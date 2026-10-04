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Η κινεζική Geely ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, παρουσιάζοντας ένα νέο σύστημα υπερταχείας φόρτισης που υπόσχεται χρόνους αντίστοιχους με μια σύντομη στάση σε πρατήριο καυσίμων.

Η νέα τεχνολογία Geely Smart Charging συνδυάζει εξαιρετικά υψηλή ισχύ φόρτισης με Τεχνητή Νοημοσύνη, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση της μπαταρίας και τη μείωση του χρόνου αναμονής των οδηγών.

Η 5η γενιά σταθμών Smart Charging της Geely μπορεί να αποδώσει μέγιστη ισχύ 2.250 kW ή 2,25 MW, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από αυτό που μπορούν να αξιοποιήσουν τα περισσότερα ηλεκτρικά μοντέλα που κυκλοφορούν σήμερα.

Φόρτιση από 10% έως 70% σε μόλις 4,5 λεπτά

Στις δοκιμές που πραγματοποίησε η εταιρεία με τα ηλεκτρικά μοντέλα Zeekr 001 και Lynk & Co 10, η φόρτιση της μπαταρίας από το 10% έως το 70% ολοκληρώθηκε σε μόλις 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

Για την αύξηση της φόρτισης από το 10% έως το 97% απαιτήθηκαν μόλις 8 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

Οι χρόνοι αυτοί προσεγγίζουν πλέον τη διάρκεια ενός συμβατικού ανεφοδιασμού με βενζίνη ή πετρέλαιο, αντιμετωπίζοντας ένα από τα βασικότερα προβλήματα που εξακολουθούν να επηρεάζουν την αποδοχή των ηλεκτρικών οχημάτων στα μεγάλα ταξίδια.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ελέγχει ολόκληρη την αλυσίδα φόρτισης

Κεντρικό στοιχείο της νέας τεχνολογίας αποτελεί το Xingrui PowerMind, ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξε η Geely σε συνεργασία με τη StepFun.

Το λογισμικό λειτουργεί ως «εγκέφαλος» του συστήματος, συντονίζοντας το αυτοκίνητο, την μπαταρία, τον φορτιστή, το ηλεκτρικό δίκτυο και το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας.

Παράλληλα, προσαρμόζει σε πραγματικό χρόνο τις παραμέτρους φόρτισης, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ταχύτητα χωρίς να επιβαρύνεται η μπαταρία.

Το σύστημα μπορεί να προβλέπει τη θερμοκρασία της μπαταρίας έως και 30 δευτερόλεπτα νωρίτερα και να μεταβάλλει ανάλογα την ισχύ φόρτισης.

Στόχος της Geely είναι η μέση θερμοκρασία κατά τη διαδικασία φόρτισης να παραμένει κάτω από τους 55 βαθμούς Κελσίου, ενώ η μέγιστη να μην ξεπερνά τους 65 βαθμούς.

Νέες μπαταρίες για μεγαλύτερη αντοχή

Για τη διαχείριση της υψηλής ισχύος χρησιμοποιείται σύστημα υγρόψυξης πέντε σημείων, το οποίο καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα φόρτισης, από τον σταθμό και το καλώδιο μέχρι τη θύρα σύνδεσης και την ίδια την μπαταρία.

Η μπαταρία Shendun Golden Battery, η οποία προορίζεται για τα μοντέλα με τις υψηλότερες επιδόσεις φόρτισης, υποστηρίζει ρυθμό έως 12C.

Παράλληλα, η Geely παρουσίασε την Ultra Short Blade Battery, η οποία απευθύνεται σε πιο προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα και υποστηρίζει ρυθμό φόρτισης έως 6C.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συγκεκριμένη τεχνολογία παράγει περίπου 10% λιγότερη θερμότητα κατά τη φόρτιση, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Η πρόκληση της φθοράς και των υποδομών

Η συχνή χρήση υπερταχείας φόρτισης δημιουργεί προβληματισμούς για τη μακροχρόνια αντοχή των μπαταριών.

Για τον λόγο αυτό, η Geely ανέπτυξε μια νέα τεχνολογία μικροπαλμών ιόντων λιθίου, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να περιορίζει τη φθορά που προκαλεί η επαναλαμβανόμενη φόρτιση υψηλής ισχύος.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να αυξήσει τον κύκλο ζωής της μπαταρίας έως και κατά 20%.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ευρεία εφαρμογή της τεχνολογίας παραμένουν οι υποδομές.

Για να αξιοποιηθεί στην πράξη ισχύς φόρτισης άνω των 2 MW, απαιτούνται όχι μόνο συμβατά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και ιδιαίτερα ισχυρά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και προηγμένοι σταθμοί φόρτισης.

Αυτό σημαίνει ότι, τουλάχιστον στην Ευρώπη, οι χρόνοι φόρτισης που υπόσχεται η Geely δύσκολα θα αποτελέσουν άμεσα καθημερινή πραγματικότητα για τους οδηγούς.

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