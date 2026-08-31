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Δάνεια συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ αναμένεται να κινητοποιήσει το Ταμείο Εγγυοδοσίας Αγροδιατροφικού Τομέα, το οποίο ενεργοποιείται σήμερα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ).

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, το εν λόγω ταμείο χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους ύψους 80 εκατ. ευρώ και είναι το πρώτο από τα 3 χρηματοδοτικά εργαλεία.

«Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για όποιον θέλει σήμερα να επενδύσει στην ελληνική αγροδιατροφή ήταν η πρόσβαση σε χρηματοδότηση με όρους που μπορεί πραγματικά να αντέξει. Με το νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας ερχόμαστε να απαντήσουμε ακριβώς σε αυτή την ανάγκη. Αξιοποιούμε 160 εκατ. ευρώ δημόσιων πόρων και, μέσα από τη συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το τραπεζικό σύστημα, δημιουργούμε δυνατότητες χρηματοδότησης περίπου 365 εκατ. ευρώ για ολόκληρη την αλυσίδα της αγροδιατροφής», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς και πρόσθεσε: «Ξεκινάμε σήμερα με το πρώτο εργαλείο, που κινητοποιεί δάνεια 250 εκατ. ευρώ, με εγγυήσεις, επιδότηση επιτοκίου και σημαντικά χαμηλότερες απαιτήσεις εξασφαλίσεων. Θέλουμε ο παραγωγός που έχει ένα σχέδιο να μπορεί να το προχωρήσει. Η επιχείρηση που θέλει να μεγαλώσει να μπορεί να επενδύσει. Και κυρίως ένας νέος άνθρωπος που σκέφτεται να μπει στην παραγωγή να έχει περισσότερα εφόδια για να κάνει το πρώτο βήμα».

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Ισμήνη Παπακυρίλλου ανέφερε από τη μεριά της ότι «το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας αξιοποιεί την σημαντική εμπειρία της ΕΑΤ στην υλοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων με πολύ ευνοϊκούς όρους για τους δανειολήπτες και στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας και την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα», επισημαίνοντας πως «με τη συνεργασία των πιστωτικών ιδρυμάτων, στόχος μας είναι τα πρώτα δάνεια να φτάσουν το συντομότερο δυνατό στους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα».

Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Αγροδιατροφικού Τομέα θα μπορούν να χορηγούνται επενδυτικά δάνεια από 25.000 έως 3,5 εκατ. ευρώ, με διάρκεια αποπληρωμής από 2 έως 15 χρόνια. Παράλληλα, προβλέπονται δάνεια κεφαλαίου κίνησης από 25.000 έως 500.000 ευρώ, διάρκειας από 2 έως 5 χρόνια.

Βασικό πλεονέκτημα του εργαλείου είναι η παροχή εγγύησης σε ποσοστό 70% για κάθε δάνειο, ενώ προβλέπεται επιδότηση επιτοκίου έως 4% για διάστημα έως τεσσάρων ετών. Οι δικαιούχοι θα μπορούν επίσης να λάβουν συμβουλευτική υποστήριξη ύψους έως 1.600 ευρώ.

Αφορά ολόκληρη την αλυσίδα της αγροδιατροφής: από τον πρωτογενή τομέα έως τη μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και από τον μεμονωμένο παραγωγό έως τις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, από νεοσύστατες έως μεγάλες.

Σημειώνεται επίσης ότι με συνολική δημόσια δαπάνη 160 εκατ. ευρώ (αυξημένη κατά 45 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 115 εκατ. ευρώ των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΠΑΑ 2014-2022) και με μόχλευση πόρων μέσω του τραπεζικού συστήματος, τα 3 χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου αναμένεται να δημιουργήσουν ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους περί τα 365 εκατ. ευρώ δίνοντας ξεχωριστή έμφαση στη δημιουργία και στην προσέλκυση νέων αγροτών.

Τα δύο ακόμη εργαλεία που αναμένεται να ενεργοποιηθούν το επόμενο διάστημα είναι το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας ΙΙ και το Ταμείο Εγγυοδοσίας Γεωργών Νεαρής Ηλικίας.

Πιο αναλυτικά, το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας ΙΙ θα διαθέτει χαρτοφυλάκιο δανείων 95 εκατ. ευρώ και θα αφορά δάνεια από 10.000 έως 50.000 ευρώ για επενδύσεις ή κεφάλαιο κίνησης. Η διάρκεια των δανείων θα κυμαίνεται από 1 έως 8 έτη, ενώ το 50% του ποσού θα είναι άτοκο και για το υπόλοιπο 50% θα παρέχεται πλήρης επιδότηση επιτοκίου για δύο χρόνια, με συμβουλευτική υποστήριξη 800 ευρώ ανά δανειολήπτη.

Το τρίτο εργαλείο, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Γεωργών Νεαρής Ηλικίας, αφορά νέους γεωργούς έως 40 ετών και διαθέτει χαρτοφυλάκιο δανείων 20 εκατ. ευρώ.

Μέσω αυτού προβλέπονται επενδυτικά δάνεια από 10.000 έως 50.000 ευρώ, διάρκεια αποπληρωμής από 2 έως 15 έτη, εγγύηση 80% για κάθε δάνειο και συμβουλευτική υποστήριξη έως 1.000 ευρώ.

Παράλληλα, οι νέοι γεωργοί θα μπορούν να συνδυάσουν τη χρηματοδότηση με επιχορήγηση εγκατάστασης έως 40.000 ευρώ, ως μη επιστρεπτέα στήριξη, με τη συνολική ενίσχυση ανά δικαιούχο να μπορεί να φτάσει έως τις 90.000 ευρώ.

Στόχος του νέου Ταμείου είναι να μειωθεί το κόστος χρηματοδότησης για τον αγροδιατροφικό τομέα, να ενισχυθεί η ρευστότητα των παραγωγών και των επιχειρήσεων και να διευκολυνθούν επενδύσεις σε όλη τη χώρα.

Τα δάνεια τέλος, θα μπορούν να συνδυαστούν και με επενδυτικά προγράμματα του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, όπως τα Σχέδια Βελτίωσης και η Αγροτική Μεταποίηση, ώστε να καλύπτεται η ίδια συμμετοχή των δικαιούχων.

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