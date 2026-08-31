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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βάζει στο στόχαστρο την Οτάβα με την πρόταση για επιβολή δασμού 50% στις εισαγωγές αυτοκινήτων από τον Καναδά, όμως το μεγαλύτερο μέρος του λογαριασμού ενδέχεται τελικά να κληθούν να πληρώσουν οι ιαπωνικές Toyota και Honda.

Οι δύο ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιπροσωπεύουν περισσότερα από τα τρία τέταρτα όλων των αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στον Καναδά. Εάν οι δασμοί τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, όπως προτείνεται, οι δύο εταιρείες ενδέχεται να αναγκαστούν να κλείσουν ορισμένες γραμμές παραγωγής, σύμφωνα με αναλυτές.

Οι ΗΠΑ παραμένουν η μεγαλύτερη αγορά τόσο για την Toyota όσο και για τη Honda και, κυρίως, μία αγορά στην οποία Κινέζοι ανταγωνιστές όπως η BYD δεν έχουν πρόσβαση.

Η μεγάλη έκθεση Toyota και Honda στον Καναδά

Τα αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν στον Καναδά αντιπροσώπευαν πέρυσι σχεδόν το ένα τέταρτο των αμερικανικών πωλήσεων της Honda και το 17% των πωλήσεων της Toyota, τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών, σύμφωνα με αναλυτές της Barclays.

Ως αποτέλεσμα, οι δύο εταιρείες αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο πιθανό αντίκτυπο από το σχέδιο του Τραμπ να διπλασιάσει τους σημερινούς δασμούς από 25% σε 50%.

«Αν πραγματικά ήθελες να καταστρέψεις την καναδική αυτοκινητοβιομηχανία, θα μπορούσες να το κάνεις με αυτούς τους δασμούς», δήλωσε η Τζούλι Μπουτ, αναλύτρια αυτοκινητοβιομηχανίας στην Pelham Smithers Associates στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με την ίδια, τόσο η Toyota όσο και η Honda πιθανότατα θα αναγκάζονταν να κλείσουν ορισμένες γραμμές συναρμολόγησης στον Καναδά.

Στον αέρα 1,2 εκατ. αυτοκίνητα και 427.000 θέσεις εργασίας

Η αυτοκινητοβιομηχανία του Καναδά παράγει περίπου 1,2 εκατ. αυτοκίνητα ετησίως και υποστηρίζει έμμεσα περίπου 427.000 θέσεις εργασίας.

Μεταξύ των οχημάτων που εξάγει η Toyota από τον Καναδά στις ΗΠΑ βρίσκεται το RAV4, ενώ η Honda εξάγει το CR-V. Και τα δύο συγκαταλέγονται στα SUV με τις υψηλότερες πωλήσεις στην αμερικανική αγορά.

Οι προτεινόμενοι δασμοί αποτελούν το τελευταίο παράδειγμα της εμπορικής πολιτικής του Τραμπ που αναγκάζει την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία να προσαρμόζεται διαρκώς σε νέα δεδομένα.

Για χρόνια, αμερικανικές, ευρωπαϊκές, ιαπωνικές και νοτιοκορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες, μαζί με τους προμηθευτές τους, δημιούργησαν διασυνοριακές αλυσίδες παραγωγής στη Βόρεια Αμερική, αξιοποιώντας τις εμπορικές συμφωνίες και, ιδιαίτερα στο Μεξικό, το χαμηλότερο εργατικό κόστος.

Πλέον, όμως, οι ισορροπίες κόστους έχουν αλλάξει δραστικά.

Οι αμερικανικοί δασμοί κόστισαν στην Toyota περίπου 1,4 τρισ. γεν (8,8 δισ. δολάρια) κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση.

Η Toyota απαντά με επενδύσεις 10 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ

Η Toyota ενισχύει πλέον αποφασιστικά την παραγωγική της παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι σκοπεύει να επενδύσει έως 10 δισ. δολάρια σε διάστημα πέντε ετών για την επέκταση των δραστηριοτήτων της στις ΗΠΑ.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται ένα νέο εργοστάσιο αυτοκινήτων ύψους 3,6 δισ. δολαρίων στο Τέξας, όπου σχεδιάζει να μεταφέρει την παραγωγή του pick-up Tacoma από το εργοστάσιό της στη Μπάχα Καλιφόρνια του Μεξικού.

Για τη Honda, η οποία προσπαθεί να αναστρέψει την πορεία της ζημιογόνου δραστηριότητάς της στα αυτοκίνητα, οι δασμοί προσθέτουν ακόμη μεγαλύτερη πίεση.

Ανώτερο στέλεχος της εταιρείας δήλωσε πρόσφατα ότι η Honda ενδέχεται να μην προχωρήσει στην κατασκευή όγδοου εργοστασίου συναρμολόγησης στη Βόρεια Αμερική, εκτός εάν παραταθούν οι συνομιλίες για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου USMCA μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Η USMCA αποτελεί την αναθεωρημένη εκδοχή της συμφωνίας NAFTA του 1994 και βρίσκεται σε ισχύ εδώ και έξι χρόνια. Ο Τραμπ επέλεξε την 1η Ιουλίου να μην την ανανεώσει, με αποτέλεσμα να υπόκειται πλέον σε ετήσιες επανεξετάσεις, αν και οι συνομιλίες συνεχίζονται.

Πέρυσι, η νοτιοκορεατική Hyundai είχε επίσης αναφέρει ότι η αβεβαιότητα γύρω από την USMCA καθυστερούσε τις επενδυτικές αποφάσεις της.

«Τεράστια αλλαγή» για την αυτοκινητοβιομηχανία

Εάν οι δασμοί τεθούν τελικά σε ισχύ, Toyota και Honda πιθανότατα θα επιχειρήσουν να κατευθύνουν τα οχήματα που παράγονται στον Καναδά προς άλλες αγορές και στη συνέχεια να αναζητήσουν τρόπους κάλυψης του κενού που θα δημιουργηθεί στις ΗΠΑ.

Πρόκειται, ωστόσο, για εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία.

Τα αυτοκίνητα που προορίζονται για την αμερικανική αγορά συχνά κατασκευάζονται με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις και κανονισμούς των ΗΠΑ, ενώ τα εργοστάσια σε άλλες χώρες μπορεί ήδη να λειτουργούν κοντά στα όρια της παραγωγικής τους δυναμικότητας.

«Θα αποτελούσε μια τεράστια αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν», δήλωσε ο Σέιτζι Σουγκιούρα, ανώτερος αναλυτής στο Tokai Tokyo Intelligence Laboratory.

Δύο Ιάπωνες προμηθευτές δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τι θα ακολουθήσει και ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι αδύνατον να σχεδιάσουν τις επόμενες κινήσεις τους, καθώς παραμένει αβέβαιο εάν οι δασμοί θα εφαρμοστούν τελικά.

«Προσπαθούμε να μην αντιδράσουμε υπερβολικά», δήλωσε στέλεχος ενός από τους προμηθευτές.

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