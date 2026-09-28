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Με αρνητικό πρόσημο κινούνται οι περισσότερες ασιατικές αγορές, με τις ισχυρότερες πιέσεις να καταγράφονται στη Νότια Κορέα και την ηπειρωτική Κίνα, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και την πορεία των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Την ίδια ώρα, πτωτικά κινούνται και τα futures της Wall Street, μετά από μία εβδομάδα κερδών για τις αμερικανικές μετοχές.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχωρεί κατά 0,17% στις 66.252,94 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng ενισχύεται κατά 0,76% στις 24.696,59 μονάδες.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite χάνει 1,62% και διαμορφώνεται στις 3.825,33 μονάδες, καθώς τα τελευταία στοιχεία έδειξαν τη βραδύτερη μηνιαία αύξηση των βιομηχανικών κερδών στη χώρα.

Ισχυρότερες είναι οι πιέσεις στη Νότια Κορέα, όπου ο Kospi σημειώνει πτώση 2,42% στις 6.909,76 μονάδες.

Στην Ινδία, ο Sensex υποχωρεί κατά 1,29% στις 72.943 μονάδες, ενώ αντίθετα στη Σιγκαπούρη ο Straits Times ενισχύεται κατά 0,50% στις 5.739,71 μονάδες.

Πτωτικά τα futures της Wall Street

Το αρνητικό κλίμα περνά και στην αμερικανική αγορά, με τα futures των βασικών δεικτών της Wall Street να υποχωρούν στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας.

Τα futures του Dow Jones Industrial Average χάνουν περίπου 180 μονάδες ή 0,4%, ενώ εκείνα του S&P 500 υποχωρούν κατά 0,4%. Μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται στα futures του Nasdaq 100, τα οποία σημειώνουν πτώση 0,7%.

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα είναι η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ των όρων που έθεσε το Ιράν για κατάπαυση του πυρός.

Το Brent ενισχύεται 2,8%, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημειώνει επίσης άνοδο 1,8%, στα 94 δολάρια.

Κέρδη την προηγούμενη εβδομάδα στη Wall Street

Η υποχώρηση των futures έρχεται μετά από μία κερδοφόρα εβδομάδα για τη Wall Street, παρά τη μεγάλη άνοδο που σημείωσαν παράλληλα οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Ο Dow Jones έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,3%, βάζοντας τέλος σε ένα σερί τριών εβδομάδων απωλειών. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,2%, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 2,1%. Για τους δύο τελευταίους δείκτες ήταν η καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση από τις αρχές Αυγούστου.

Την άνοδο οδήγησαν σε μεγάλο βαθμό οι μετοχές τεχνολογίας.

Η Meta Platforms εκτινάχθηκε σχεδόν κατά 13% μέσα στην εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά τον νέο agent Τεχνητής Νοημοσύνης Muse της εταιρείας.

Η Microsoft ενισχύθηκε περισσότερο από 4%, ενώ Apple και Nvidia κατέγραψαν κέρδη άνω του 1% η καθεμία.

Στα υψηλότερα επίπεδα εδώ και χρόνια οι αποδόσεις

Τα κέρδη στις μετοχές σημειώθηκαν παρά το νέο άλμα στις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές αύξησαν τα στοιχήματά τους για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve, λόγω των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ανέβηκε σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2007, ενώ εκείνη του 30ετούς έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2004. Παράλληλα, η απόδοση του 2ετούς τίτλου αυξήθηκε κατά περίπου 17 μονάδες βάσης μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Εντ Γιαρντένι, πρόεδρος της Yardeni Research, σημείωσε ότι η ταχεία αύξηση των αποδόσεων των διετών κρατικών ομολόγων διεθνώς αποτελεί ένδειξη ότι οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσουν περαιτέρω τα επιτόκια, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις πληθωριστικές επιπτώσεις από τις τιμές του πετρελαίου που παραμένουν υψηλές για μεγαλύτερο διάστημα μετά τη νέα κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τα υψηλότερα επιτόκια, ωστόσο, επιβαρύνουν παράλληλα τις προοπτικές για τα ήδη μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα σε πολλές οικονομίες.

Τα στοιχεία που περιμένουν οι αγορές

Οι αποδόσεις και οι προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική θα παραμείνουν στο επίκεντρο και αυτή την εβδομάδα, καθώς στις ΗΠΑ αναμένεται σειρά κρίσιμων μακροοικονομικών στοιχείων.

Την Τετάρτη δημοσιεύεται ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Αύγουστο, ο οποίος αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed.

Την Πέμπτη ακολουθούν νέα στοιχεία για τη μεταποίηση στις ΗΠΑ, ενώ την Παρασκευή αναμένεται η κρίσιμη έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου, η οποία θα αποτελέσει ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο για τις επόμενες κινήσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

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