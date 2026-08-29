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Ήταν μια χρονιά με έντονες διακυμάνσεις για τις παγκόσμιες αγορές, η οποία αντάμειψε ορισμένες επενδύσεις ενώ τιμώρησε άλλες. Το CNBC ρώτησε έξι επενδυτές για τους μεγαλύτερους κινδύνους που παρατηρούν και για το πώς προσαρμόζουν τα χαρτοφυλάκιά τους ως απάντηση. Παρά τις διαφορετικές απόψεις σχετικά με τη μεγαλύτερη απειλή για τις αγορές, οι επενδυτές επέστρεφαν επανειλημμένα στην ίδια απάντηση: να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους πέρα από τους μεγαλύτερους νικητές της φετινής χρονιάς.

Ο Κρις Ρας, διαχειριστής επενδύσεων στην IBOSS, δήλωσε στο CNBC ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αναλαμβάνουν οι επενδυτές είναι να «επικεντρώνονται υπερβολικά στους νικητές του παρελθόντος και να χάνουν άλλες ευκαιρίες σε όλο τον κόσμο».

Τα επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων (REITs), τα οποία, όπως ανέφερε ο Ρας, «δεν ήταν δημοφιλή για χρόνια, αλλά τώρα φαίνονται όλο και πιο ελκυστικά» από την άποψη της αποτίμησης, ήταν ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιεί η ομάδα του για να διευρύνει τα χαρτοφυλάκια, παράλληλα με τις μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και μετοχές που είναι εισηγμένες στην Ασία και στις αναδυόμενες αγορές.

Ο Μπεν Κούμαρ, στέλεχος της 7IM, δήλωσε στο CNBC ότι η μεγάλη πρόκληση για τους επενδυτές φέτος «δεν ήταν η διαχείριση της συνολικής μεταβλητότητας, αλλά η διαχείριση συγκεκριμένων μορφών μεταβλητότητας. Οι νικητές και οι ηττημένοι εναλλάσσονταν συνεχώς», εξήγησε. «Συνολικά, τα κέρδη ήταν μεγαλύτερα από τις απώλειες… αλλά η υπερβολική έκθεση σε οποιοδήποτε θέμα, τομέα ή επενδυτικό στυλ αποδείχθηκε πολύ επικίνδυνη».

Ο Μπεν Σίγκερ-Σκοτ, διευθυντής επενδύσεων της Forvis Mazars, δήλωσε στο CNBC ότι «δύο ισχυρές δυνάμεις» — ο πόλεμος στο Ιράν και τα ισχυρά εταιρικά κέρδη στις ΗΠΑ — έλκουν τις αγορές σε αντίθετες κατευθύνσεις, και ότι οι αγορές κινδυνεύουν να εφησυχαστούν όσον αφορά τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, τις πληθωριστικές πιέσεις και τις μεταβολές στο εμπόριο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Τσάρλι Άμπλερ, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων και εταίρος της Saltus, δήλωσε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα χαρτοφυλάκια, κατά την άποψη της ομάδας του, είναι η πολιτική αδιέξοδος γύρω από τα επιτόκια.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με «μια δυσάρεστη συμβιβαστική λύση» μεταξύ του ελέγχου του πληθωρισμού και της διατήρησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ανέφερε — και τα χαρτοφυλάκια «πρέπει να είναι προετοιμασμένα για την πιθανότητα να μην καταφέρουν να το χειριστούν σωστά».

«Αντί να συγκεντρώνουμε τον κίνδυνο στους τομείς που έχουν οδηγήσει τις πρόσφατες αποδόσεις, διευρύνουμε τις τοποθετήσεις μας σε μετοχές, τίτλους σταθερού εισοδήματος και εναλλακτικά επενδυτικά μέσα», δήλωσε στο CNBC. «Ειδικά στον τομέα των εναλλακτικών επενδύσεων, η έμφαση δίνεται σε περιουσιακά στοιχεία των οποίων οι αποδόσεις δεν κινούνται απλώς παράλληλα με τις αγορές μετοχών και ομολόγων».

Ο Στιβ Μπράις, παγκόσμιος διευθυντής επενδύσεων της Standard Chartered, δήλωσε ότι ο μεγαλύτερος κυκλικός κίνδυνος είναι να διαταραχθεί η παγκόσμια άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ο μεγαλύτερος διαρθρωτικός κίνδυνος είναι οι προοπτικές για τη δημοσιονομική πολιτική και τον πληθωρισμό.

Ο Μπράις προειδοποίησε να μην ακολουθηθεί μια «προσέγγιση τύπου barbell» στην τρέχουσα αγορά, δηλαδή να επενδύονται μεγάλα ποσά σε τομείς ανάπτυξης ενώ διατηρούνται υπερβολικά υψηλά επίπεδα ρευστότητας.

Ο Μπίλι Λιούνγκ, επενδυτικός στρατηγικός στην Global X ETFs, δήλωσε ότι οι αγορές διεξάγουν επί του παρόντος «δύο παράλληλες συζητήσεις σχετικά με τους κινδύνους».

«Από την πλευρά των οξέων κινδύνων, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει άλυτη… οπότε το γεωπολιτικό premium στο πετρέλαιο δεν πρόκειται να εξαφανιστεί γρήγορα», δήλωσε στο CNBC. «Ωστόσο, ο πιο μακροπρόθεσμος κίνδυνος αφορά τις επενδύσεις κεφαλαίου στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η κλίμακα της χρηματοδότησης που διατίθεται πλέον για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, η οποία φτάνει τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια, αναζωπυρώνει μια ουσιαστική συζήτηση σχετικά με τις κυκλικές δομές χρηματοδότησης και την αδύναμη μετατροπή των ελεύθερων ταμειακών ροών σε διάφορα τμήματα του οικοσυστήματος της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτός είναι ο κίνδυνος με τη μακροπρόθεσμη επίδραση, διότι, σε αντίθεση με ένα γεωπολιτικό σοκ, δεν επιλύεται με ένα μόνο πρωτοσέλιδο».

Σύμφωνα με τον Λιούνγκ, ο παράγοντας που είναι πιο πιθανό να επιβάλει μια πραγματική αναδιάρθρωση είναι η ανθεκτικότητα των κεφαλαιουχικών δαπανών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και όχι τα μακροοικονομικά δεδομένα.

«Υπάρχει μια αυξανόμενη και εύλογη συζήτηση σχετικά με το αν η τεράστια κλίμακα των επενδύσεων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να εκτοπίζει άλλες μορφές κεφαλαιουχικών δαπανών στην οικονομία, και ξεχωριστά, αν οι χρηματοδοτικές δομές που στηρίζουν αυτή την επέκταση μπορούν να καλύψουν το χάσμα των ελεύθερων ταμειακών ροών με την πάροδο του χρόνου», ανέφερε. «Εάν αυτή η συζήτηση αρχίσει να αντανακλάται στις προβλέψεις ή στο κόστος χρηματοδότησης, αντί να παραμείνει θεωρητική, αυτό είναι που θα αναγκάσει μια εναλλαγή: όχι μια γενικευμένη πώληση μετοχών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά η μετατόπιση κεφαλαίων από εταιρείες που επικεντρώνονται αποκλειστικά σε έργα υποδομής προς εταιρείες με βραχυπρόθεσμη δυνατότητα ρευστοποίησης».

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