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Με αιχμή την άμεση σύνδεση των ανέργων με την αγορά εργασίας, την επαγγελματική κατάρτιση και τη στήριξη επιχειρήσεων, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ετοιμάζεται να δώσει δυναμικό «παρών» στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τόσο τα προγράμματα απασχόλησης όσο και οι παρεμβάσεις για τεχνική εκπαίδευση, κοινωνική πολιτική και στέγαση, με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες που μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα πολίτες και εργοδότες.

Ο σχεδιασμός της ΔΥΠΑ, όπως τον παρουσίασε η διοικήτρια της Υπηρεσίας, Γιάννα Χόρμοβα, περιλαμβάνει ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που εκτείνεται από την αναζήτηση εργασίας και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων μέχρι την αξιοποίηση κενών κατοικιών και τα στεγαστικά προγράμματα.

Στο περίπτερο της ΔΥΠΑ στη ΔΕΘ, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες επιλογές και κυρίως για την εξατομικευμένη υποστήριξη που παρέχεται στους αναζητούντες εργασία.

Η βοήθεια αυτή δεν περιορίζεται στην απλή ενημέρωση για διαθέσιμες θέσεις. Περιλαμβάνει συμβουλευτική, καθοδήγηση για τη σύνταξη βιογραφικού, διαδικτυακά εργαστήρια, ενημέρωση για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και πρόσβαση στις Ημέρες Καριέρας.

Μέσα από το δίκτυο των υπηρεσιών και των σχολών της, η ΔΥΠΑ επιχειρεί παράλληλα να δημιουργήσει μια πιο ολοκληρωμένη διαδρομή από την κατάρτιση έως την απασχόληση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν τόσο με επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας όσο και με θέσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται κρατική επιδότηση.

Ημέρες Καριέρας και νέες τοπικές δράσεις

Ιδιαίτερη θέση στον σχεδιασμό καταλαμβάνουν οι Ημέρες Καριέρας, οι οποίες λειτουργούν ως απευθείας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό και υποψηφίων που επιδιώκουν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Οι θέσεις που προσφέρονται μέσα από τις συγκεκριμένες διοργανώσεις δεν είναι επιδοτούμενες, γεγονός που τις διαφοροποιεί από τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης της Υπηρεσίας. Πρόκειται ουσιαστικά για πραγματικές ανάγκες στελέχωσης που δηλώνουν οι επιχειρήσεις και για τις οποίες πραγματοποιείται άμεση επαφή με τους ενδιαφερόμενους.

Ταυτόχρονα, η ΔΥΠΑ ενισχύει τη συνεργασία της με τους εργοδότες και ιδιαίτερα με τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν μεγάλο τμήμα της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Στόχος είναι τα εργαλεία απασχόλησης και κατάρτισης να προσαρμόζονται περισσότερο στις πραγματικές ανάγκες τους.

Στην ίδια κατεύθυνση προετοιμάζεται μια νέα γενιά τοπικών προγραμμάτων κατάρτισης, με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από επαφές στις περιφερειακές διευθύνσεις της ΔΥΠΑ σε ολόκληρη τη χώρα. Η λογική είναι κάθε δράση να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες συνθήκες της τοπικής οικονομίας και στις ειδικότητες που εμφανίζουν αυξημένη ζήτηση σε κάθε περιοχή.

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να περιοριστεί και το χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων που διαθέτουν οι υποψήφιοι εργαζόμενοι και εκείνων που αναζητούν οι επιχειρήσεις.

Προγράμματα για νέους και άνω των 55 ετών

Ξεχωριστό σκέλος των δράσεων αφορά τους νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών, για τους οποίους υλοποιούνται προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. Μέσω αυτών επιδοτείται η προϋπηρεσία, ώστε οι νέοι να αποκτήσουν πραγματική εμπειρία σε εργασιακό περιβάλλον και να ενισχύσουν τις πιθανότητες μόνιμης ένταξής τους στην αγορά.

Η απόκτηση της πρώτης εργασιακής εμπειρίας αποτελεί κρίσιμο στάδιο, ιδιαίτερα για όσους ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους χωρίς προηγούμενη παρουσία στην αγορά εργασίας. Τα συγκεκριμένα προγράμματα επιχειρούν να καλύψουν ακριβώς αυτή τη δυσκολία, δημιουργώντας μια πρώτη γέφυρα μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης.

Παράλληλα, συνεχίζεται το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους άνω των 55 ετών, το οποίο υλοποιείται μέσω δήμων, περιφερειών και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα.

Η συγκεκριμένη δράση έχει διπλό χαρακτήρα: αφενός επιτρέπει την επιστροφή στην εργασία ανθρώπων που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες επανένταξης λόγω ηλικίας και αφετέρου τους δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα για τη συνταξιοδότησή τους.

Οι 50 σχολές μαθητείας και οι ειδικότητες με ζήτηση

Σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής της ΔΥΠΑ αποτελεί και η τεχνική εκπαίδευση. Σήμερα λειτουργούν 50 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας σε ολόκληρη την Ελλάδα, στις οποίες προσφέρονται συνολικά 37 ειδικότητες που συνδέονται με επαγγέλματα για τα οποία καταγράφεται αυξημένη ζήτηση.

Ανάμεσα στις επιλογές βρίσκονται παραδοσιακά τεχνικά επαγγέλματα, όπως ηλεκτρολόγος, υδραυλικός και ψυκτικός, αλλά και σύγχρονες ειδικότητες που σχετίζονται με τους βιομηχανικούς αυτοΌλα τα άρθραματισμούς και την υποστήριξη συστημάτων κυβερνοασφάλειας.

Η φοίτηση διαρκεί δύο χρόνια και στηρίζεται στο μοντέλο της μαθητείας, συνδυάζοντας τη θεωρητική εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις των σχολών με πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις. Έτσι, οι μαθητευόμενοι δεν αποκτούν μόνο θεωρητικές γνώσεις, αλλά έρχονται σε πραγματική επαφή με το επάγγελμα που έχουν επιλέξει.

Παράλληλα, λαμβάνουν αμοιβή και ασφαλιστική κάλυψη, ενώ η εμπειρία που συγκεντρώνουν αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία για την έκδοση της πρώτης επαγγελματικής άδειας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η απορρόφηση των αποφοίτων: περισσότερο από το 77% βρίσκει θέση στην αγορά εργασίας, στοιχείο που αναδεικνύει τη σύνδεση των συγκεκριμένων ειδικοτήτων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Στη φετινή ΔΕΘ, επομένως, η παρουσία της ΔΥΠΑ αναμένεται να λειτουργήσει ως μια συνολική παρουσίαση των διαθέσιμων εργαλείων για ανέργους, εργαζομένους, νέους, μεγαλύτερες ηλικίες και επιχειρήσεις, από την πρώτη συμβουλευτική επαφή και την κατάρτιση έως τη μαθητεία και την εύρεση εργασίας. Παράλληλα, στο προσκήνιο θα βρεθούν οι κοινωνικές και στεγαστικές δράσεις της Υπηρεσίας, διευρύνοντας το πεδίο των παρεμβάσεών της πέρα από την παραδοσιακή πολιτική απασχόλησης.

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