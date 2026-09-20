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Μόλις 405 ημέρες χρειάστηκε η Audi για να εξελίξει ένα supercar που φιλοδοξεί, όχι μόνο να επαναφέρει τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία στο επίκεντρο της υψηλών επιδόσεων κατηγορίας, αλλά και να εκμεταλλευτεί μία από τις ισχυρότερες τάσεις που διαμορφώνονται σήμερα στην αγορά πολυτελών αυτοκινήτων, την επιστροφή των εύπορων αγοραστών στα υβριδικά.

Το Audi Nuvolari, αξίας 700.000 δολαρίων, συνδυάζει έναν V8 κινητήρα με τρεις ηλεκτροκινητήρες, διαθέτοντσς συνολικά 987 ίππους. Η επιλογή του συγκεκριμένου συστήματος κίνησης δεν είναι τυχαία. Η Audi ποντάρει στην αυξανόμενη προτίμηση των αγοραστών υψηλών εισοδημάτων για υβριδικές επιδόσεις, αντί για ένα αμιγώς ηλεκτρικό supercar. Όταν η ομάδα σχεδιασμού παρουσίασε στον διευθύνοντα σύμβουλο της Audi, Γκέρνοτ Ντέλνερ, την πρώτη εκδοχή του αυτοκινήτου τον Μάρτιο του περασμένου έτους, εκείνος αποφάσισε να επιταχύνει την εξέλιξή του. Το Nuvolari θα φτάσει έτσι στην παραγωγή πριν από ένα νέο ηλεκτρικό μοντέλο της εταιρείας, οι παραδόσεις του οποίου προγραμματίζονται για το 2028.

Η μεγάλη επιστροφή των υβριδικών

Τα στοιχεία της αγοράς αποδεικνύουν ότι η Audi δεν αποτελεί εξαίρεση. Τα υβριδικά αντιπροσώπευαν περίπου 14% των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων στις ΗΠΑ πέρυσι, από λιγότερο από 3% το 2020. Στην Ευρώπη, το μερίδιό τους στις νέες ταξινομήσεις έχει φτάσει στο 10%, από 7% έναν χρόνο νωρίτερα. Μέχρι το 2030 εκτιμάται ότι τα υβριδικά θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν περίπου 40% της παγκόσμιας παραγωγής αυτοκινήτων, καθώς αποτελούν μια ενδιάμεση λύση για οδηγούς που εξακολουθούν να προβληματίζονται από την αυτονομία και τις πρακτικές δυσκολίες φόρτισης των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων.

Η αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να κινείται μακροπρόθεσμα προς ένα ηλεκτρικό μέλλον. Ωστόσο, η μετάβαση αποδεικνύεται πιο αργή από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί και τα υβριδικά έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτικά, κυρίως στην premium αγορά. Για τους πλουσιότερους πελάτες, το ζήτημα δεν αφορά μόνο την πρακτικότητα. Αφορά επίσης την εμπειρία της οδήγησης.

«Όσο υψηλότερη είναι η κατηγορία, τόσο περισσότερο ο λάτρης του αυτοκινήτου εξακολουθεί να αγαπά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης», εξηγεί ο Γκέρνοτ Ντέλνερ, διευθύνων σύμβουλος της Audi. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα υβριδικά διατηρούν την αναλογική αίσθηση που αναζητούν οι λάτρεις των αυτοκινήτων, σε αντίθεση με τα ηλεκτρικά, τα οποία συχνά αντιμετωπίζονται περισσότερο ως μέσο μετακίνησης παρά ως αντικείμενο πάθους και κύρους.

Γιατί τα ηλεκτρικά supercars δυσκολεύονται

Η τάση γίνεται ακόμη πιο εμφανής στην κορυφή της αγοράς. Οι πωλήσεις ακριβών αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων δυσκολεύονται, ενώ ορισμένα προγραμματισμένα ηλεκτρικά supercars έχουν ακυρωθεί λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος. Την ίδια στιγμή, όπως μεταδίδει το Bloomberg, ισχυρά και ακριβά υβριδικά όπως τα Chevrolet Corvette E-Ray, Porsche 911 GTS, McLaren Artura, Ferrari F80, Bugatti Tourbillon, Lamborghini Revuelto και Temerario προσελκύουν το ενδιαφέρον των εύπορων αγοραστών.

Η υβριδική τεχνολογία προσφέρει ουσιαστικά έναν συμβιβασμό ανάμεσα στους δύο κόσμους. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης διατηρεί τον ήχο και τη φυσική αίσθηση που αναζητούν οι λάτρεις των supercars, ενώ οι ηλεκτροκινητήρες προσφέρουν άμεση ροπή, ομαλότερη λειτουργία και μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Η Ρεμπέκα Λίντλαντ, επικεφαλής συμβουλευτικών υπηρεσιών αυτοκινήτου στη HarrisX, σημειώνει ότι οι καταναλωτές αναζητούν ολοένα περισσότερο την «αυθεντικότητα». Ένα υβριδικό, παρά την ηλεκτρική του διάσταση, θεωρείται ότι παραμένει πιο κοντά στην παραδοσιακή εμπειρία ενός αυτοκινήτου εσωτερικής καύσης.

Το παράδειγμα της Bugatti των 4,1 εκατ. δολαρίων

Η αποδοχή της υβριδικής τεχνολογίας από τους συλλέκτες δεν ήταν εξαρχής δεδομένη. Όταν παρουσιάστηκε το 2024 η υβριδική Bugatti Tourbillon, αξίας 4,1 εκατομμυρίων δολαρίων, ορισμένοι πελάτες αμφισβήτησαν όχι μόνο την αντοχή της μπαταρίας αλλά και την ανάγκη ύπαρξης ηλεκτρικού συστήματος σε ένα hypercar. Ο επικεφαλής της Bugatti Rimac, Μάτε Ρίματς, προσπάθησε να τους πείσει εξηγώντας τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας και προσφέροντας δεκαετή εγγύηση για την μπαταρία, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο εφ’ όρου ζωής κάλυψης.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Παρά το γεγονός ότι, χρειάστηκαν περίπου έξι χρόνια για να εξαντληθεί η παραγωγή της προηγούμενης Chiron, σύμφωνα με τον Ρίματς, η υβριδική Tourbillon είχε ουσιαστικά εξαντληθεί πριν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα.

Η Audi αναζητά ξανά πλεονέκτημα

Για την Audi, το Nuvolari έχει και μία δεύτερη αποστολή, να βοηθήσει τη μάρκα να ανακτήσει μέρος της εικόνας που είχε δημιουργήσει μέσα από τις επιτυχίες της στα ράλι, τις νίκες στις 24 Ώρες του Le Mans και το εμβληματικό R8. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με στενά περιθώρια κέρδους και μια γκάμα που δεν έχει προκαλέσει τον ίδιο ενθουσιασμό στους παραδοσιακούς φίλους της. Η διατήρηση του V8 θεωρήθηκε κρίσιμη για τη στρατηγική επιστροφής της Audi. Όπως ξεκαθαρίζει ο Ντέλνερ, από την αρχή ήταν δεδομένο ότι το Nuvolari δεν θα ήταν αμιγώς ηλεκτρικό.

Το Nuvolari είναι ένα κεντρομήχανο supercar με σχεδιασμό που παραπέμπει σε φουτουριστικό πρωτότυπο. Διαθέτει ενεργή πίσω αεροτομή, τεχνολογία εμπνευσμένη από την ομάδα Formula 1 της Audi, κεραμικά φρένα και τροχούς 20 και 21 ιντσών. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 217 μίλια ανά ώρα, περίπου δηλαδή 349 χιλιόμετρα ανά ώρα, ενώ η επιτάχυνση από 0 στα 60 mph ολοκληρώνεται σε μόλις 2,5 δευτερόλεπτα. Το υβριδικό σύστημα συμβάλλει ιδιαίτερα στην απόκριση και την ευκολία οδήγησης στις χαμηλότερες ταχύτητες, παρά την τεράστια ισχύ του αυτοκινήτου. Η καμπίνα ακολουθεί μια έντονα μινιμαλιστική προσέγγιση, με μία κάθετη οθόνη και δύο καθίσματα από μικροΐνες, ενώ η περιορισμένη ορατότητα προς τα πίσω αντιμετωπίζεται μέσω κάμερας αντί συμβατικού καθρέφτη.

Μόλις 499 αυτοκίνητα

Η Audi σκοπεύει να κατασκευάσει μόλις 499 Nuvolari, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αποκλειστικότητα του μοντέλου. Οι προκαταβολές δεν θα αρχίσουν να γίνονται δεκτές πριν από τις αρχές του 2027, ωστόσο οι πρώτες παρουσιάσεις σε δυνητικούς πελάτες δείχνουν ήδη ισχυρό ενδιαφέρον. Το Nuvolari αποτυπώνει έτσι μια ευρύτερη αλλαγή στην αγορά των πολυτελών αυτοκινήτων. Για τους εύπορους συλλέκτες, η ηλεκτροκίνηση από μόνη της δεν φαίνεται ακόμη να αρκεί. Αυτό που αναζητούν είναι η τεχνολογία χωρίς να χάσουν τον ήχο, την αίσθηση και τον χαρακτήρα ενός παραδοσιακού supercar και προς το παρόν τα υβριδικά φαίνεται να προσφέρουν ακριβώς αυτό.

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