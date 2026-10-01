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Η BMW επιχειρεί να αλλάξει ταχύτητα, καθώς η πίεση από την Κίνα, η αδύναμη ζήτηση και οι αμερικανικοί δασμοί έχουν πλήξει την κερδοφορία και την εικόνα της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στους επενδυτές.

Ο όμιλος παρουσίασε σχέδιο αναδιάρθρωσης με βασικούς άξονες την τεχνητή νοημοσύνη, τη μείωση των διοικητικών δομών και την ανανέωση της γκάμας με δύο νέα μοντέλα.

Η κίνηση έρχεται μετά από μια σειρά προειδοποιήσεων για την κερδοφορία και τη σημαντική υποχώρηση της μετοχής. Μέσα στον τελευταίο χρόνο, η μετοχή της BMW έχει χάσει περισσότερο από το ένα τρίτο της αξίας της, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι και πλέον ετών.

Στόχος η ανάκαμψη των περιθωρίων κέρδους

Η BMW θέτει ως ενδιάμεσο στόχο για το βασικό τμήμα αυτοκινήτων περιθώριο κέρδους 3% έως 5% έως το 2028.

Σε ορίζοντα έως τις αρχές της δεκαετίας του 2030, ο όμιλος επιδιώκει να επιστρέψει σε περιθώριο 8% έως 10%, έναντι μόλις 2,3% στα πιο πρόσφατα αποτελέσματά του.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια διήμερης συνάντησης με επενδυτές στη Βαυαρία και στα κεντρικά γραφεία της BMW στο Μόναχο, σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει ήδη ανακοινώσει πρόγραμμα περικοπών που αναμένεται να επηρεάσει περίπου 8.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία, ακολουθώντας την κατεύθυνση που έχουν χαράξει και άλλοι μεγάλοι ευρωπαϊκοί κατασκευαστές, όπως η Volkswagen και η Mercedes-Benz.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο

Μέχρι τα μέσα του 2027, η BMW σχεδιάζει να μειώσει κατά περίπου 20% τον αριθμό των τμημάτων της και των αντίστοιχων διοικητικών θέσεων.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει βασικό εργαλείο στην προσπάθεια απλοποίησης της οργανωτικής δομής και επιτάχυνσης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος Milan Nedeljković, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάιο, υποστήριξε ότι οι αλλαγές θα βοηθήσουν την BMW να αντιμετωπίσει τον εντεινόμενο ανταγωνισμό που αναμένεται να χαρακτηρίσει την αυτοκινητοβιομηχανία τα επόμενα χρόνια.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία δεν αποτελεί απλώς πρόγραμμα εξοικονόμησης κόστους, αλλά ευρύτερη προσπάθεια ανατοποθέτησης της εταιρείας.

Νέα μοντέλα για διαφορετικές αγορές

Η BMW αλλάζει παράλληλα την προϊοντική της στρατηγική, προσαρμόζοντάς την στις διαφορετικές τάσεις που επικρατούν στις σημαντικότερες αγορές.

Στην Ευρώπη, ο όμιλος σχεδιάζει να λανσάρει από το 2028 ένα ηλεκτρικό μοντέλο εισαγωγικού επιπέδου, με στόχο να ανταποκριθεί στη ζήτηση για πιο προσιτά ηλεκτρικά οχήματα.

Στις ΗΠΑ, αντίθετα, η στρατηγική θα εστιάσει περισσότερο στους καταναλωτές υψηλότερου εισοδήματος, με ένα νέο πολυτελές SUV.

Στην Κίνα, η BMW προσανατολίζεται σε μεγαλύτερη τοπικοποίηση της παραγωγής και σε ενισχυμένη συνεργασία με κινεζικούς εταίρους για τεχνολογίες όπως η αυτόνομη οδήγηση και το ενσωματωμένο λογισμικό.

Παράλληλα, εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει την Κίνα ως βάση για εξαγωγές προς τη Νοτιοανατολική Ασία.

Η κινεζική αγορά ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος

Η προσαρμογή στην Κίνα αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου σχεδιασμού.

Οι δυτικοί κατασκευαστές αυτοκινήτων βλέπουν τους Κινέζους καταναλωτές να στρέφονται με ταχύτητα προς εγχώριες μάρκες, γεγονός που πιέζει τις πωλήσεις στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο.

Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική για την BMW, καθώς η Κίνα αποτέλεσε επί χρόνια έναν από τους βασικούς παράγοντες κερδοφορίας της.

Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι η αγορά μεταβλήθηκε ταχύτερα από ό,τι είχε προβλεφθεί, γεγονός που οδήγησε σε πιο προσεκτικές εκτιμήσεις.

Τον Ιούνιο, η BMW προχώρησε στην τρίτη προειδοποίηση για την κερδοφορία μέσα σε λίγο περισσότερο από τρία χρόνια, συνδέοντας την εξέλιξη κυρίως με την ασθενέστερη απόδοση στην Κίνα.

Στις προκλήσεις προστίθενται οι αμερικανικοί δασμοί, οι οποίοι επιβαρύνουν συνολικά τον ευρωπαϊκό κλάδο αυτοκινήτου.

Η BMW βρίσκεται πάντως σε κάπως διαφορετική θέση σε σχέση με ορισμένους ανταγωνιστές της, καθώς διαθέτει σημαντική παραγωγική βάση στις ΗΠΑ, με το εργοστάσιό της στο Spartanburg της Νότιας Καρολίνας.

Η νέα στρατηγική επιχειρεί επομένως να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τις πιέσεις σε κόστος, διοίκηση, τεχνολογία και προϊόν, ενώ η BMW αναζητεί διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης για κάθε βασική αγορά.

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