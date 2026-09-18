Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η BYD προχωρά στην ανάκληση περισσότερων από 183.200 οχημάτων στην Κίνα εξαιτίας πιθανού προβλήματος ασφάλειας που αφορά το πεντάλ φρένου, σύμφωνα με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή της χώρας.

Η πλειονότητα των οχημάτων που επηρεάζονται αφορά τα ηλεκτρικά και υβριδικά SUV της σειράς Tang, ενώ στην ανάκληση περιλαμβάνονται επίσης περίπου 40.300 sedan Qin.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κινεζικής εποπτικής αρχής αγοράς, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στα τακάκια του πεντάλ φρένου παρουσιάζουν ανωμαλίες, γεγονός που θα μπορούσε, έπειτα από παρατεταμένη χρήση και σε ακραίες συνθήκες, να οδηγήσει σε θραύση ορισμένων εξαρτημάτων.

Στο μικροσκόπιο η ποιότητα των κινεζικών αυτοκινήτων

Η ανάκληση φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας των οχημάτων BYD, την ώρα που οι κινεζικές αρχές εντείνουν τους ελέγχους στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι ο έντονος ανταγωνισμός στην κινεζική αγορά και οι εξαιρετικά γρήγοροι κύκλοι ανάπτυξης νέων μοντέλων ενδέχεται να οδηγήσουν ορισμένους κατασκευαστές σε υποβάθμιση των ελέγχων ποιότητας, στην προσπάθεια να κυκλοφορήσουν ταχύτερα νέα οχήματα.

Η κινεζική αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων βρίσκεται σε φάση έντονης επέκτασης, με δεκάδες εταιρείες να ανταγωνίζονται για μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, γεγονός που αυξάνει την πίεση για ταχύτητα στην παραγωγή και την καινοτομία.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που επηρεάζονται θα ενημερωθούν ώστε να επισκεφθούν εξουσιοδοτημένα συνεργεία και αντιπροσωπείες της BYD.

Η εταιρεία θα προχωρήσει σε δωρεάν αντικατάσταση των προβληματικών εξαρτημάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος που εντοπίστηκε στο σύστημα του πεντάλ φρένου.

Διαβάστε ακόμη

«Big Short» Στιβ Άισμαν κατά των κολοσσών AI – «Δημιουργούν φόβο για να ελέγξουν την αγορά»

Τιμολόγια ρεύματος: Ποιο «χρώμα» προτιμούν οι καταναλωτές

Κάζακς (ΕΚΤ): Νέες αυξήσεις επιτοκίων στον ορίζοντα – Αφήνει ανοιχτό το 2,75% και πάνω

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ