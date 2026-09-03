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Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η συζήτηση για το μέλλον του ελληνικού πρωτογενούς τομέα, με αιχμή την 4η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, με τη συμμετοχή του ΥπΑΑΤ, Μαργαρίτη Σχοινά. Ο κ. Σχοινάς θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, με ένα πρόγραμμα επαφών και εκδηλώσεων που επικεντρώνεται στις προκλήσεις της επόμενης ημέρας για τον πρωτογενή τομέα, τη νέα ΚΑΠ, τη χρηματοδότηση των αγροτικών επενδύσεων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής παραγωγής.

Κεντρικός σταθμός του προγράμματος είναι η 4η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 15:00 με την εναρκτήρια παρέμβαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος στις 18:40 θα παρουσιάσει τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τη συζήτηση.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο για τη διαμόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2027 και αποτελεί μέρος της διαδικασίας που έχει ανοίξει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου οι ελληνικές θέσεις να διαμορφωθούν μέσα από διάλογο με τους ανθρώπους της παραγωγής και τους φορείς του αγροτικού κόσμου.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι προτεραιότητες της χώρας για την επόμενη προγραμματική περίοδο, η ανάγκη διασφάλισης των αναγκαίων πόρων για τον πρωτογενή τομέα, αλλά και οι αλλαγές που απαιτούνται ώστε η νέα ΚΑΠ να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο Περίπτερο 15 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο θα εγκαινιάσει, στις 10.30 πμ, ο Μ. Σχοινάς ενώ θα ακολουθήσει εκδήλωση με τίτλο: «Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας – Χρηματοδοτώντας το μέλλον της Ελληνικής Γεωργίας». Στο επίκεντρο θα βρεθεί το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για την αγροτική επιχειρηματικότητα και οι δυνατότητες που δημιουργεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα.

Αμέσως μετά, στις 11:45 ο Υπουργός θα εγκαινιάσει το περίπτερο της εφημερίδας «Μακεδονία» και στις 12:30 θα βρεθεί στο περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Περίπτερο 15), όπουθα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση: «Το Νήμα του Μέλλοντος: Το Μετάξι από την Παραγωγή στη Σύγχρονη Δημιουργία».

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