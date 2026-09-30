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Η Κίνα επιχειρεί να βάλει τάξη στην ξέφρενη κούρσα των ανθρωποειδών ρομπότ, καθώς η μαζική εισροή κεφαλαίων στον κλάδο και οι υψηλές αποτιμήσεις εταιρειών που ετοιμάζονται για εισαγωγή στο χρηματιστήριο προκαλούν αυξανόμενο προβληματισμό στις ρυθμιστικές αρχές.

Το Πεκίνο δεν αμφισβητεί τη στρατηγική σημασία της τεχνολογίας, την οποία θεωρεί βασικό κομμάτι της επόμενης γενιάς τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματισμών. Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν πλέον πιο αυστηρά κατά πόσο οι αποτιμήσεις αντανακλούν πραγματικές εμπορικές δυνατότητες και όχι μόνο τον επενδυτικό ενθουσιασμό.

Η αλλαγή στάσης έρχεται μετά τη χρηματιστηριακή πορεία της Unitree Robotics, μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες του κλάδου. Η μετοχή της εκτοξεύθηκε πάνω από πέντε φορές την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης στη Σαγκάη, όμως στη συνέχεια υποχώρησε σημαντικά, καταγράφοντας απώλειες περίπου 55% από τα υψηλά επίπεδα μετά την εισαγωγή.

Η εξέλιξη αυτή έφερε ξανά στο προσκήνιο το βασικό ερώτημα για την αγορά: πόσο αξίζουν πραγματικά οι εταιρείες που αναπτύσσουν ανθρωποειδή ρομπότ, όταν η χρηματιστηριακή προσδοκία κινείται πολύ πιο γρήγορα από τις πραγματικές πωλήσεις.

Αυστηρότερα κριτήρια για τις νέες εισαγωγές

Οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές έχουν ενημερώσει ανεπίσημα επενδυτικές τράπεζες και εταιρείες ότι οι αιτήσεις για IPO στον τομέα των ανθρωποειδών ρομπότ θα αξιολογούνται πλέον με αυξημένη προσοχή.

Ορισμένες διαδικασίες εισαγωγής έχουν ουσιαστικά επιβραδυνθεί, χωρίς όμως να υπάρχει γενική απαγόρευση για τον κλάδο. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια περιορισμού της υπερβολικής αισιοδοξίας των επενδυτών, χωρίς να εγκαταλείπεται ένας τομέας που η κινεζική κυβέρνηση έχει εντάξει στις τεχνολογικές της προτεραιότητες.

Η στρατηγική του Πεκίνου βασίζεται στην ανάπτυξη της λεγόμενης «ενσωματωμένης νοημοσύνης», δηλαδή συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν όχι μόνο να επεξεργάζονται δεδομένα αλλά και να αντιλαμβάνονται και να αλληλεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες ανθρωποειδών ρομπότ έχουν προσελκύσει τεράστιες επενδύσεις από ιδιώτες, επενδυτικά κεφάλαια αλλά και τοπικές κυβερνήσεις.

Η ανησυχία για τα «τεχνητά» έσοδα

Ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζουν πλέον οι αρχές αφορά την ποιότητα των εσόδων που εμφανίζουν ορισμένες εταιρείες.

Πολλές επιχειρήσεις του κλάδου έχουν ενισχύσει τα οικονομικά τους μεγέθη μέσω συνεργασιών με τοπικές κυβερνήσεις, έργων υποδομής και επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η κρατική συμμετοχή σε κοινά έργα έχει καλύψει το 80%-90% της αρχικής επένδυσης.

Οι συμφωνίες αυτές μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να παρουσιάζουν ισχυρότερα οικονομικά στοιχεία και να υποστηρίζουν υψηλότερες αποτιμήσεις ενόψει μιας χρηματιστηριακής εισαγωγής.

Το ερώτημα όμως είναι αν αυτά τα έσοδα αντανακλούν πραγματική ζήτηση από ανεξάρτητους πελάτες ή αν αποτελούν αποτέλεσμα της κρατικής στήριξης προς έναν κλάδο που θεωρείται στρατηγικός.

Ορισμένοι επενδυτές εκτιμούν ότι οι αποτιμήσεις συγκεκριμένων εταιρειών θα μπορούσαν να υποχωρήσουν ακόμη και κατά 60%-70%, εάν αφαιρεθούν από τους υπολογισμούς τα έσοδα που συνδέονται με κέντρα δεδομένων και κρατικά υποστηριζόμενα έργα.

Από τα ρομπότ των επιδείξεων στα ρομπότ των εργοστασίων

Η συζήτηση γύρω από τον κλάδο αλλάζει πλέον χαρακτήρα. Οι επενδυτές δεν αρκούνται στις εντυπωσιακές παρουσιάσεις ρομπότ που χορεύουν, κινούνται ή εκτελούν σύνθετες κινήσεις.

Το νέο κριτήριο είναι η πραγματική επιχειρηματική αξία: τι μπορεί να κάνει ένα ανθρωποειδές ρομπότ σε ένα εργοστάσιο και πόσο είναι διατεθειμένες να πληρώσουν οι επιχειρήσεις για τη χρήση του.

Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια εντυπωσιακή τεχνολογική επίδειξη και ένα προϊόν που μπορεί να δημιουργήσει σταθερά έσοδα.

Παράλληλα, αρκετές εταιρείες συνεχίζουν την προσπάθεια εισαγωγής στο χρηματιστήριο. Τουλάχιστον έξι κινεζικές επιχειρήσεις του κλάδου, μεταξύ των οποίων οι Deep Robotics, X Square Robot και AGIBOT, βρίσκονται σε διαδικασία προετοιμασίας για άντληση κεφαλαίων από τις αγορές.

Η χρηματοδότηση συνεχίζεται, αλλά με νέα κριτήρια

Παρά την αυξημένη επιφυλακτικότητα, η Κίνα δεν αποσύρει τη στήριξή της από τη ρομποτική βιομηχανία. Οι κεφαλαιαγορές της χώρας συνεχίζουν να προσφέρουν σημαντική χρηματοδότηση σε τεχνολογικές εταιρείες, ενώ οι επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν ευκαιρίες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, το επόμενο στάδιο ανάπτυξης του κλάδου αναμένεται να βασιστεί λιγότερο στις υποσχέσεις και περισσότερο στις αποδείξεις.

Οι εταιρείες που θα ξεχωρίσουν δεν θα είναι απαραίτητα εκείνες με τα πιο εντυπωσιακά ρομπότ στις παρουσιάσεις, αλλά εκείνες που θα καταφέρουν να μετατρέψουν την τεχνολογία σε μαζικές παραγγελίες, παραγωγική χρήση και βιώσιμη κερδοφορία.

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