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Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της δημογραφικής πίεσης και ενίσχυσης των οικογενειών, το Χονγκ Κονγκ προχωρά σε νέο πακέτο μέτρων που στοχεύει στην αύξηση των γεννήσεων, προσφέροντας μεγαλύτερη οικονομική στήριξη σε γονείς που αποφασίζουν να αποκτήσουν δεύτερο ή περισσότερα παιδιά.

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει την αύξηση του χρηματικού επιδόματος γέννησης στα 30.000 δολάρια Χονγκ Κονγκ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 3.824 δολάρια ΗΠΑ, για κάθε δεύτερο ή μεταγενέστερο τέκνο.

Η νέα ενίσχυση τίθεται σε εφαρμογή για παιδιά που γεννιούνται από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026 και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τριετούς στρατηγικής για τη στήριξη των νοικοκυριών και τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για όσους επιθυμούν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.

Το νέο πακέτο στήριξης των οικογενειών

Η αύξηση του επιδόματος αποτελεί ένα από τα βασικά μέτρα της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ για την αντιμετώπιση της πτώσης των γεννήσεων, ένα φαινόμενο που επηρεάζει πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες της Ασίας.

Παράλληλα με την άμεση οικονομική ενίσχυση, το νέο σχέδιο περιλαμβάνει και φορολογικές παρεμβάσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους που συνδέεται με την ανατροφή περισσότερων παιδιών.

Η αφορολόγητη έκπτωση για κάθε δεύτερο ή επόμενο παιδί που γεννιέται μετά τις 16 Σεπτεμβρίου αυξάνεται από τις 140.000 δολάρια Χονγκ Κονγκ στα 160.000 δολάρια Χονγκ Κονγκ, δηλαδή περίπου από 17.848 σε 20.397 δολάρια ΗΠΑ.

Η αλλαγή θα ισχύσει από το φορολογικό έτος 2026/27, προσφέροντας πρόσθετη ελάφρυνση στους γονείς που αποκτούν περισσότερα παιδιά.

Ένα σχέδιο 11 μέτρων απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα

Οι νέες παρεμβάσεις εντάσσονται σε μια συνολική δέσμη 11 μέτρων, η οποία έχει ως βασικό στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τις οικογένειες.

Η τοπική ηγεσία επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις δημογραφικές προκλήσεις μέσω ενός συνδυασμού οικονομικών κινήτρων και πολιτικών που μειώνουν το κόστος απόκτησης παιδιών.

Το Χονγκ Κονγκ, όπως και άλλες οικονομίες της Ανατολικής Ασίας, βρίσκεται αντιμέτωπο με τη μείωση των γεννήσεων, τη γήρανση του πληθυσμού και την αλλαγή των οικογενειακών προτύπων.

Η αύξηση του επιδόματος αφορά κυρίως τις οικογένειες που εξετάζουν την απόκτηση δεύτερου ή τρίτου παιδιού, καθώς το κόστος στέγασης, εκπαίδευσης και καθημερινής διαβίωσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις αποφάσεις των νοικοκυριών.

Οικονομικά κίνητρα με στόχο την αλλαγή συμπεριφοράς

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ επιδιώκει μέσα από τις νέες παρεμβάσεις να περιορίσει τα εμπόδια που λειτουργούν αποτρεπτικά για τη δημιουργία μεγαλύτερων οικογενειών.

Το αυξημένο επίδομα γέννησης και οι φορολογικές ελαφρύνσεις αποτελούν εργαλεία άμεσης οικονομικής υποστήριξης, ενώ το τριετές πρόγραμμα επιχειρεί να δώσει μεγαλύτερη σταθερότητα στους οικογενειακούς προγραμματισμούς.

Παρόμοιες πολιτικές έχουν υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια και σε άλλες χώρες της Ασίας, όπου οι κυβερνήσεις προσπαθούν να ενισχύσουν τις γεννήσεις μέσω οικονομικών παροχών, φορολογικών κινήτρων και μέτρων που διευκολύνουν τον συνδυασμό εργασίας και οικογενειακής ζωής.

Με το νέο πακέτο, το Χονγκ Κονγκ επιχειρεί να μετατρέψει την απόκτηση περισσότερων παιδιών σε μια οικονομικά πιο διαχειρίσιμη επιλογή για τις οικογένειες, σε μια περίοδο όπου το δημογραφικό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μακροπρόθεσμες προκλήσεις.

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