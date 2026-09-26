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Από την 1η Ιανουαρίου 2027 τίθενται σε εφαρμογή οι νέες προδιαγραφές για το φαρμακείο πρώτων βοηθειών που πρέπει να υπάρχει στα αυτοκίνητα, έπειτα από την παράταση που δόθηκε στην αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου.

Οι νέοι κανόνες ήταν προγραμματισμένο να ισχύσουν αρχικά από τις 18 Ιουνίου 2025. Ωστόσο, η έναρξη εφαρμογής τους μεταφέρθηκε χρονικά, προκειμένου οι ιδιοκτήτες οχημάτων να έχουν μεγαλύτερο περιθώριο για να προσαρμοστούν στις καινούργιες απαιτήσεις.

Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς εκατομμύρια οδηγοί θα χρειαστεί να αντικαταστήσουν ή να συμπληρώσουν το φαρμακείο που ήδη διαθέτουν στο όχημά τους, έτσι ώστε το περιεχόμενό του να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου DIN 13164/2022.

Οι νέες προδιαγραφές αφορούν όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, με εξαίρεση τα δίκυκλα.

Τα 16 είδη που πρέπει να περιλαμβάνει το νέο φαρμακείο

Με βάση όσα προβλέπονται στο σχετικό ΦΕΚ, το φαρμακείο του αυτοκινήτου θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 16 διαφορετικά είδη πρώτων βοηθειών, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διαθέτει:

Ένα ρολό αυτοκόλλητης ταινίας διαστάσεων 5 μέτρων x 2,5 εκατοστών.

Ένα σετ που θα περιλαμβάνει 14 έτοιμα επιθέματα σε διαφορετικές διαστάσεις.

Ένα μικρού μεγέθους αποστειρωμένο πακέτο επιδέσμου.

Δύο αποστειρωμένα πακέτα επιδέσμου μεσαίου μεγέθους.

Ένα μεγάλο αποστειρωμένο πακέτο επιδέσμου.

Ένα αποστειρωμένο επίθεμα για τραύματα.

Δύο ελαστικούς επιδέσμους στερέωσης διαστάσεων 4 μέτρων x 6 εκατοστών.

Τρεις ελαστικούς επιδέσμους στερέωσης διαστάσεων 4 μέτρων x 8 εκατοστών.

Μία κουβέρτα διάσωσης με ελάχιστες διαστάσεις 210 x 160 εκατοστά.

Τρεις αποστειρωμένες κομπρέσες τραύματος διαστάσεων 10 x 10 εκατοστών.

Έναν τριγωνικό επίδεσμο.

Ένα ψαλίδι κατάλληλο για χρήση σε πρώτες βοήθειες.

Τέσσερα ιατρικά γάντια μίας χρήσης.

Δύο υγρά μαντιλάκια για τον καθαρισμό άθικτου δέρματος.

Ένα εγχειρίδιο με οδηγίες παροχής πρώτων βοηθειών.

Δύο ιατρικές μάσκες προσώπου, τουλάχιστον Τύπου Ι.

Υποχρεωτική σήμανση CE και αυστηρότερες προδιαγραφές

Τα προϊόντα που θα βρίσκονται μέσα στο φαρμακείο του οχήματος θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν σήμανση CE και να είναι σύμφωνα με όσα προβλέπει ο ευρωπαϊκός Κανονισμός Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR 2017/745.

Η συγκεκριμένη απαίτηση έχει στόχο να εξασφαλίσει ότι τα υλικά πρώτων βοηθειών ανταποκρίνονται στα προβλεπόμενα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον κατάλληλο τρόπο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οι οδηγοί, ωστόσο, δεν αρκεί μόνο να διαθέτουν ένα πλήρες φαρμακείο στο αυτοκίνητό τους. Χρειάζεται να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα και στη συντήρησή του, ελέγχοντας σε τακτική βάση την κατάσταση των αποστειρωμένων προϊόντων που περιέχει.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης (Sterility Expiration), η οποία συνήθως ορίζεται σε χρονικό διάστημα περίπου πέντε ετών από την ημερομηνία παραγωγής του εκάστοτε προϊόντος.

Για τον λόγο αυτό, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να πραγματοποιούν περιοδικό έλεγχο σε όλα τα είδη του φαρμακείου και να αντικαθιστούν εγκαίρως όσα έχουν λήξει ή δεν βρίσκονται πλέον σε κατάλληλη κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο, το φαρμακείο θα παραμένει πλήρες, ασφαλές και έτοιμο για χρήση όταν υπάρξει πραγματική ανάγκη.

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