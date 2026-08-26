Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Δεν μπορεί κανείς απλά να αγνοήσει το ύψους 40 τρισεκατομμυρίων δολαρίων χρέος των ΗΠΑ.

Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε η αγορά ομολόγων στον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ τις τελευταίες ημέρες, μετά τις προσπάθειές του να κατευνάσει μια ανησυχητική πτώση των τιμών των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, η οποία πρόσφατα ώθησε τις αποδόσεις στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Ο Μπέσεντ παρουσίασε σχέδια για την αγορά περισσότερων μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων αυτό το φθινόπωρο, υποσχέθηκε να χρησιμοποιήσει το ευρύ «εργαλείο» του υπουργείου για να στηρίξει την αγορά και αναφέρθηκε σε επερχόμενα νέα μέτρα για τον περιορισμό του αυξανόμενου χρέους των ΗΠΑ.

Τώρα, το ερώτημα για τους επενδυτές είναι αν θα ληφθούν μέτρα για τη διαχείριση του αυξανόμενου χρέους της Αμερικής ή αν τελικά η αγορά ομολόγων θα έχει τον τελευταίο λόγο.

«Είναι δίκαιο να πούμε ότι σε κάποιο σημείο — κάποια στιγμή — θα υπάρξει κρίση», δήλωσε ο Τζον Άρνολντ, δισεκατομμυριούχος πρώην στέλεχος της Enron και ιδρυτής του φιλανθρωπικού ιδρύματος Arnold Ventures.

Η αναταραχή στην αγορά ομολόγων αυτό το καλοκαίρι μπορεί τελικά να αποδειχθεί ακόμη μια «προσωρινή διακύμανση που σταθεροποιείται γρήγορα», δήλωσε ο Άρνολντ στο MarketWatch. Ωστόσο, η μεγαλύτερη ανησυχία του είναι ότι η έλλειψη αλλαγών στο δημοσιονομικό τοπίο των ΗΠΑ θα συνεχιστεί — έως ότου προκαλέσει κρίση.

«Είμαι ανήσυχη, επειδή ο Μπέσεντ δεν κατάφερε να περιορίσει τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Δημοσίου», δήλωσε η Τρέισι Τσεν, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Brandywine Global. «Η συμπεριφορά της αγοράς ομολόγων δείχνει ότι οι bond vigilantes εξακολουθούν να μην τον πιστεύουν».

Η μάχη για την αγορά ομολόγων δεν αφορά μόνο τη Wall Street. Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Δημοσίου καθορίζουν το κατώτατο όριο για το κόστος δανεισμού των Αμερικανών σε στεγαστικά δάνεια, δάνεια για αγορά αυτοκινήτου και πιστωτικές κάρτες. Όταν οι αποδόσεις ανεβαίνουν, το ίδιο συμβαίνει και με το κόστος σχεδόν όλων των χρηματοδοτήσεων που λαμβάνουν οι πολίτες. Και όταν η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να συγκρατήσει αυτές τις αποδόσεις, η κυβέρνηση πληρώνει περισσότερα για να δανειστεί χρήματα. Τα υψηλά κόστη έχουν επίσης αντίκτυπο σε ολόκληρη την οικονομία, καθιστώντας τα καθημερινά δάνεια πολύ πιο ακριβά για τον απλό κόσμο.

Αυτό είναι που κάνει την υπόσχεση για αυξημένες επαναγορές ομολόγων του Δημοσίου μέχρι τον Νοέμβριο, καθώς και άλλα πιθανά «εργαλεία», κάτι περισσότερο από τεχνικές κινήσεις. Είναι σημάδια του πόσο έλεγχο θέλει να ασκήσει η Ουάσιγκτον επί του κόστους δανεισμού, τόσο για την κυβέρνηση όσο και για όλους τους άλλους.

Βεβαίως, οι επαναγορές ομολόγων από το Υπουργείο Οικονομικών μπορούν να συμβάλουν στην ανακούφιση της πίεσης στην αγορά ομολόγων βελτιώνοντας τη ρευστότητα, αλλά δεν θα αντιμετωπίσουν το βασικό πρόβλημα: η κυβέρνηση εξακολουθεί να πρέπει να χρηματοδοτήσει ένα τεράστιο και αυξανόμενο χρέος. Η επαναγορά μακροπρόθεσμων ομολόγων πιθανότατα θα χρηματοδοτηθεί με περαιτέρω έκδοση βραχυπρόθεσμων κρατικών ομολόγων. Το έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού που φτάνει σχεδόν τα 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής στο τρέχον οικονομικό έτος ενισχύει την ανάγκη δανεισμού.

Η Τσεν της Brandywine πιστεύει ότι ο Μπέσεντ θα πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να πείσει τους επενδυτές ότι η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει σοβαρά τα δημοσιονομικά ζητήματα των ΗΠΑ, αλλά αναγνώρισε ότι οι συζητήσεις για αύξηση των εσόδων μέσω φόρων ή μέτρων λιτότητας πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου θα ήταν αντιδημοφιλείς.

Όπως έχουν τα πράγματα, οι καθαρές πληρωμές τόκων για το δημόσιο χρέος αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για το οικονομικό έτος 2026 — και να αυξηθούν στη συνέχεια.

Ταυτόχρονα, οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και οι αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν έχουν πυροδοτήσει ανανεωμένες ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ενώ η αβεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική νομισματική πολιτική υπό τον νέο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Kέβιν Γουόρς, έχει προσθέσει αβεβαιότητα στην αγορά των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων.

Το Υπουργείο Οικονομικών του Μπέσεντ επιθυμεί χαμηλότερες αποδόσεις, αλλά ο πρόεδρος της Fed πιστεύει ότι οι αγορές πρέπει να συμβάλλουν στον καθορισμό της πολιτικής. Έτσι, το εκτεταμένο σχέδιο επαναγοράς του Υπουργείου Οικονομικών θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα αμήχανο κλίμα στο ετήσιο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ αυτής της εβδομάδας, όπου οι κεντρικοί τραπεζίτες συνήθως σηματοδοτούν τυχόν σημαντικές αλλαγές στην πολιτική.

Οτιδήποτε πει ο Γουόρς στο Τζάκσον Χολ σχετικά με τον επίμονο πληθωρισμό, την πρόσφατη άνοδο των μακροπρόθεσμων αποδόσεων ή το μελλοντικό μέγεθος και ρόλο του ισολογισμού της Fed θα μπορούσε να προκαλέσει «μια σημαντική ανατιμολόγηση στα κρατικά ομόλογα, το δολάριο, τον χρυσό και τις μετοχές», δήλωσε η Ντανιέλα Χάθορν, ανώτερη αναλύτρια αγοράς της Capital.com.

Διαβάστε ακόμη

Active Computer Systems: Αντίστροφη μέτρηση για την EN.A Growth – Πλάνο ανάπτυξης με 4 βασικούς άξονες

Ηλικιωμένοι μαθαίνουν πώς να πέφτουν χωρίς να τραυματίζονται

Τέντι Σάντις: Ο περιζήτητος Ελληνας που έχει γίνει παγκόσμιο brand

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ