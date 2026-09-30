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Η δημόσια συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη επικεντρώνεται συνήθως στις θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν από την αυτοματοποίηση. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά της μεγαλύτερης τεχνολογικής αλλαγής των τελευταίων ετών: η AI δημιουργεί νέες δουλειές, νέες ειδικότητες και νέες ανάγκες στις επιχειρήσεις, αρκετές από τις οποίες μέχρι πρόσφατα είτε δεν υπήρχαν είτε βρίσκονταν στο περιθώριο της οργανωτικής δομής.

Όσο περισσότερες εταιρείες ενσωματώνουν γενετική AI, αυτοματοποίηση και ανάλυση δεδομένων στην καθημερινή λειτουργία τους, τόσο αυξάνεται η ανάγκη για ανθρώπους που μπορούν όχι απλώς να χρησιμοποιούν τα νέα εργαλεία, αλλά να αποφασίζουν πού, πώς και γιατί πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

Και εδώ βρίσκεται μια κρίσιμη αλλαγή στην αγορά εργασίας: οι πιο περιζήτητοι επαγγελματίες δεν θα είναι απαραίτητα μόνο οι προγραμματιστές. Μεγάλη αξία αποκτούν οι άνθρωποι που μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα ανάμεσα στην τεχνολογία και την επιχείρηση.

AI managers: Οι άνθρωποι που θα βάζουν την τεχνητή νοημοσύνη να δουλεύει

Μία από τις ειδικότητες που αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι οι AI managers. Ο ρόλος τους δεν περιορίζεται στην τεχνική πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης. Καλούνται να κατανοήσουν τις ανάγκες μιας επιχείρησης και να εντοπίσουν ποιες διαδικασίες μπορούν να βελτιωθούν ή να αυτοματοποιηθούν μέσω AI.

Ένας AI manager πρέπει να μπορεί να συνεργάζεται με προγραμματιστές, στελέχη διοίκησης, οικονομικές υπηρεσίες, marketing και ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, χρειάζεται να αξιολογεί το κόστος, την απόδοση και τους κινδύνους μιας εφαρμογής.

Με άλλα λόγια, πρόκειται για έναν νέο τύπο manager: κάποιον που δεν χρειάζεται απαραίτητα να γράφει τον κώδικα, αλλά πρέπει να γνωρίζει τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία και πώς αυτή μετατρέπεται σε επιχειρηματική αξία.

Data specialists: Τα δεδομένα στο κέντρο της νέας οικονομίας

Η εξάπλωση της AI αυξάνει παράλληλα τη σημασία των data specialists, καθώς τα δεδομένα αποτελούν τη βασική πρώτη ύλη πάνω στην οποία λειτουργούν πολλά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επιχειρήσεις διαθέτουν τεράστιους όγκους πληροφοριών για πελάτες, πωλήσεις, παραγωγή, κόστη και αγορές. Το δύσκολο δεν είναι πλέον μόνο να συγκεντρώσουν αυτά τα στοιχεία, αλλά να μπορούν να τα καθαρίσουν, να τα οργανώσουν, να τα αναλύσουν και να τα μετατρέψουν σε χρήσιμες αποφάσεις.

Γι’ αυτό αυξάνεται η αξία επαγγελματιών που συνδυάζουν ανάλυση δεδομένων, επιχειρηματική κατανόηση και τεχνολογικές γνώσεις.

Ο data specialist της νέας εποχής δεν παράγει απλώς αναφορές. Βοηθά μια επιχείρηση να αντιληφθεί τι πραγματικά λένε οι αριθμοί και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επόμενη κίνηση.

Prompt engineers και η εξέλιξη ενός νέου ρόλου

Η άνοδος της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης έφερε στο προσκήνιο και τους prompt engineers, τους επαγγελματίες που ειδικεύονται στον τρόπο επικοινωνίας και καθοδήγησης των συστημάτων AI.

Η σημασία του συγκεκριμένου ρόλου βρίσκεται σε μια απλή πραγματικότητα: η ποιότητα του αποτελέσματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των οδηγιών, αλλά και από την ικανότητα του χρήστη να ελέγχει, να διορθώνει και να βελτιώνει όσα παράγει το σύστημα.

Ωστόσο, το prompting είναι πιθανό να εξελιχθεί περισσότερο σε οριζόντια δεξιότητα που θα απαιτείται σε πολλά επαγγέλματα παρά να παραμείνει αποκλειστικά ένας αυτόνομος επαγγελματικός τίτλος.

Ένας marketer, ένας αναλυτής, ένας δικηγόρος ή ένα στέλεχος πωλήσεων μπορεί να χρειάζεται να γνωρίζει πώς να δίνει σωστές οδηγίες στην AI, χωρίς να χαρακτηρίζεται επαγγελματικά ως prompt engineer.

Οι ειδικοί αυτοματοποίησης σε πρώτο πλάνο

Ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση μπορεί να εμφανιστεί για τους ειδικούς αυτοματοποίησης. Πρόκειται για επαγγελματίες που εξετάζουν τις καθημερινές διαδικασίες μιας εταιρείας και εντοπίζουν πού μπορούν να μειωθούν ο χρόνος, το κόστος και οι επαναλαμβανόμενες εργασίες.

Από την έκδοση παραστατικών και την εξυπηρέτηση πελατών μέχρι τη διαχείριση αποθεμάτων και την παραγωγή εταιρικών αναφορών, πολλές διαδικασίες μπορούν πλέον να πραγματοποιούνται με λιγότερη ανθρώπινη παρέμβαση.

Η πραγματική αξία του ειδικού αυτοματοποίησης δεν είναι να αντικαταστήσει εργαζομένους. Είναι να επανασχεδιάσει τη ροή εργασίας, ώστε οι άνθρωποι να ασχολούνται περισσότερο με καθήκοντα όπου απαιτούνται κρίση, επικοινωνία και δημιουργικότητα.

Ψηφιακός μετασχηματισμός: Ο ρόλος που γίνεται στρατηγικός

Παράλληλα ενισχύεται η σημασία των στελεχών ψηφιακού μετασχηματισμού. Η εισαγωγή της AI σε μια εταιρεία δεν είναι απλώς ένα έργο πληροφορικής. Μπορεί να απαιτήσει αλλαγές στις διαδικασίες, στην οργάνωση των ομάδων, στις δεξιότητες των εργαζομένων και τελικά στο ίδιο το επιχειρηματικό μοντέλο.

Τα συγκεκριμένα στελέχη καλούνται να συντονίσουν αυτή τη μετάβαση, συνδέοντας τη διοίκηση με τις τεχνολογικές ομάδες και το ανθρώπινο δυναμικό.

Όσο η τεχνητή νοημοσύνη περνά από το πειραματικό στάδιο στην πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η ανάγκη για ανθρώπους που μπορούν να διαχειριστούν την αλλαγή.

Τα νέα επαγγέλματα δεν θα είναι μόνο τεχνολογικά

Η AI αναμένεται επίσης να ενισχύσει ειδικότητες γύρω από την κυβερνοασφάλεια, τη διακυβέρνηση δεδομένων, τον έλεγχο συστημάτων AI και τη συμμόρφωση. Όσο περισσότερες αποφάσεις υποστηρίζονται από αλγορίθμους, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η ανάγκη για ανθρώπινη εποπτεία.

Ταυτόχρονα, δημιουργείται χώρος για επαγγελματίες που διαθέτουν κάτι διαφορετικό: βαθιά γνώση ενός κλάδου και ταυτόχρονα ικανότητα χρήσης της AI.

Ένας οικονομολόγος που γνωρίζει AI, ένας μηχανικός που αξιοποιεί αυτοματοποίηση ή ένας επαγγελματίας marketing που χρησιμοποιεί συστηματικά δεδομένα μπορεί να γίνει περισσότερο πολύτιμος από έναν εργαζόμενο που διαθέτει μόνο τεχνική γνώση χωρίς κατανόηση της αγοράς.

Η μεγάλη ευκαιρία πίσω από τον φόβο

Η τεχνητή νοημοσύνη θα καταργήσει καθήκοντα, θα περιορίσει ορισμένους παραδοσιακούς ρόλους και θα αναγκάσει πολλούς εργαζομένους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Αυτό όμως αποτελεί μόνο τη μισή εικόνα.

Η άλλη μισή αφορά τα νέα επαγγέλματα και τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται καθώς η τεχνολογία εξαπλώνεται σε ολόκληρη την οικονομία.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι πιθανότατα δεν θα είναι μόνο όσοι γνωρίζουν να κατασκευάζουν συστήματα AI. Θα είναι όσοι ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιούν για να λύνουν πραγματικά προβλήματα, να μειώνουν κόστος, να αυξάνουν την παραγωγικότητα και να δημιουργούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Στην αγορά εργασίας της επόμενης δεκαετίας, λοιπόν, η AI δεν θα αποτελεί μόνο ανταγωνιστή του ανθρώπου. Για μια νέα γενιά εργαζομένων και στελεχών, μπορεί να γίνει ο λόγος για τον οποίο η επαγγελματική τους αξία θα αυξηθεί σημαντικά.