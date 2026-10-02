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Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ανέκαμψαν την Παρασκευή, μετά το ισχυρό sell-off που προκάλεσε η αναταραχή στην αγορά ομολόγων, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό αναζητώντας ενδείξεις για την επόμενη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής. Ενθαρρυντικά για τις αγορές λειτούργησε και η αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών κυρίως μετά και την ανακοίνωση της απελευθέρωσης επιπλέον 100 εκατ. βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τις χώρες του G7.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,75% στις 631,35 μονάδες με τον κλάδο της τεχνολογίας να παρουσιάζει την ισχυρότερη δυναμική και τον τραπεζικό κλάδο να πιέζεται καταγράφοντας και τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση από τον περασμένο Απρίλιο.

Θυμίζουμε πως την Πέμπτη ο Stoxx 600 είχε υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον μηνών, με αποτέλεσμα και ο απολογισμός του για την εβδομάδα να είναι αρνητικός. Συγκεκριμένα, ο δείκτης σημείωσε τη χειρότερη πενθήμερη επίδοσή του από τα μέσα Απριλίου, με συνολικές κοντά στο 2%.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX έκανε άλμα ύψους 1,17% στις 25.231 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 0,79% στις 7.897 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο πρόσθεσε 0,32% στις 10.461 μονάδες.

Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε άνοδο 0,49% στις 50.483 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.085 μονάδες αυξημένος κατά 0,42%.

Οι μετοχές έχουν δεχθεί ισχυρές πιέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων διεθνώς εκτινάχθηκαν σε υψηλά πολλών ετών, περιορίζοντας τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου. Σήμερα η αγορά ομολόγων σταθεροποιήθηκε με φόντο τα στοιχεία του πληθωρισμού και την πτώση των τιμών του πετρελαίου έως και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Το γερμανικό 10ετές (Bund) υποχώρησε στο 3,42% – 3,46% λειτουργώντας ως ασφαλές καταφύγιο, ενώ το γαλλικό 10ετές παρέμειενε υπό πίεση κοντά στο 4,91% λόγω των δημοσιονομικών ανησυχιών στη Γαλλία που διατηρούν το spread στα ύψη.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, τα στοιχεία έδειξαν ότι ο γενικός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο, από 3,2% έναν μήνα νωρίτερα, ξεπερνώντας την πρόβλεψη για 3,6%. Η επιτάχυνση αποδόθηκε κυρίως στο υψηλότερο κόστος του φυσικού αερίου και των καυσίμων.

Ο κρίσιμος δομικός πληθωρισμός, από τον οποίο εξαιρούνται οι ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, αυξήθηκε οριακά στο 2,5% από 2,4%, με τις υψηλότερες τιμές στις υπηρεσίες να αποτελούν τον βασικό παράγοντα της ανόδου.

Παρότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να αντλήσει κάποια ανακούφιση από το γεγονός ότι ο δομικός πληθωρισμός παραμένει σχετικά συγκρατημένος, η απότομη επιτάχυνση του γενικού δείκτη, αρκετά πάνω από τον στόχο του 2%, περιπλέκει την εικόνα για τη νομισματική πολιτική.

Παράλληλα, ενισχύει τις φωνές υπέρ περαιτέρω αυξήσεων των ευρωπαϊκών επιτοκίων, μετά τις δύο αυξήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, οι traders αποτιμούν πλέον πιθανότητα 81,8% για νέα αύξηση τον Δεκέμβριο.

Η πίεση από τις υψηλές πετρελαϊκές τιμές αποτελεί σαφώς έναν παράγοντα κλειδί. Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, οι τιμές υποχώρησαν μετά την είδηση ότι τα κράτη μέλη της G7, σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη, συμφώνησαν να απελευθερώσουν έως 100 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ προκειμένου να φρενάρουν το ράλι των τιμών. Με τον τρόπο αυτό ενέδωσαν στις πιέσεις του Λευκού Οίκου που απειλούσε, από την πλευρά του, με μπλόκο στις εξαγωγές αμερικανικού ντίζελ.

Ωστόσο, αν και η κίνηση είναι εξαιρετικά σημαντική, δεδομένης της δέσμευσης για ένα πρώτο κύμα αποδέσμευσης άμεσα, μέσα σε 20 ημέρες και ολοκλήρωση του πακέτου μέσα σε τέσσερις μήνες, ο κλάδος περιμένει να διαπιστώσει και πως θα εφαρμοστεί πρακτικά.

Είναι χαρακτηριστικό πως, αν και το Brent κατρακύλησε άμεσα κάτω από το όριο των 100 δολαρίων, σταδιακά επανήλθε πάνω από το επίπεδο αυτό, γύρω στα 101,35 δολάρια, με πτώση γύρω στο 1%. Η προθεσμιακή τιμή του αμερικανικού αργού WTI υποχώρησε άνω του 2% στα 90,82 δολάρια το βαρέλι.

Αντιστοίχως, και σε επίπεδο εβδομάδας το Brent σημείωσε απώλειες περίπου 4,7% και το WTI περίπου 3,7%.

Πτωτικά κινήθηκε και ο χρυσός με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να πέφτει περίπου 0,90% στα 4.165 δολάρια την ουγγιά. Μάλιστα, με την επίδοση αυτή συμπλήρωσε μια συνολικά καθοδική εβδομάδα με συνολικές απώλειες της τάξεως του 1,5%.

Στις αγορές συναλλάγματος η απρόσμενα αδύναμη έκθεση για την αμερικανική αγορά εργασίας, που έδειξε την προσθήκη μόλις 29.000 νέων θέσεων εργασίας τον Σεπτέμβριο, έστειλε το δολάριο χαμηλότερα. Ο δείκτης δολαρίου υποχώρησε στο 101,92 και η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου κινήθηκε στο 1,1249.

Ωστόσο, σε επίπεδο εβδομάδας, το αμερικανικό νόμισμα συμπλήρωσε το τρίτο σερί πενθήμερο κερδών διαπραγματευόμενο σταθερά κοντά σε υψηλά 17 μηνών.

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