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Η Mercedes-Benz Group AG θα προχωρήσει από αυτή την εβδομάδα σε επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους έως 1 δισ. ευρώ (1,2 δισ. δολάρια), επεκτείνοντας το πρόγραμμα επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους, παρά τις πιέσεις που δέχονται οι πωλήσεις της στην Κίνα.

Το εποπτικό συμβούλιο της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας ενέκρινε το πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 6 Απριλίου, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Mercedes.

Η κίνηση επισημοποιεί τα σχέδια που είχε ήδη προαναγγείλει η εταιρεία κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου τον Ιούλιο. Οι μετοχές που θα επαναγοραστούν θα ακυρωθούν.

Η ισορροπία μεταξύ μετόχων και επενδύσεων

Η Mercedes επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις αποδόσεις προς τους μετόχους και στις σημαντικές επενδύσεις που απαιτούνται για τα ηλεκτρικά οχήματα και το λογισμικό, καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται, ιδιαίτερα στην κινεζική αγορά.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η αυτοκινητοβιομηχανία ολοκλήρωσε ξεχωριστό πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 2 δισ. ευρώ.

Οι μετοχές της Mercedes παρουσίαζαν μικρές μεταβολές στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας στη Φρανκφούρτη. Από την αρχή του έτους, πάντως, η μετοχή έχει υποχωρήσει περισσότερο από 20%.

Πίεση στα περιθώρια κέρδους

Ο κλάδος επιβατικών αυτοκινήτων της εταιρείας κατέγραψε προσαρμοσμένη απόδοση επί των πωλήσεων μόλις 4% στο δεύτερο τρίμηνο, επίδοση αισθητά χαμηλότερη από τις φιλοδοξίες της Mercedes.

Η αυτοκινητοβιομηχανία προχωρά σε περικοπές κόστους και περιορισμό της παραγωγικής δυναμικότητας, την ώρα που ο διευθύνων σύμβουλος Όλα Κελένιους προωθεί μια νέα επιθετική στρατηγική προϊόντων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων η νέα CLA sedan και η ηλεκτρική GLC SUV, καθώς η Mercedes επιχειρεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της σε μια περίοδο έντονων αλλαγών στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Η επαναγορά μετοχών θα πραγματοποιηθεί μέσω ανεξάρτητης τράπεζας και ενδέχεται να ανασταλεί προσωρινά κατά τη διάρκεια ξεχωριστών προγραμμάτων αγοράς μετοχών από εργαζομένους, τα οποία αναμένονται τον Νοέμβριο και τον Μάρτιο.

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