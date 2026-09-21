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Η Ευρώπη οδεύει προς έλλειμμα στα αεροπορικά καύσιμα το τέταρτο τρίμηνο, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή περιορίζουν τις παραδοσιακές πηγές εφοδιασμού και αναγκάζουν την αγορά να αναζητά φορτία από ολοένα πιο μακρινές περιοχές.

Μεταξύ των νέων βασικών προμηθευτών βρίσκεται η Νότια Κορέα, η οποία αναμένεται να αυξήσει τις εξαγωγές αεροπορικών καυσίμων προς την Ευρώπη τον Σεπτέμβριο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Η Ευρώπη έχει αυξήσει τις εισαγωγές από χώρες όπως η Νιγηρία, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς μετά το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν πριν από περισσότερο από έξι μήνες. Η σύγκρουση έχει περιορίσει τις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή και έχει στερήσει από την Ευρώπη περίπου το ήμισυ των εισαγωγών καυσίμων που προέρχονταν από την περιοχή.

Οι κίνδυνοι για τον ευρωπαϊκό εφοδιασμό παραμένουν αυξημένοι, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Energy Aspects, η Ευρώπη αναμένεται να εμφανίσει έλλειμμα 510.000 βαρελιών ημερησίως σε αεροπορικά καύσιμα το τέταρτο τρίμηνο. Αντίθετα, οι ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα έχουν πλεόνασμα 18.000 βαρελιών ημερησίως και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού πλεόνασμα 419.000 βαρελιών.

Η εικόνα για το τρίτο τρίμηνο είναι σε μεγάλο βαθμό αντίστοιχη, γεγονός που δείχνει ότι οι πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά δεν αποτελούν πρόσκαιρη εξέλιξη.

Η Νότια Κορέα ανεβάζει τις εξαγωγές προς την Ευρώπη

Η Νότια Κορέα έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες πηγές προμήθειας της ευρωπαϊκής αγοράς. Οι εισαγωγές από τη Νότια Κορέα ανέρχονται μέχρι στιγμής σε 129.000 βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2022, ενώ αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στα στοιχεία της LSEG.

Με την Ευρώπη να εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έλλειψη αεροπορικών καυσίμων, οι εισαγωγές αναμένεται να συνεχιστούν. Η διεύρυνση της διαφοράς μεταξύ των τιμών στην Ευρώπη και την Ασία καθιστά, παράλληλα, οικονομικά πιο ελκυστική την εξαγωγή φορτίων προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Τα αεροπορικά καύσιμα ανήκουν στην κατηγορία των λεγόμενων μεσαίων αποσταγμάτων, μαζί με το ντίζελ και το gasoil. Η ευρωπαϊκή αγορά ντίζελ κατέγραψε μάλιστα αυτή την εβδομάδα ιστορικό υψηλό, με τις τιμές να ενισχύονται περισσότερο σε σχέση με τις αντίστοιχες ασιατικές αγορές.

Στα χαμηλότερα επίπεδα επταετίας τα αποθέματα

Η αυξημένη εξάρτηση από εισαγωγές συμπίπτει με σημαντική υποχώρηση των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη.

Τα αποθέματα στον κόμβο διύλισης και αποθήκευσης πετρελαίου Άμστερνταμ–Ρότερνταμ–Αμβέρσα (ARA) υποχώρησαν την εβδομάδα έως τις 10 Σεπτεμβρίου στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά ετών.

Η εξέλιξη αυξάνει την ανάγκη για εισαγωγές από την Ασία, ιδιαίτερα όταν η διαφορά τιμών μεταξύ των δύο αγορών δημιουργεί επαρκές περιθώριο κέρδους για τους traders.

Η Ασία λειτουργεί παραδοσιακά ως «ρυθμιστής» της ευρωπαϊκής αγοράς αεροπορικών καυσίμων. Οι traders στρέφονται στις ασιατικές αγορές όταν η διαφορά των τιμών μεταξύ των δύο περιοχών καθιστά συμφέρουσα την αποστολή φορτίων προς την Ευρώπη. Κατά μέσο όρο, οι μηνιαίες εξαγωγές προς την Ευρώπη ανήλθαν πέρυσι σε περίπου 1,5 εκατ. βαρέλια.

Η αυξημένη παρουσία της Νότιας Κορέας στην ευρωπαϊκή αγορά συνδέεται και με την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής της.

Η παραγωγή αεροπορικών καυσίμων στη χώρα τον Ιούλιο ανήλθε σε σχεδόν 13,89 εκατ. βαρέλια, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά ετών. Παράλληλα, οι εξαγωγές κατέγραψαν υψηλό τρεισήμισι ετών.

Καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της παραγωγής διαδραμάτισε η ενίσχυση της επεξεργασίας αργού στα διυλιστήρια. Τα προσωρινά κυβερνητικά στοιχεία δείχνουν ότι η διύλιση τον Ιούλιο ανήλθε σε 2,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως, αυξημένη κατά 16% σε σχέση με τον Ιούνιο.

Οι traders εκτιμούν ότι η επεξεργασία αργού τον Αύγουστο θα είναι ακόμη υψηλότερη, γεγονός που μπορεί να στηρίξει περαιτέρω τις εξαγωγές προς την Ευρώπη.

Η εξέλιξη αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι γεωπολιτικές αναταράξεις μεταβάλλουν τις διεθνείς ροές ενέργειας: η Ευρώπη αναζητά μακρινότερες πηγές εφοδιασμού, ενώ χώρες της Ασίας αυξάνουν τις αποστολές τους προς την ευρωπαϊκή αγορά.

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