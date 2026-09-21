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Η αγορά των ανθρωποειδών ρομπότ αναμένεται να καταγράψει δραματική άνοδο την επόμενη δεκαετία, αλλά σύμφωνα με μια νέα έκθεση των αναλυτών της Barclays, υπάρχουν ήδη τρεις βασικοί τρόποι με τους οποίους οι επενδυτές μπορούν να αρχίσουν να εκμεταλλεύονται αυτή την τάση.

Τα ανθρωποειδή έχουν γίνει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στον τομέα της ρομποτικής τα τελευταία χρόνια. Οι υποστηρικτές τους τονίζουν ότι μπορούν τελικά να ενσωματωθούν σε περιβάλλοντα που έχουν σχεδιαστεί παραδοσιακά για ανθρώπους, εκτελώντας εργασίες σε εργοστάσια, νοικοκυριά και οτιδήποτε άλλο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της τεχνολογίας βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια ανάπτυξης. Το 2026, ελάχιστα ανθρωποειδή ρομπότ θα δοκιμαστούν για χρήση σε νοικοκυριά των ΗΠΑ — μια εξέλιξη που η Αγιάνα Χάουαρντ, ειδική στη ρομποτική και ανώτερο μέλος του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE), περιέγραψε ως το «Άγιο Δισκοπότηρο» για τις εταιρείες ρομποτικής σε συνέντευξή της στο MarketWatch τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, οι αναλυτές της Barclays, εκτιμούν ότι η αγορά των ανθρωποειδών, η οποία σήμερα ανέρχεται σε περίπου 2-3 δισεκατομμύρια δολάρια, θα μπορούσε να αυξηθεί σταδιακά έως και 25 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030. Μέχρι το 2035, η αγορά θα μπορούσε να αξίζει 40 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το βασικό μοντέλο της τράπεζας — ή 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα πολύ αισιόδοξο σενάριο.

Αυτό θα αποτελέσει ώθηση για τους κατασκευαστές βασικών ρομποτικών εξαρτημάτων, σύμφωνα με την Barclays. Η Morgan Stanley προβλέπει ότι θα απαιτηθούν κινητήρες αξίας 2,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο για να καλυφθούν οι ανάγκες της παγκόσμιας βιομηχανίας ρομποτικής έως το 2050.

Οι αναλυτές της Citi προτιμούν την Schaeffler, η οποία θα μπορούσε να παρέχει τουλάχιστον το 50% των υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή ανθρωποειδών. Η γερμανική εταιρεία έχει παραδώσει παραγγελίες πρωτοτύπων σε 14 κατασκευαστές ανθρωποειδών και αναμένει να μετατρέψει ορισμένες από αυτές σε έσοδα τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με την Citi. Πρόσφατα, η Schaeffler ανακοίνωσε μια συμφωνία για την παροχή ενεργοποιητών στη βρετανική startup Humanoid.

«Αν η Ευρώπη είχε έναν πρωταθλητή στον τομέα του ανθρωποειδούς υλικού, πιστεύουμε ότι η Schaeffler θα μπορούσε να είναι αυτή η εταιρεία», ανέφεραν οι αναλυτές της Citi.

Πέρα από τη Schaeffler, οι αναλυτές της Morgan Stanley βλέπουν ευκαιρίες για δεκάδες εταιρείες — από την Intel και την Texas Instruments έως τη Samsung και την THK— να συμβάλουν στην ανάπτυξη υλικού για ανθρωποειδή. Η Barclays σημειώνει ότι οι συγχωνεύσεις ενδέχεται να αυξηθούν τα επόμενα πέντε χρόνια, καθώς οι εμπλεκόμενες εταιρείες επιδιώκουν να ενισχύσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και να εξασφαλίσουν πρόσβαση στην τεχνολογία.

Οι εξελίξεις στον τομέα των ανθρωποειδών θα ωφελήσουν επίσης τις εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας που κατασκευάζουν drones, αυτόνομα οχήματα και άλλα προηγμένα προϊόντα, σύμφωνα με την Barclays. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παρόμοια τεχνολογία, όπως αισθητήρες και κινητήρες, μπορεί να εφαρμοστεί για διαφορετικούς σκοπούς.

Για παράδειγμα, τα τσιπ που κατασκευάζει η Nvidia μπορεί να βρεθεί τόσο σε αυτοκίνητα χωρίς οδηγό όσο και σε drones. Η Lucid σχεδιάζει να τροφοδοτήσει το λογισμικό αυτόματης οδήγησης με την πλατφόρμα Thor, ενώ η AeroVironment θα χρησιμοποιήσει τον προκάτοχό της σε νέες πλατφόρμες ηλεκτρικής κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL).

«Η πρόοδος σε έναν τομέα επιταχύνει τον άλλο», δήλωσε η Barclays. «Ένα

ρομπότ με πόδια για το πεδίο της μάχης ή ένας εξωσκελετός βασίζονται στις ίδιες βασικές τεχνολογίες με ένα εμπορικό ανθρωποειδές ρομπότ».

Η βιομηχανία ρομποτικής θα εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από κρίσιμα ορυκτά, συμπεριλαμβανομένων των 17 στοιχείων που ορίζονται ως σπάνιες γαίες. Η Κίνα είναι μακράν ο μεγαλύτερος εξορύκτης και παραγωγός σπάνιων γαιών, εξάγοντας 62.585 μετρικούς τόνους το 2025, σύμφωνα με το Reuters.

«Καθώς επιταχύνεται η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, η ζήτηση για στρατηγικά ορυκτά αναμένεται να αυξηθεί — αντανακλώντας τον ρόλο του πετρελαίου κατά τη διάρκεια της άνθησης της αυτοκινητοβιομηχανίας», δήλωσε η Barclays, προσθέτοντας ότι η αυξημένη ζήτηση θα ενισχύσει την ανάγκη διαφοροποίησης των αλυσίδων εφοδιασμού πέρα από την Κίνα.

Σε πρόσφατη έκθεσή της, η Morgan Stanley υποστήριξε τρεις μετοχές εταιρειών σπάνιων γαιών εκτός Κίνας. Οι αναλυτές της τράπεζας επισήμαναν τις αυστραλιανές Lynas Rare Earths και Iluka Resources καθώς και την MP Materials, της οποίας ο μεγαλύτερος μέτοχος είναι το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Υπάρχει επίσης η επιλογή να επενδύσει κανείς απευθείας σε εταιρείες ανθρωποειδούς ρομποτικής, αν και πολλές από αυτές είναι ιδιωτικές. Η Barclays ανέφερε 10 εταιρείες που, σύμφωνα με την ίδια, είναι οι κορυφαίοι κατασκευαστές ανθρωποειδών ρομπότ.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η Tesla, η οποία αναπτύσσει το ρομπότ Optimus σε συνεργασία με την xAI του CEO Έλον Μασκ, καθώς και η Toyota, η οποία παρουσίασε το πρώτο της ανθρωποειδές ρομπότ το 2005. Η Boston Dynamics, μια εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ που ανήκει στην Hyundai, είναι επίσης μια από τις κορυφαίες επιλογές της Barclays.

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