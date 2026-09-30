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Η απομακρυσμένη εργασία ήταν για πολλές επιχειρήσεις μια αναγκαστική επιλογή όταν ξέσπασε η πανδημία. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, εκατομμύρια εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο εγκατέλειψαν τα γραφεία τους και μεταφέρθηκαν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον εργασίας.

Πέντε χρόνια αργότερα, το remote μοντέλο δεν αποτελεί πλέον έκτακτη λύση. Έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της νέας κουλτούρας εργασίας, αλλά και σε ένα πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε επιχειρήσεις που ζητούν περισσότερη φυσική παρουσία και εργαζομένους που θεωρούν την ευελιξία βασικό παράγοντα επιλογής εργοδότη.

Η μεγάλη αλλαγή δεν είναι μόνο τεχνολογική. Είναι κυρίως οργανωτική. Οι επιχειρήσεις καλούνται να απαντήσουν σε ένα νέο ερώτημα: ποιο είναι το σωστό μοντέλο εργασίας ώστε να διατηρείται η παραγωγικότητα, η συνεργασία και η εταιρική κουλτούρα χωρίς να επιστρέφει πλήρως το παλιό μοντέλο του καθημερινού γραφείου;

Από την ανάγκη της πανδημίας στη στρατηγική επιλογή

Πριν από το 2020, η τηλεργασία παρέμενε περιορισμένη σε συγκεκριμένους κλάδους και κυρίως σε εργαζομένους με υψηλή εξειδίκευση. Η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής, αναγκάζοντας εταιρείες κάθε μεγέθους να υιοθετήσουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εργαλεία ψηφιακής συνεργασίας.

Πλατφόρμες επικοινωνίας, cloud εφαρμογές, ψηφιακά συστήματα διαχείρισης έργων και εργαλεία αυτοματοποίησης έγιναν μέρος της καθημερινής λειτουργίας.

Μετά την επιστροφή στην κανονικότητα, πολλές επιχειρήσεις δεν εγκατέλειψαν το μοντέλο. Αντίθετα, το ενσωμάτωσαν στη στρατηγική τους, δημιουργώντας υβριδικά μοντέλα εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι συνδυάζουν ημέρες στο γραφείο και ημέρες εξ αποστάσεως.

Για αρκετές εταιρείες, η εμπειρία της πανδημίας απέδειξε ότι πολλές εργασίες μπορούν να εκτελούνται αποτελεσματικά χωρίς καθημερινή φυσική παρουσία.

Ποιοι κλάδοι κράτησαν την απομακρυσμένη εργασία

Δεν έχουν όλοι οι κλάδοι την ίδια δυνατότητα προσαρμογής. Η τεχνολογία, οι ψηφιακές υπηρεσίες, το marketing, τα χρηματοοικονομικά, η συμβουλευτική και πολλές διοικητικές λειτουργίες ήταν οι τομείς που διατήρησαν σε μεγαλύτερο βαθμό την τηλεργασία.

Οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους κλάδους μπορούν συχνά να εκτελούν το μεγαλύτερο μέρος των καθηκόντων τους μέσω ψηφιακών εργαλείων, χωρίς η απόσταση να επηρεάζει σημαντικά την παραγωγικότητα.

Παράλληλα, η δυνατότητα remote εργασίας έγινε σημαντικό εργαλείο προσέλκυσης ταλέντων. Πολλές επιχειρήσεις πλέον ανταγωνίζονται όχι μόνο μέσω μισθών, αλλά και μέσω της ευελιξίας εργασίας που προσφέρουν.

Για εργαζομένους με υψηλή εξειδίκευση, η δυνατότητα εργασίας από διαφορετική τοποθεσία μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή εργοδότη.

Γιατί αρκετές επιχειρήσεις επιστρέφουν στο γραφείο

Παρά την επιτυχία της τηλεργασίας σε πολλούς τομείς, αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τα τελευταία χρόνια ενισχύσει την παρουσία στο γραφείο.

Ο βασικός λόγος δεν αφορά πάντα την παραγωγικότητα. Πολλές διοικήσεις υποστηρίζουν ότι η φυσική παρουσία βοηθά στη δημιουργία εταιρικής κουλτούρας, στη συνεργασία μεταξύ ομάδων και στην εκπαίδευση νεότερων εργαζομένων.

Ιδιαίτερα για τους νέους εργαζομένους, η καθημερινή επαφή με συναδέλφους και στελέχη μπορεί να επιταχύνει την απόκτηση εμπειρίας και την επαγγελματική ανάπτυξη.

Παράλληλα, ορισμένες επιχειρήσεις θεωρούν ότι η πλήρης απομακρυσμένη εργασία μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη απομόνωση, λιγότερη ανταλλαγή ιδεών και χαμηλότερη σύνδεση με τον οργανισμό.

Έτσι, το δίλημμα δεν είναι πλέον «γραφείο ή σπίτι», αλλά ποιος συνδυασμός λειτουργεί καλύτερα για κάθε οργανισμό.

Η νέα μάχη για την ευελιξία

Η ευελιξία έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στην αγορά εργασίας. Πολλοί εργαζόμενοι θεωρούν ότι η δυνατότητα επιλογής τόπου και χρόνου εργασίας βελτιώνει την ποιότητα ζωής και μειώνει τον χρόνο μετακινήσεων.

Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους να διατηρήσουν τον έλεγχο, τη συνεργασία και την αποτελεσματική διοίκηση ομάδων.

Η νέα πραγματικότητα απαιτεί διαφορετικές δεξιότητες και από τις δύο πλευρές. Οι εργαζόμενοι χρειάζονται μεγαλύτερη αυτοπειθαρχία, οργάνωση και ικανότητα διαχείρισης χρόνου. Οι managers χρειάζονται νέα εργαλεία αξιολόγησης, καθώς η παρουσία στο γραφείο δεν αποτελεί πλέον ασφαλές μέτρο απόδοσης.

Η αξιολόγηση μετακινείται σταδιακά από το «πόσες ώρες εργάστηκες» στο «τι αποτέλεσμα δημιούργησες».

Η τεχνολογία αλλάζει οριστικά τον χώρο εργασίας

Η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να επηρεάσει ακόμη περισσότερο το μέλλον της remote εργασίας. Τα νέα εργαλεία μπορούν να αυτοματοποιήσουν διαδικασίες, να βελτιώσουν τη συνεργασία και να μειώσουν τον χρόνο που απαιτείται για πολλές καθημερινές εργασίες.

Παράλληλα, όμως, δημιουργούν νέες απαιτήσεις. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά ψηφιακά εργαλεία, ενώ οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να επενδύσουν σε εκπαίδευση και νέα μοντέλα διοίκησης.

Η τεχνολογία δεν καταργεί την ανάγκη συνεργασίας. Αλλάζει όμως τον τρόπο με τον οποίο αυτή πραγματοποιείται.

Το γραφείο του μέλλοντος δεν θα είναι ίδιο

Η επιστροφή στο παλιό μοντέλο της καθημερινής παρουσίας στο γραφείο φαίνεται δύσκολη, τουλάχιστον για πολλούς κλάδους. Ταυτόχρονα, η πλήρης απομακρυσμένη εργασία δεν αποτελεί λύση για όλες τις επιχειρήσεις.

Η πιθανότερη εξέλιξη είναι ένα πιο σύνθετο μοντέλο, όπου η υβριδική εργασία, η τεχνολογία και η αξιολόγηση βάσει αποτελέσματος θα αποτελούν τον νέο κανόνα.

Το γραφείο δεν εξαφανίζεται, αλλά αλλάζει ρόλο. Από χώρος καθημερινής παρουσίας μετατρέπεται περισσότερο σε χώρο συνεργασίας, δημιουργίας και ανταλλαγής ιδεών.

Η μεγάλη κληρονομιά της πανδημίας στην εργασία δεν είναι απλώς η δυνατότητα να δουλεύουμε από το σπίτι. Είναι η αλλαγή της αντίληψης για το τι σημαίνει παραγωγική εργασία.