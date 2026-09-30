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Μια κινεζική εταιρεία παρουσίασε ένα υποβρύχιο ρομπότ με σχεδιασμό που το κάνει να μοιάζει σχεδόν απόλυτα με πραγματικό ψάρι. Χάρη στην εξαιρετικά φυσική του εμφάνιση και κίνηση, το ρομποτικό αυτό σύστημα μπορεί να πραγματοποιεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, παραμένοντας απαρατήρητο και αποφεύγοντας την ενεργοποίηση συστημάτων εντοπισμού.

Το αυτόνομο υποβρύχιο ρομπότ φέρει την ονομασία «BG-5 Golden Dragon Fish» και έχει αναπτυχθεί για επιχειρήσεις διακριτικής παρακολούθησης σε ρηχές θαλάσσιες περιοχές.

Ο σχεδιασμός του βασίζεται στο εξωτικό ψάρι arowana, γνωστό και ως χρυσός δράκος, με το σχήμα του σώματος και τον τρόπο κίνησής του μέσα στο νερό να προσεγγίζουν σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά ενός ζωντανού οργανισμού, σύμφωνα με το Blic.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά υποβρύχια drones που κινούνται με τη βοήθεια θορυβωδών προπελών, το BG-5 Golden Dragon Fish διαθέτει μια εύκαμπτη ουρά πολλαπλών αρθρώσεων. Η κατασκευή αυτή αναπαράγει τον κυματισμό ενός πραγματικού ψαριού, επιτρέποντας στο ρομπότ να κινείται αθόρυβα και με μικρότερη πιθανότητα εντοπισμού.

Παράλληλα, το σύστημα δεν ακολουθεί προκαθορισμένες πορείες, αλλά διαθέτει προηγμένους αισθητήρες και τεχνολογία αναγνώρισης εμποδίων σε πραγματικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπολογίζει αυτόνομα την πορεία του και να προσαρμόζεται στις αλλαγές του υποβρύχιου περιβάλλοντος.

Το ρομπότ έχει μήκος περίπου 63 εκατοστά, βάρος 3,2 κιλά και μπορεί να επιχειρεί σε βάθος έως 5 μέτρων.

Η μέγιστη ταχύτητα κίνησής του φτάνει περίπου τα 0,6 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Εκτός από τη βασική έκδοση, η εταιρεία παρουσίασε και μια εξελιγμένη παραλλαγή με την ονομασία BG-5V. Η νέα έκδοση διαθέτει δυνατότητες σύνθετου σχεδιασμού αποστολών, έξυπνης κατανομής εργασιών, ελέγχου σχηματισμών και ταυτόχρονου συντονισμού πολλών ρομποτικών μονάδων.

Με τις αναβαθμισμένες αυτές δυνατότητες, το κινεζικό σύστημα δεν παρουσιάζεται απλώς ως ένα αυτόνομο «κατασκοπευτικό» ρομπότ, αλλά ως μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για σύνθετες και συντονισμένες υποβρύχιες επιχειρήσεις.

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