari, Enrico Galliera.

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