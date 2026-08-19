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Από off-road animal σε τετρακίνητο EV, μια μπαταρία δρόμος. Οι καιροί αλλάζουν και παρά τα μπρος-πίσω της Ε.Ε. όσον αφορά το μέλλον των κινητήρων εσωτερικής καύσης, η Suzuki όφειλε να προσθέσει στην γκάμα της το πρώτο της ηλεκτρικό μοντέλο. Και το έπραξε με τον δικό της τρόπο, εκσυγχρονίζοντας ένα σύμβολο συνυφασμένο ιστορικά με την εκτός δρόμου κίνηση.

Το δάπεδο Heartect-e, εξελιγμένο από κοινού από τις Toyota, Suzuki και Daihatsu με στόχο τη μεγιστοποίηση του χώρου της μπαταρίας και της δομικής αποδοτικότητας, αποτελεί τη βάση για μοντέλα όπως το Suzuki eVitara και το Toyota Urban Cruiser.

Κύρια χαρακτηριστικά του, η ελαφριά δομή, η προστασία υψηλής τάσης και ένα ευρύχωρο εσωτερικό χάρη στους κοντούς προβόλους, με κατάργηση των υποδαπέδιων ενισχυτικών μελών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χωρητικότητα της μπαταρίας.

Η κορυφαία τετρακίνητη έκδοση του eVitara Allgrip-e εξοπλίζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα ανά άξονα συνδυαστικής ισχύος 184 PS και μπαταρία ιόντων λιθίου 61 kWh με 120 κυψέλες, η οποία προσφέρει ονομαστική αυτονομία 395 km και δυνατότητα φόρτισης DC από 10%-80% σε 45 λεπτά ή 9 ώρες σε μονοφασική παροχή AC από 10%-100%. Στην πράξη, το eVitara κατανάλωσε 17,9 kWh/100 km κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας, προσφέροντας αυτονομία περίπου 340 km.

Με έντονες ανάγλυφες επιφάνειες, ιδίως πάνω από τους θόλους των τροχών, μακρύ μεταξόνιο 2.700 mm, πλαστικά προστατευτικά για το κλασικό off-road look, ζάντες 18 ιντσών (προαιρετικά 19’’) και σχεδιασμό που παραπέμπει στο πρωτότυπο eVX του 2023 (αλλά είναι και άμεσα αναγνωρίσιμο ως μέλος της οικογένειας Vitara), το eVitara καταφέρνει να παντρέψει με επιτυχία τη σύγχρονη αισθητική των EV με αυτή ενός κλασικού SUV.

Ευχάριστη είναι και η καμπίνα των επιβατών, με εποπτική θέση οδήγησης, ποιοτικά υλικά και gloss black στην κεντρική κονσόλα, γεγονός που το διαφοροποιεί αισθητά σε σχέση με κάποια Suzuki του παρελθόντος. Το σύστημα πολυμέσων και οι ψηφιακές οθόνες (10,25 και 10,1”) χρησιμοποιούν νέο λογισμικό με αρκετά ευκρινή γραφικά, ωστόσο η απόκριση της οθόνης αφής είναι κάπως αργή.

Ο χώρος για τους πίσω επιβάτες και ο χώρος αποσκευών ρυθμίζονται αναλογικά μεταξύ τους, καθώς το eVitara διαθέτει αναδιπλούμενα (σε αναλογία 40:20:40) και συρόμενα πίσω καθίσματα που μπορούν να αυξήσουν τον χώρο για τα πόδια ή να επεκτείνουν το πορτμπαγκάζ ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.

Με το πίσω κάθισμα τραβηγμένο τέρμα πίσω, υπάρχει άφθονος χώρος για τα πόδια ακόμα και πολύ ψηλών επιβατών, αλλά ο χώρος αποσκευών από την άλλη σίγουρα δεν θα προκαλέσει επιφωνήματα θαυμασμού με τα 244 έως 310 lt του.

Σήμερα, όπου ακόμα και το χιούμορ των Monty Pythons θεωρείται από κάποιους πολιτικώς μη ορθό, είναι μάλλον μάταιο να αναμένουμε ένα ηλεκτρικό off-road animal – η ύπαρξη και μόνο τετρακίνησης, συστημάτων όπως το Hill Descent Control, o ηλεκτρονικός έλεγχος ολίσθησης τροχών, αλλά και 185 mm απόσταση από το έδαφος αρκούν και με το παραπάνω να σε διαφοροποιήσουν από τη μάζα.

Και πριν βιαστείτε να αναφωνήσετε «ο tempora, o mores» αναπολώντας με βουρκωμένα μάτια τις ημέρες των μπλοκέ διαφορικών και των κοντών σχέσεων μετάδοσης, θα πρέπει να επισημάνουμε πως το πρόγραμμα οδήγησης Trail ενεργοποιεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο, με το φρενάρισμα των τροχών που χάνουν την πρόσφυσή τους, προσομοιάζει με τη λειτουργία διαφορικού περιορισμένης ολίσθησης, προσφέροντας αρκετά καλές δυνατότητες στην εκτός δρόμου κίνηση και σε λασπωμένο τερέν ακόμα και με τα στάνταρ ασφάλτινα ελαστικά.

Παράλληλα, το eVitara αποδεικνύεται ιδιαίτερα ευχάριστο στην καθημερινότητα. Στα προγράμματα Normal και Eco το τιμόνι είναι ελαφρύ και στερείται αίσθησης, αλλά στο Sport αποκτά ένα ικανοποιητικό βάρος, κάτι που πολλοί ανταγωνιστές δεν προσφέρουν.

Χωρίς να βάζει φωτιά στον δρόμο, είναι σβέλτο, ζωηρό και με μεγάλα αποθέματα πρόσφυσης χάρη στην πάντα ενεργή τετρακίνηση. Οι κλίσεις του αμαξώματος ελέγχονται επίσης καλά και η ανάρτηση είναι αρκετά ποιοτική ώστε να προσφέρει ισορροπία.

Σε πιο κακοτράχαλους δρόμους θα δυσανασχετήσει στις μεγαλύτερες ανωμαλίες του οδοστρώματος όταν κινείται με ταχύτητα, ιδιαίτερα στον πίσω άξονα, ενώ στον αυτοκινητόδρομο η ποιότητα κύλισης είναι καλή, χωρίς πάντως να λείπουν κάποιοι αεροδυναμικοί θόρυβοι.

Εν κατακλείδι, το eVitara Allgrip-e ξεχωρίζει γιατί διατηρεί αρκετά από τα χαρακτηριστικά που καθιέρωσαν τους προκατόχους του ως ιδιαίτερα ικανούς στην εκτός δρόμου κίνηση, προσθέτοντας στην εξίσωση ποιοτικά εντός δρόμου χαρακτηριστικά, καθώς και σύγχρονη σχεδίαση σε μια τιμή που είναι η χαμηλότερη της τετρακίνητης κατηγορίας (από 32.670 ευρώ). Επιπλέον, καλύπτεται από εγγύηση 5 ετών ή 160.000 km και 10ετή εγγύηση ή 200.000 km για την μπαταρία.

ΚΕΥ ΤΕCH

Πέρα από τα κλασικά προγράμματα οδήγησης Eco, Normal και Sport, που ρυθμίζονται μέσω ενός νέου συστήματος shift-by-wire, το τετρακίνητο eVitara διαθέτει δύο ξεχωριστές λειτουργίες, Auto και Trail για τον έλεγχο της τετρακίνησης. Οταν ανιχνεύεται ολίσθηση, ο τροχός που έχει χάσει πρόσφυση φρενάρει από το σύστημα πέδησης και στη συνέχεια κατανέμεται ροπή στον τροχό της αντίθετης πλευράς (brake LSD).

Τα μοντέλα Allgrip-e διαθέτουν επίσης σύστημα ελέγχου κατάβασης (Hill Descent Control) στον βασικό τους εξοπλισμό, ενώ είναι εξοπλισμένα και με σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (Hill Hold). Αντίθετα με πολλούς από τους άμεσους ανταγωνιστές του, το eVitara προσφέρει αντλία θερμότητας ως στάνταρ εξοπλισμό σε όλη την γκάμα του.

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος φόρτισης και να διαφυλαχθεί η αυτονομία, το σύστημα θερμαίνει την μπαταρία τον χειμώνα και την ψύχει το καλοκαίρι σε καταστάσεις όπου επαναλαμβάνονται συνθήκες υψηλού φορτίου και ταχείας φόρτισης.

TECH

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ, 184 PS, 307 Nm

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 61 kWh

ΚΙΒΩΤΙΟ: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΟΝΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ: ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ: ΓΟΝΑΤΑ MACPHERSON (Ε), ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (Π)

0-100 KM/H: 7,4”

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 150 km/h

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ TEST: 17,9 kWh/100 km (WLTP: 13,8)

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 340 km (WLTP: 395)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ/Π/Y): 4.275/1.800/1.635 mm

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.700 mm

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 244-310 lt

ΒΑΡΟΣ: 1.899 kg

ΤΙΜΗ: ΑΠΟ €32.670

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