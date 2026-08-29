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Οι ευρωπαϊκές αγορές έχουν κερδίσει και πάλι την εμπιστοσύνη των επενδυτών, χάρη στο γεγονός ότι η οικονομία δείχνει αντοχές, υπάρχουν σαφέστερες προοπτικές νομισματικής πολιτικής και περιορισμένη έκθεση στη μεταβλητότητα που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο ευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600, βρίσκεται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, τα εταιρικά κέρδη ξεπερνούν τις προσδοκίες και το ευρώ βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών.

Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με τον Μάρτιο, όταν ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν ανέστειλε τις συναλλαγές με το σύνθημα «Make Europe Great Again», λόγω ανησυχιών ότι ένα νέο ενεργειακό σοκ θα έβλαπτε την οικονομία και θα τροφοδοτούσε τον πληθωρισμό.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν εισροή 2,44 δισεκατομμυρίων δολαρίων την εβδομάδα έως τις 12 Αυγούστου, τη μεγαλύτερη από την εβδομάδα που έληξε στις 25 Φεβρουαρίου – ακριβώς πριν ξεσπάσει ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν – σύμφωνα με στοιχεία της LSEG/Lipper.

Οι μετοχές αυτές έχουν προστατευθεί σε μεγάλο βαθμό από τις απότομες διακυμάνσεις στις παγκόσμιες μετοχές τεχνολογίας, λόγω της περιορισμένης έκθεσής τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Σε σύγκριση, οι επενδυτές που επένδυσαν μαζικά σε μετοχές της Νότιας Κορέας με έντονη παρουσία στον τομέα της τεχνολογίας βίωσαν μια τρελή πορεία με άνοδο σχεδόν 70% το β’ τρίμηνο, ακολουθούμενη από πτώση 20% μέχρι στιγμής αυτό το τρίμηνο.

Επίσης, οι πιο σταθερές κατευθυντήριες γραμμές των κεντρικών τραπεζών στην Ευρώπη, σε σύγκριση με την Fed και την Τράπεζα της Ιαπωνίας —ακόμη και ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν υποδηλώνουν περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων στην Eυρωζώνη— έχουν καθησυχάσει τους επενδυτές, ενώ η οικονομία έχει διατηρήσει την αντοχή της. Ο ευρωπαϊκός δείκτης οικονομικών εκπλήξεων της Citi, ο οποίος μετρά αν τα στοιχεία είναι πάνω ή κάτω από τις προσδοκίες (.CESIEUR), βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδό του εδώ και πάνω από τρία χρόνια.

«Εφ’ όσον ο πληθωρισμός δεν φτάσει στο σημείο να προκαλέσει ύφεση, ο πληθωρισμός είναι θετικός για τις μετοχές. Και αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε τώρα», δήλωσε η Μαρίνα Ζαβόλοκ, επικεφαλής στρατηγικής για τις ευρωπαϊκές μετοχές στη Morgan Stanley. «Γι’ αυτό οι ευρωπαϊκές μετοχές, και ειδικότερα οι τραπεζικές, σημειώνουν σταδιακή άνοδο».

Η στήριξη προήλθε από ένα μακροοικονομικό περιβάλλον καλύτερο από το αναμενόμενο και από διάφορους παράγοντες που αφορούν συγκεκριμένους κλάδους, όπως οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας που ενισχύουν τις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η αύξηση των κερδών του STOXX 600, ωστόσο, εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με εκείνη ορισμένων ομολόγων του αλλού, συμπεριλαμβανομένου του S&P 500.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με έκπτωση σε σχέση με τις αντίστοιχες της Wall Street. Διαπραγματευόμενος σε περίπου 15 φορές τα μελλοντικά κέρδη 12 μηνών, ο δείκτης STOXX 600 παρουσιάζει έκπτωση 26% έναντι του S&P 500, αν και το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το ρεκόρ του 41% που καταγράφηκε τον Νοέμβριο του 2024.

«Υπάρχουν σημαντικά οφέλη διαφοροποίησης εντός της Ευρώπης, και σε έναν κόσμο όπου οι ΗΠΑ, η Ασία και οι αναδυόμενες αγορές είναι πολύ συγκεντρωμένες, μία από τις αξίες της Ευρώπης είναι ότι αποκτάς έκθεση σε άλλους τομείς», δήλωσε ο Νίαλ Γκάλαγκερ, διαχειριστής επενδύσεων της στρατηγικής ευρωπαϊκών μετοχών στη Jupiter Asset Management.

Οι τομείς στους οποίους ο Γκάλαγκερ είναι «overweight» περιλαμβάνουν τις τράπεζες, καθώς και τις μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ηλεκτροκίνησης και του εξοπλισμού κεφαλαιουχικών δαπανών για ημιαγωγούς.

Ο τομέας της τεχνολογίας αποτελεί μόλις το 10% του ευρωπαϊκού δείκτη αναφοράς, ο οποίος κυριαρχείται από τον χρηματοπιστωτικό, τον βιομηχανικό και τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Τα εμπορεύματα, οι βιομηχανίες και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας έχουν κάποια έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη – αλλά, κυρίως, όχι μόνο σε σχέση με αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα.

Ο Λοράν Κλαβέλ, παγκόσμιος επικεφαλής του τομέα πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στην AXA Investment Managers, που ανήκει στην BNP Paribas Asset Management, δήλωσε ότι σκοπεύει να διευρύνει την έκθεσή του σε πολλαπλά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη.

Το ευρώ, εν τω μεταξύ, έχει ανακάμψει κατά περίπου 3% από τα χαμηλά 13 μηνών στα μέσα Ιουνίου, φτάνοντας στα 1,17 δολάρια.

Η γενική αποδυνάμωση του δολαρίου εξηγεί εν μέρει αυτή την κίνηση, όπως και τα ισχυρότερα οικονομικά στοιχεία.

Ο Ντόμινικ Μπάνινγκ, επικεφαλής της στρατηγικής συναλλάγματος G10 της Nomura, δήλωσε ότι, ενώ η «κορύφωση της ανοδικής τάσης» φαίνεται να απέχει ακόμη αρκετό καιρό, το κλίμα γύρω από το ευρώ φαίνεται να γίνεται πιο θετικό, επισημαίνοντας ότι οι θετικές εκπλήξεις στα ευρωπαϊκά οικονομικά στοιχεία έρχονταν σε αντίθεση με τα λιγότερο θετικά στοιχεία των ΗΠΑ.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη σημείωσε άνοδο σε υψηλό οκτώ μηνών τον Ιούλιο, αλλά η αβεβαιότητα σχετικά με τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνέχισε να επισκιάζει τις προοπτικές, όπως έδειξε πρόσφατη έρευνα.

Οι αναλυτές σημείωσαν επίσης ότι οι προσδοκίες της αγοράς για μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων στην Ευρωζώνη έρχονταν σε αντίθεση με την αβεβαιότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι ανησυχίες για τους δημοσιονομικούς κινδύνους στις ΗΠΑ θα μπορούσαν επίσης να ωφελήσουν τις ευρωπαϊκές αγορές. Ενώ η Γερμανία έχει αυξήσει τις πωλήσεις ομολόγων για να χρηματοδοτήσει τις αυξημένες δαπάνες, η χώρα με αξιολόγηση ΑΑΑ δεν αντιμετωπίζει τον ίδιο βαθμό ανησυχίας όπως ορισμένες άλλες μεγάλες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στη Γερμανία είναι λίγο πάνω από το 60%, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι περίπου 120%.

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