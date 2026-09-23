Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το Πεκίνο έθεσε επίσης στόχο το 40% των νέων πωλήσεων επαγγελματικών οχημάτων να αφορά ηλεκτρικά μοντέλα έως το 2030. Παράλληλα, αναμένει ότι αρκετές από τις εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες του θα συγκαταλέγονται στις 10 μεγαλύτερες παγκοσμίως και θα έχουν μεγαλύτερη επιρροή στη διαμόρφωση διεθνών προτύπων. Αυτά προβλέπονται στο 15ο Πενταετές Σχέδιο, το οποίο καταρτίστηκε από εννέα κυβερνητικούς φορείς και δημοσιοποιήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου.

Οι BYD, SAIC και Geely συγκαταλέγονταν στις δέκα μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως σε πωλήσεις το περασμένο έτος, ωστόσο εξακολουθούσαν να υπολείπονται σημαντικά των τριών κορυφαίων ομίλων: της Toyota και των ομίλων Volkswagen και Hyundai.

Τα πενταετή σχέδια καθορίζουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και τους στόχους για βασικούς κλάδους που η κεντρική κυβέρνηση θεωρεί κρίσιμους για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το σχέδιο του 2021 προέβλεπε ότι τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα θα αντιπροσώπευαν το 20% των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων έως το 2025 -στόχο που η Κίνα ξεπέρασε με άνεση, καθώς το ποσοστό έφτασε το 54% το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Επιβατικών Αυτοκινήτων της Κίνας (Passenger Car Association – PCA).

Ο στόχος του 70% εκτιμάται επίσης ότι θα επιτευχθεί νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, καθώς η άνοδος των τιμών της βενζίνης επιταχύνει τη στροφή των καταναλωτών προς τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της PCA, τα λεγόμενα οχήματα νέας ενέργειας (NEV) αντιπροσώπευαν το 65% των πωλήσεων αυτοκινήτων τον Αύγουστο.

Αν και το σχέδιο δεν καθορίζει συγκεκριμένο στόχο για τα αυτόνομα οχήματα, η έμφαση που δίνεται στην ανάπτυξη περισσότερων οχημάτων χωρίς οδηγό θεωρείται θετική για τον κλάδο. Αυτό συμβαίνει μετά το προσωρινό «πάγωμα» νέων αδειών για υπηρεσίες ρομποτικών ταξί (robotaxi) επί αρκετούς μήνες φέτος, έπειτα από διακοπή λειτουργίας οχημάτων της Baidu στην πόλη Ουχάν.

Η Κίνα έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο παραγωγό ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο και βρίσκεται στην πρωτοπορία της ανάπτυξης τεχνολογιών αυτόνομης οδήγησης μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο η εγχώρια αγορά της αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις.

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων έχουν μειωθεί κατά 21% τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, ενώ ο παρατεταμένος πόλεμος τιμών έχει συμπιέσει τα περιθώρια κέρδους και έχει εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα των οχημάτων.

Οι αρμόδιοι φορείς έχουν θεσπίσει περισσότερα από έξι νέα πρότυπα και κανονισμούς που αφορούν τις χειρολαβές θυρών, τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, τις μπαταρίες και άλλους τομείς, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας.

Παράλληλα, το νέο πενταετές σχέδιο προβλέπει περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία, ενθαρρύνει τη συγκέντρωση του κλάδου μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών και προωθεί την αποχώρηση μη αποδοτικών κατασκευαστών από την αγορά, μέτρα που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας.

Η τεχνολογία των μπαταριών και η ανακύκλωσή τους αποτελούν επίσης βασικές προτεραιότητες. Το σχέδιο προβλέπει την καθιέρωση προτύπων για νέες χημικές συνθέσεις κυψελών, όπως οι μπαταρίες στερεού ηλεκτρολύτη (solid-state), καθώς και τη βελτίωση της ανάκτησης κρίσιμων μετάλλων όπως το λίθιο, το κοβάλτιο και το νικέλιο.

Διαβάστε ακόμη

ΟΟΣΑ: Συναγερμός για τα ομόλογα – Αυστηρή προειδοποίηση για «βαρύ λογαριασμό» από χρέος και τόκους

Franklin Templeton: Αλλάζει το επενδυτικό αφήγημα για το Bitcoin – Μπαίνουμε σε νέα bull market

Μαδρίτη: Πέταξαν από το σπίτι της 87χρονη μετά από 70 χρόνια – Οργή στην Ισπανία για την έξωση-σοκ (vid + tweet)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ