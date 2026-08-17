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Σε μια κίνηση υψηλού ρίσκου που αμφισβητεί την κυριαρχία των εγχώριων κατασκευαστών στην πιο δημοφιλή κατηγορία οχημάτων της Ιαπωνίας, ο κινεζικός κολοσσός BYD Co. ανακοίνωσε την προσθήκη ενός μικροσκοπικού ηλεκτρικού μοντέλου στη γκάμα του.

Πρόκειται για το Racco, ένα ηλεκτρικό μίνι αυτοκίνητο της κατηγορίας «kei car». Με τη συνυπολόγιση των κρατικών επιδοτήσεων, το βασικό μοντέλο θα κοστίζει λιγότερο από 2 εκατομμύρια γιεν (περίπου 12.210 δολάρια) και θα προσφέρει αυτονομία τουλάχιστον 210 χιλιομέτρων, όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της BYD Auto Japan, Atsuki Tofukuji.

Η τιμολόγηση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά φέρνουν το Racco σε απόσταση αναπνοής από το Sakura της Nissan —το ηλεκτρικό αυτοκίνητο με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ιαπωνία.

Η «Χρυσή» Κατηγορία των Kei Cars και η Πρόκληση για τους Κινέζους

Τα εξαιρετικά συμπαγή και οικονομικά αυτοκίνητα «kei» αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ιαπωνικής αυτοκίνησης, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 40% των συνολικών πωλήσεων νέων οχημάτων στη χώρα. Διαθέσιμα συνήθως ως μικροβάν ή ελαφρά φορτηγάκια, προσφέρουν απαράμιλλη ευελιξία και προσιτή τιμή, στοιχεία ιδανικά για τα στενά σοκάκια των πόλεων και τους αγροτικούς δρόμους της νησιωτικής χώρας. Για σύγκριση, τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα μοντέλα ξεκινούν από μόλις 1,2 εκατομμύρια γιεν.

Η είσοδος της BYD σε αυτό το τμήμα της αγοράς τη φέρνει αντιμέτωπη με τους παραδοσιακούς γίγαντες της Ιαπωνίας, σε μια εγχώρια αγορά όπου ελάχιστες ξένες μάρκες έχουν καταφέρει να διεισδύσουν με επιτυχία. Παράλληλα, η κίνηση αυτή αποδεικνύει ότι η κινεζική εταιρεία δεν προτίθεται να υποχωρήσει, παρά το υποτονικό ξεκίνημα που σημείωσε από την είσοδό της στη χώρα πριν από τρία χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία της Bloomberg Intelligence, οι εταιρείες του ομίλου Toyota (Suzuki και Daihatsu) μαζί με τη Honda ελέγχουν συνολικά το 80% της αγοράς των μίνι αυτοκινήτων. Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές Tatsuo Yoshida και Marie-Christine Yoko Huss, οι αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν τα μίνι αυτοκίνητα ως το ιδανικό σημείο εισόδου στην ηλεκτροκίνηση, καθώς οι μικρότερες καθημερινές αποστάσεις μειώνουν την ανάγκη για μεγάλες μπαταρίες, εξαλείφοντας το άγχος της αυτονομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μικροσκοπικά αυτά οχήματα έχουν αποκτήσει φανατικούς υποστηρικτές ακόμη και στις ΗΠΑ. Μάλιστα, είχαν κερδίσει την προτίμηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε ασκήσει πιέσεις για την εισαγωγή και κατασκευή τους στις ΗΠΑ, παρά τις επιφυλάξεις για θέματα ασφάλειας στους αμερικανικούς αυτοκινητοδρόμους.

Η Μάχη των Τιμών και των Επιδοτήσεων

Το Racco θα αντιμετωπίσει μια διπλή πρόκληση, καθώς οι Ιάπωνες καταναλωτές παραμένουν διστακτικοί τόσο απέναντι στις ξένες μάρκες όσο και απέναντι στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

Στην ίδια κατηγορία, το Nissan Sakura, το οποίο απέσπασε το 22% των συνολικών πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ιαπωνία το 2025, ξεκινά από περίπου 2,44 εκατομμύρια γιεν με αυτονομία 180 χιλιομέτρων. Παράλληλα, το αντίστοιχο ηλεκτρικό μίνι της Honda, το N-One e:, τιμολογείται από τα 2,7 εκατομμύρια γιεν.

Ωστόσο, οι γενναίες κρατικές και δημοτικές επιδοτήσεις αλλάζουν δραστικά τα δεδομένα. Στο Τόκιο, για παράδειγμα, η τελική τιμή ενός καινούργιου Nissan Sakura μπορεί να πέσει ακόμη και κάτω από το 1 εκατομμύριο γιεν.

Όσον αφορά το BYD Racco, η αρχική τιμή του διαμορφώνεται στα 2,15 εκατομμύρια γιεν για τη βασική έκδοση και στα 2,5 εκατομμύρια γιεν για την premium έκδοση. Όλες οι εκδόσεις δικαιούνται την κρατική επιδότηση ηλεκτροκίνησης ύψους 150.000 γιεν.

Σταθερή Επέκταση παρά τα Εμπόδια

Ιστορικά, οι μη ιαπωνικές κατασκευάστριες εταιρείες κατέχουν ελάχιστο μερίδιο αγοράς, παρά τις προσπάθειες παγκόσμιων ομίλων όπως η Stellantis και η Hyundai. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένες ευρωπαϊκές εταιρείες πολυτελείας, όπως η BMW και η Mercedes-Benz, που διατηρούν μια σταθερή πελατειακή βάση σε εξειδικευμένες κατηγορίες.

Παρ’ όλα αυτά, η BYD αναπτύσσει σταθερά το δίκτυό της. Ο πρόεδρος της BYD Japan, Liu Xueliang, δήλωσε στο Τόκιο ότι η εταιρεία θα έχει συμπληρώσει 10.000 παραδόσεις αυτοκινήτων στη χώρα μέχρι το τέλος του μήνα, έχοντας παράλληλα δημιουργήσει 77 σημεία πώλησης, εκ των οποίων τα 56 είναι επίσημες αντιπροσωπείες.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση των πωλήσεων, η κινεζική εταιρεία ανακοίνωσε επίσης την προσθήκη δύο υβριδικών μοντέλων στη γκάμα της για την ιαπωνική αγορά —των Atto 2 και Seal 6— συμπληρώνοντας έτσι τη δέσμευσή της για τη διάθεση συνολικά οκτώ μοντέλων στη χώρα.

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