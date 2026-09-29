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Νέες οδηγίες για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στους κλάδους που εντάσσονται σταδιακά στο μέτρο εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, με στόχο την ομαλή μετάβαση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις νέες υποχρεώσεις καταγραφής του πραγματικού χρόνου απασχόλησης.

Η διευκρινιστική εγκύκλιος αφορά την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε νέες δραστηριότητες, οι οποίες προστίθενται σε δύο διαφορετικές φάσεις, με την πλήρη εφαρμογή να ξεκινά σταδιακά από τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2026.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι η Ψηφιακή Κάρτα αποτελεί εργαλείο προστασίας των εργαζομένων, καθώς διασφαλίζει την αμοιβή για τον πραγματικό χρόνο εργασίας, περιορίζει την υποδηλωμένη και αδήλωτη εργασία και ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η εφαρμογή του μέτρου έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των δηλωμένων υπερωριών σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ το 2025 καταγράφηκαν 2,7 εκατ. περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024.

Με τις δύο νέες φάσεις επέκτασης εκτιμάται ότι θα προστεθούν περίπου 500.000 εργαζόμενοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων που καλύπτονται από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε περίπου 2,5 εκατομμύρια.

Οι κλάδοι που εντάσσονται από τον Οκτώβριο

Η πρώτη φάση επέκτασης τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία στις 2 Ιουνίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 11 Οκτωβρίου. Από τις 12 Οκτωβρίου ξεκινά η πλήρης εφαρμογή για εργαζόμενους σε συγκεκριμένους κλάδους.

Στο νέο πλαίσιο εντάσσονται:

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας , όπως νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς.

, όπως νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς. Δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης .

. Τηλεπικοινωνίες .

. Επιμέρους κλάδοι υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια .

. Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως στον τομέα του καθαρισμού.

Νέα ένταξη κλάδων από τον Νοέμβριο

Η δεύτερη φάση επέκτασης ξεκίνησε πιλοτικά στις 29 Ιουνίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 15 Νοεμβρίου.

Από τις 16 Νοεμβρίου η πλήρης εφαρμογή θα αφορά εργαζόμενους στους εξής κλάδους:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου .

. Επισκευές .

. Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες μεταφορών (logistics) .

. Διαχείριση νερού και λυμάτων .

. Τυχερά παίγνια.

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής περιόδου πραγματοποιήθηκε διάλογος μεταξύ του υπουργείου, εκπροσώπων εργαζομένων και εργοδοτών, με στόχο να καταγραφούν οι ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου και να προσαρμοστούν οι οδηγίες εφαρμογής.

Άνοδος στις δηλωμένες υπερωρίες μετά την εφαρμογή

Τα στοιχεία για το πρώτο επτάμηνο του 2026 δείχνουν ότι στους κλάδους όπου έχει ήδη εφαρμοστεί η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας καταγράφηκαν περισσότερες από 5,7 εκατομμύρια υπερωρίες.

Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά περίπου 1,54 εκατομμύρια υπερωρίες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας άνοδο 36,8%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στους εξής κλάδους:

Χονδρικό εμπόριο: αύξηση 212,8% , με επιπλέον 594.913 υπερωρίες .

αύξηση , με επιπλέον . Διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τουρισμό: αύξηση 172,8% , με επιπλέον 47.991 υπερωρίες .

αύξηση , με επιπλέον . Εστίαση: αύξηση 67,2% , με επιπλέον 323.049 υπερωρίες .

αύξηση , με επιπλέον . Βιομηχανία: αύξηση 15,4%, με επιπλέον 267.916 υπερωρίες.

Η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας, καθώς η καταγραφή της απασχόλησης συνδέεται άμεσα με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την ορθή λειτουργία των επιχειρήσεων.

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