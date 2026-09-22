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Η Volkswagen επιστρέφει στην ιδέα ενός εξαιρετικά αποδοτικού αυτοκινήτου, που είχε εκφραστεί πριν από χρόνια με το εμβληματικό XL1, αυτή τη φορά μέσα από ένα αμιγώς ηλεκτρικό πρωτότυπο. Το Mission Efficiency αποτελεί ένα τεχνολογικό πείραμα που δείχνει πώς η γερμανική εταιρεία οραματίζεται τα επόμενα βήματα της ηλεκτροκίνησης, συνδυάζοντας χαμηλό βάρος, προηγμένη αεροδυναμική και περιορισμένη κατανάλωση ενέργειας.

Το μοντέλο εξελίχθηκε σε λιγότερο από τρία χρόνια και βασίζεται στην προσθιοκίνητη πλατφόρμα MEB+, αξιοποιώντας τεχνολογίες που προέρχονται από τα νέα ID. Polo και ID. Cross. Παρά το γεγονός ότι παραμένει πρωτότυπο χωρίς άμεσο σχέδιο παραγωγής, η Volkswagen το χρησιμοποιεί ως πεδίο δοκιμής λύσεων που μπορούν να περάσουν στα μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα της.

Ρεκόρ αποδοτικότητας σε πραγματικές συνθήκες

Το τετραθέσιο Mission Efficiency ολοκλήρωσε μια επίσημα καταγεγραμμένη διαδρομή 1.278,36 χιλιομέτρων, από το Βόλφσμπουργκ έως τη Βιέννη, περνώντας από το Πόζναν και το Όλομουτς. Η μέση ταχύτητα διαμορφώθηκε στα 67,72 χλμ./ώρα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα έφτασε τα 138 χλμ./ώρα.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η μέση κατανάλωση περιορίστηκε στις 6,89 kWh ανά 100 χιλιόμετρα, χωρίς να υπολογίζονται οι απώλειες φόρτισης, ενώ μαζί με αυτές διαμορφώθηκε στις 7,51 kWh/100 χλμ.. Η μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 54,9 kWh χρειάστηκε μόλις μία φόρτιση, ενώ κατά την άφιξη στη Βιέννη το όχημα διατηρούσε ακόμη αυτονομία 164 χιλιομέτρων.

Σε ειδική δοκιμή με ιδανικές συνθήκες, σταθερή ταχύτητα 68 χλμ./ώρα, χωρίς κλίσεις και χωρίς χρήση κλιματισμού, η κατανάλωση μειώθηκε ακόμη περισσότερο, στις 6,48 kWh/100 χλμ.

Η αεροδυναμική στο επίκεντρο

Καθοριστικό στοιχείο για την εντυπωσιακή επίδοση αποτελεί η σχεδίαση του αμαξώματος. Το Mission Efficiency διαθέτει εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας (Cd 0,158) και μικρή μετωπική επιφάνεια μόλις 2,08 τετραγωνικών μέτρων.

Το αμάξωμα ακολουθεί σχήμα σταγόνας, με καλυμμένους πίσω τροχούς, πλήρως κλειστό δάπεδο, ενεργές εισαγωγές αέρα, ενσωματωμένες χειρολαβές και πόρτες με παράθυρα χωρίς πλαίσιο.

Η Volkswagen υποστηρίζει ότι πάνω από τα 80 χλμ./ώρα το πρωτότυπο χρειάζεται περισσότερο από 30% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με την αντίστοιχη έκδοση του ID. Polo. Στα 140 χλμ./ώρα, η κατανάλωσή του είναι αντίστοιχη με εκείνη που παρουσιάζει το ID. Polo στα 100 χλμ./ώρα.

Η κίνηση προέρχεται από ηλεκτροκινητήρα του ID. Polo, με ισχύ 99 kW ή 135 ίππων, ο οποίος μεταδίδει την κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Για τον περιορισμό του βάρους έχουν χρησιμοποιηθεί αλουμίνιο, ανθρακονήματα υψηλής αντοχής και συνθετικά υλικά με ίνες αραμιδίου. Το αυτοκίνητο έχει μήκος 4,775 μέτρα και ύψος μόλις 1.392 χιλιοστά, ενώ η διάταξη των καθισμάτων είναι 2+2 θέσεων.

Οι πίσω θέσεις απευθύνονται σε επιβάτες ύψους έως περίπου 1,60 μέτρα, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 481 λίτρα.

Φωτοβολταϊκά και έξυπνη διαχείριση ενέργειας

Μία ακόμη καινοτομία του πρωτοτύπου είναι η ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών στοιχείων συνολικής ισχύος 370 W στην οροφή και στο πίσω μέρος του αμαξώματος. Σε ευνοϊκές συνθήκες, μπορούν να προσθέσουν έως και 30 χιλιόμετρα αυτονομίας ημερησίως, τροφοδοτώντας παράλληλα τα ηλεκτρικά συστήματα του οχήματος.

Παράλληλα, το μοντέλο διαθέτει για πρώτη φορά ηλεκτρομηχανικά φρένα στους πίσω τροχούς, τα οποία μειώνουν τις απώλειες τριβής και ενισχύουν την ανάκτηση ενέργειας. Τα ειδικά ελαστικά της Continental εμφανίζουν αντίσταση κύλισης 4,9 κιλών ανά τόνο, περίπου 25% χαμηλότερη από το όριο της καλύτερης ευρωπαϊκής κατηγορίας Α.

Το Mission Efficiency έχει λάβει ευρωπαϊκή έγκριση για κυκλοφορία στον δρόμο και πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας, ωστόσο παραμένει ένα τεχνολογικό πρωτότυπο. Η πραγματική του αξία βρίσκεται στις λύσεις που δοκιμάζει και οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τα επόμενα ηλεκτρικά μοντέλα της Volkswagen.

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