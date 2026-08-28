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Ο διευθύνων σύμβουλος, Όλιβερ Μπλούμε, πιέζει για βαθύτερες περικοπές του κόστους, ενώ τα συνδικάτα απορρίπτουν τις απολύσεις και το κλείσιμο εργοστασίων στο πλαίσιο της μεγαλύτερης αναδιάρθρωσης στην ιστορία του γερμανικού ομίλου.

Ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζει η διοίκηση του ομίλου VW είναι ο διπλασιασμός του ήδη προγραμματισμένου αριθμού περικοπών θέσεων εργασίας. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε κλείσιμο εργοστασίων και σε απόσχιση τμημάτων της επιχείρησης, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει ο όμιλος την κερδοφορία του και να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από κινεζικές εταιρείες.

Η Ντανιέλα Καβάλο, επικεφαλής του ισχυρού συνδικάτου εργαζομένων της VW, δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Όσναμπρικ ότι οι απολύσεις και το κλείσιμο εγκαταστάσεων δεν θα λύσουν τα προβλήματα που προκαλούνται από τους δασμούς, τον κινεζικό ανταγωνισμό και την ασθενή ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά.

«Ένα όραμα για το μέλλον πρέπει να αποτελείται από πολλά διαφορετικά στοιχεία. Δεν μπορεί να αφορά αποκλειστικά τις εγκαταστάσεις, το εργατικό κόστος και τις περικοπές προσωπικού», δήλωσε.

Ο Μπλούμε επισκέφθηκε τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων της VW στο Έμντεν και το Τσβικάου, τα οποία θεωρούνται τα πρώτα υποψήφια για κλείσιμο στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Εκεί επαίνεσε τις προσπάθειες των εργαζομένων για μείωση του κόστους, αλλά προειδοποίησε ότι απαιτούνται ακόμη περισσότερες ενέργειες.

«Αυτό το ταξίδι δεν έχει τελειώσει. Δεν συγκρίνουμε τον εαυτό μας μόνο με τις δικές μας επιδόσεις του παρελθόντος. Συγκρινόμαστε με τις καλύτερες μονάδες παραγωγής στην Ευρώπη», δήλωσε στους εργαζόμενους και των δύο εγκαταστάσεων, σύμφωνα με αποσπάσματα των ομιλιών του που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία.

«Το εργατικό μας κόστος σήμερα είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με αντίστοιχες ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις. Και όσον αφορά το κόστος λειτουργίας των εργοστασίων, άλλες μονάδες εξακολουθούν να είναι σημαντικά φθηνότερες. Δεν πρόκειται για κριτική· είναι η πραγματικότητα με βάση την οποία πρέπει να αξιολογούμε τον εαυτό μας», είπε.

Τα σχέδια θα συζητηθούν σε συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου στις 4 Σεπτεμβρίου. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και το κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας, που παραδοσιακά αντιτίθενται σε μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας, διαθέτουν την πλειοψηφία στο συμβούλιο.

Το Έμντεν βρίσκεται στην Κάτω Σαξονία, την έδρα της VW, όπου θα διεξαχθούν τοπικές εκλογές τον επόμενο χρόνο. Το Τσβικάου, το οποίο ο Μπλούμε ανέφερε ως παράδειγμα επιτυχημένης μείωσης κόστους, βρίσκεται στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας, εκτός της παραδοσιακής ζώνης επιρροής της εταιρείας.

Και τα δύο αυτά εργοστάσια, μαζί με το εργοστάσιο κατασκευής camper van της VW στο Ανόβερο και το εργοστάσιο της Audi στο Νέκαρζουλμ, δεν διαθέτουν σήμερα επιχειρηματικό σχεδιασμό πέρα από το 2030.

Το Όσναμπρικ, περίπου 150 χιλιόμετρα νότια του Έμντεν, βρίσκεται επίσης υπό απειλή, καθώς η παραγωγή οχημάτων εκεί ενδέχεται να τερματιστεί ήδη από το επόμενο έτος.

Ο Μπλούμε, ο οποίος πραγματοποιεί αυτή την εβδομάδα περιοδεία στις εγκαταστάσεις της VW με στόχο να εξασφαλίσει στήριξη για την αναδιάρθρωση, έχει χαρακτηρίσει το κλείσιμο εργοστασίων ως έσχατη επιλογή.

Το Όσναμπρικ θα μπορούσε ακόμη να διασωθεί μέσω μιας συνεργασίας με τη βιομηχανία άμυνας, αν και οι μακροχρόνιες συζητήσεις μέχρι στιγμής δεν έχουν οδηγήσει σε κάποια σημαντική πρόοδο.

Στο Έμντεν και το Τσβικάου, ο Μπλούμε δήλωσε ότι η δέσμευση της VW προς τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις δεν θα τερματιστεί ακόμη και αν δεν διασφαλιστεί μελλοντική παραγωγή οχημάτων.

«Θα αγωνιστούμε για βιομηχανικές προοπτικές και θέσεις εργασίας στις εγκαταστάσεις μας, μαζί με συνεργάτες, επενδυτές και νέες βιομηχανικές λύσεις», τόνισε.

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